Весь август мы улучшали то, что уже было сделано. Работали над дизайном платформы, расширяли настройки модулей и отдельных компонентов, закрывали задачи, которые откладывали из-за более приоритетных.
Мы много общались: с разработчиками других no-code платформ, блогерами, потенциальными партнерами, нашими новыми клиентами и теми, кто только тестирует платформу. Фидбек радует — AppMaster.io нравится пользователям! Да, впереди много работы, но мы видим результаты, это вдохновляет развивать проект.
Отличная новость для начинающих
Мы выпустили видеокурс для новичков AppMaster.io 101! Все видео на английском языке, с EN и RU субтитрами. Если вы недавно на нашей no-code платформе, обязательно посмотрите!#nbsp;
Ну а сейчас расскажем о самых заметных обновлениях.
Общие изменения и исправления
- Исправили ряд ошибок по всем разделам, в частности — ошибки обнуления счетчиков и исчезновения блоков на странице Project Overview.
- Изменили и расширили настройки модулей и отдельных элементов.
- Поработали над локализацией: внесли мелкие правки в EN версию, заканчиваем RU (изменить язык можно в настройках аккаунта).
Бизнес-процессы
- Исправили работу блока In Array с переменными типа datetime.
- Исправили ошибку подписи в блоке Sign RSA.
- Добавили поле Label в качестве входящей переменной блока Write Log.
Редактор внешних запросов
- Добавили автозаполнение тела запроса,
- Исправили генерацию блоков внешних запросов для корректной проверки на null.
Новые блоки
- DateTime to String — конвертация даты-времени в строку.
- Slice string — вырезает часть строки в соответствии с заданными на входе Start (номер начального символа) и Length (длина отрезка).
- ConcatStrings (Multiple) — объединяет несколько строк в одну.
- isEvenNumber — проверяет, является ли число четным.
- Get Request Body — отдает строку, содержащую тело выбранного запроса.
- Блоки логических операций: Logic AND, Logic OR, Logic NOT.
- Блоки анализа значений в массиве: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.
Эндпоинты
- Улучшили механизм работы компонентов веб-приложений с эндпоинтами. Окно настроек эндпоинтов также изменилось — теперь с ним гораздо удобнее работать.
- Добавили возможность создавать эндпоинты типа WebHook.
- Разрешили включать IP фильтры для группы эндпоинтов Auth.
Дизайнер веб-приложений
Исправили ошибки:
- сохранения значения по умолчанию (поле Default Value) для полей формы,
- отображения таблиц при добавлении в них нескольких Control столбцов,
- импорта файлов CSV.
Добавили:
- действие Refresh view data для элемента View.
Сгенерированное веб-приложение
- Добавил перенос слов в ячейках таблицы,
- Исправили ошибку отображения времени в Time picker,
- Отладили механизм создания/редактирования записей в базе данных.#nbsp;
Дизайнер мобильных приложений
Исправили:
- проблему с исчезнувшими кнопками,
- ошибку отображения полей со статическими значениями для array виджетов формы,
- ряд ошибок, связанных с действием Set value,
- настройку отступов виджета Text,
- невозможность назначить виджет как Target component, если он находится в Navigation bar, Header или Footer,
- ошибки работы мокапа в браузере Mozilla Firefox.
Приложение AppMaster.io Developer
iOS: версия 2.0.2
- Добавлены новые возможности.
- Улучшен механизм кеширования.
Android: версия v2.0.12
- Исправлен ряд ошибок, улучшена производительность.
Ждите в следующих обновлениях
- Возможность создавать группы для сортировки бизнес-процессов.
- Разнообразный дизайн Enum виджетов для мобильных приложений.
- Новая схема обновления модулей.
- Новая настройка Failed login delay для модуля Auth — установка времени задержки ответа при неудачной авторизации.
Новые модули
- Barcode Scanner — работа со штрих-кодами.
- AdMob — поддержка нативной рекламы.
- Google Translate — переводы в приложении.
- Google Sheets — интеграция с таблицами Google.
- Validators — проверка форматов распространенных данных: налоговых кодов, банковских карт и т.д.
Блоки бизнес-процессов
- Date to String, Time to String — перевод даты и времени в строку,
- Pow — возведение в степень,
- Sqrt — вычисление квадратного корня.
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