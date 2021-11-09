Весь август мы улучшали то, что уже было сделано. Работали над дизайном платформы, расширяли настройки модулей и отдельных компонентов, закрывали задачи, которые откладывали из-за более приоритетных.

Мы много общались: с разработчиками других no-code платформ, блогерами, потенциальными партнерами, нашими новыми клиентами и теми, кто только тестирует платформу. Фидбек радует — AppMaster.io нравится пользователям! Да, впереди много работы, но мы видим результаты, это вдохновляет развивать проект.

Отличная новость для начинающих

Мы выпустили видеокурс для новичков AppMaster.io 101! Все видео на английском языке, с EN и RU субтитрами. Если вы недавно на нашей no-code платформе, обязательно посмотрите!#nbsp;

Ну а сейчас расскажем о самых заметных обновлениях.

Общие изменения и исправления

Исправили ряд ошибок по всем разделам, в частности — ошибки обнуления счетчиков и исчезновения блоков на странице Project Overview.

Изменили и расширили настройки модулей и отдельных элементов.

Поработали над локализацией: внесли мелкие правки в EN версию, заканчиваем RU (изменить язык можно в настройках аккаунта).

Бизнес-процессы





Исправили работу блока In Array с переменными типа datetime.

Исправили ошибку подписи в блоке Sign RSA.

Добавили поле Label в качестве входящей переменной блока Write Log.

Редактор внешних запросов

Добавили автозаполнение тела запроса,

Исправили генерацию блоков внешних запросов для корректной проверки на null.

Новые блоки

DateTime to String — конвертация даты-времени в строку.

Slice string — вырезает часть строки в соответствии с заданными на входе Start (номер начального символа) и Length (длина отрезка).

ConcatStrings (Multiple) — объединяет несколько строк в одну.

isEvenNumber — проверяет, является ли число четным.

Get Request Body — отдает строку, содержащую тело выбранного запроса.

Блоки логических операций: Logic AND, Logic OR, Logic NOT.

Блоки анализа значений в массиве: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.

Эндпоинты





Улучшили механизм работы компонентов веб-приложений с эндпоинтами. Окно настроек эндпоинтов также изменилось — теперь с ним гораздо удобнее работать.

Добавили возможность создавать эндпоинты типа WebHook.

Разрешили включать IP фильтры для группы эндпоинтов Auth.

Дизайнер веб-приложений

Исправили ошибки:

сохранения значения по умолчанию (поле Default Value) для полей формы,

отображения таблиц при добавлении в них нескольких Control столбцов,

импорта файлов CSV.

Добавили:

действие Refresh view data для элемента View.

Сгенерированное веб-приложение

Добавил перенос слов в ячейках таблицы,

Исправили ошибку отображения времени в Time picker,

Отладили механизм создания/редактирования записей в базе данных.#nbsp;

Дизайнер мобильных приложений

Исправили:

проблему с исчезнувшими кнопками,

ошибку отображения полей со статическими значениями для array виджетов формы,

ряд ошибок, связанных с действием Set value,

настройку отступов виджета Text,

невозможность назначить виджет как Target component, если он находится в Navigation bar, Header или Footer,

ошибки работы мокапа в браузере Mozilla Firefox.

Приложение AppMaster.io Developer

iOS: версия 2.0.2

Добавлены новые возможности.

Улучшен механизм кеширования.

Android: версия v2.0.12

Исправлен ряд ошибок, улучшена производительность.

Ждите в следующих обновлениях

Возможность создавать группы для сортировки бизнес-процессов.

Разнообразный дизайн Enum виджетов для мобильных приложений.

Новая схема обновления модулей.

Новая настройка Failed login delay для модуля Auth — установка времени задержки ответа при неудачной авторизации.

Новые модули

Barcode Scanner — работа со штрих-кодами.

— работа со штрих-кодами. AdMob — поддержка нативной рекламы.

— поддержка нативной рекламы. Google Translate — переводы в приложении.

— переводы в приложении. Google Sheets — интеграция с таблицами Google.

— интеграция с таблицами Google. Validators — проверка форматов распространенных данных: налоговых кодов, банковских карт и т.д.

Блоки бизнес-процессов

Date to String, Time to String — перевод даты и времени в строку,

Pow — возведение в степень,

Sqrt — вычисление квадратного корня.

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