Весь август мы улучшали то, что уже было сделано. Работали над дизайном платформы, расширяли настройки модулей и отдельных компонентов, закрывали задачи, которые откладывали из-за более приоритетных.

Мы много общались: с разработчиками других no-code платформ, блогерами, потенциальными партнерами, нашими новыми клиентами и теми, кто только тестирует платформу. Фидбек радует — AppMaster.io нравится пользователям! Да, впереди много работы, но мы видим результаты, это вдохновляет развивать проект.

Отличная новость для начинающих

Мы выпустили видеокурс для новичков AppMaster.io 101! Все видео на английском языке, с EN и RU субтитрами. Если вы недавно на нашей no-code платформе, обязательно посмотрите!#nbsp;

Ну а сейчас расскажем о самых заметных обновлениях.

Общие изменения и исправления

  • Исправили ряд ошибок по всем разделам, в частности — ошибки обнуления счетчиков и исчезновения блоков на странице Project Overview.
  • Изменили и расширили настройки модулей и отдельных элементов.
  • Поработали над локализацией: внесли мелкие правки в EN версию, заканчиваем RU (изменить язык можно в настройках аккаунта).

Бизнес-процессы


  • Исправили работу блока In Array с переменными типа datetime.
  • Исправили ошибку подписи в блоке Sign RSA.
  • Добавили поле Label в качестве входящей переменной блока Write Log.

Редактор внешних запросов

  • Добавили автозаполнение тела запроса,
  • Исправили генерацию блоков внешних запросов для корректной проверки на null.

Новые блоки

  • DateTime to String — конвертация даты-времени в строку.
  • Slice string — вырезает часть строки в соответствии с заданными на входе Start (номер начального символа) и Length (длина отрезка).
  • ConcatStrings (Multiple) — объединяет несколько строк в одну.
  • isEvenNumber — проверяет, является ли число четным.
  • Get Request Body — отдает строку, содержащую тело выбранного запроса.
  • Блоки логических операций: Logic AND, Logic OR, Logic NOT.
  • Блоки анализа значений в массиве: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.

Эндпоинты


  • Улучшили механизм работы компонентов веб-приложений с эндпоинтами. Окно настроек эндпоинтов также изменилось — теперь с ним гораздо удобнее работать.
  • Добавили возможность создавать эндпоинты типа WebHook.
  • Разрешили включать IP фильтры для группы эндпоинтов Auth.

Дизайнер веб-приложений

Исправили ошибки:

  • сохранения значения по умолчанию (поле Default Value) для полей формы,
  • отображения таблиц при добавлении в них нескольких Control столбцов,
  • импорта файлов CSV.

Добавили:

  • действие Refresh view data для элемента View.

Сгенерированное веб-приложение

  • Добавил перенос слов в ячейках таблицы,
  • Исправили ошибку отображения времени в Time picker,
  • Отладили механизм создания/редактирования записей в базе данных.#nbsp;

Дизайнер мобильных приложений

Исправили:

  • проблему с исчезнувшими кнопками,
  • ошибку отображения полей со статическими значениями для array виджетов формы,
  • ряд ошибок, связанных с действием Set value,
  • настройку отступов виджета Text,
  • невозможность назначить виджет как Target component, если он находится в Navigation bar, Header или Footer,
  • ошибки работы мокапа в браузере Mozilla Firefox.

Приложение AppMaster.io Developer

iOS: версия 2.0.2

  • Добавлены новые возможности.
  • Улучшен механизм кеширования.

Android: версия v2.0.12

  • Исправлен ряд ошибок, улучшена производительность.

Ждите в следующих обновлениях

  • Возможность создавать группы для сортировки бизнес-процессов.
  • Разнообразный дизайн Enum виджетов для мобильных приложений.
  • Новая схема обновления модулей.
  • Новая настройка Failed login delay для модуля Auth — установка времени задержки ответа при неудачной авторизации.

Новые модули

  • Barcode Scanner — работа со штрих-кодами.
  • AdMob — поддержка нативной рекламы.
  • Google Translate — переводы в приложении.
  • Google Sheets — интеграция с таблицами Google.
  • Validators — проверка форматов распространенных данных: налоговых кодов, банковских карт и т.д.

Блоки бизнес-процессов

  • Date to String, Time to String — перевод даты и времени в строку,
  • Pow — возведение в степень,
  • Sqrt — вычисление квадратного корня.

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