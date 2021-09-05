整个 8 月，我们一直在改进我们平台的既定功能。我们致力于平台的设计，扩展模块和单个组件的设置，关闭因更高优先级而推迟的任务。

我们谈了很多：与其他无代码平台的开发人员、博主、潜在合作伙伴、我们的新客户以及那些刚刚测试平台的人。反馈愉快 - 喜欢AppMaster.io 的用户！是的，还有很多工作要做，但我们看到了结果，它激励我们开发这个项目。

初学者的好消息

我们为新手 AppMaster.io 101 发布了视频课程！所有视频均为英文，带有 EN 和 RU 字幕。如果您不熟悉我们的无代码平台，请务必查看！

现在让我们谈谈最显着的更新。

一般更改和修复

我们修复了所有部分中的几个错误，特别是 - 项目概述页面上重置计数器和消失块的错误。

更改和扩展了模块和单个元素的设置。

我们进行了本地化：我们对 EN 版本和 RU 也进行了小幅修改（您可以在帐户设置中更改语言）。

业务流程

使用日期时间类型的变量修复了In Array块的工作。

修复了Sign RSA块中的签名错误。

添加了标签字段作为写入日志块的输入变量。

外部查询编辑器

添加了自动完成请求正文，

修复了用于正确空检查的外部请求块的生成。

新块

DateTime to String - 将日期时间转换为字符串。

切片字符串- 通过输入中指定的Start （起始字符的编号）和Length （段的长度）切出一部分字符串。

Concat Strings (Multiple) - 将多个字符串连接成一个。

是偶数- 检查数字是否为偶数。

获取请求正文 - 给出一个包含所选请求正文的字符串。

逻辑块：逻辑与、逻辑或、逻辑非。

用于分析数组中值的块：数组中的最小值、数组中的最大值、数组中的平均值、数组中的中值。

端点

改进了具有端点的 Web 应用程序组件的工作。端点设置窗口也发生了变化 - 现在使用它更加方便。

添加了创建 WebHook 等端点的功能。

允许为 Auth 端点组启用 IP 过滤器。

网页应用设计师

错误修复：

保存表单字段的默认值（默认值字段），

在向其中添加多个 Control 列时显示表格，

CSV 文件的导入。

添加：

视图元素的刷新视图数据操作。

生成的网络应用程序

在表格单元格中添加自动换行，

修复时间选择器中的时间显示错误，

我们调试了在数据库中创建/编辑记录的机制。

移动应用设计师

固定的：

按钮消失的问题，

错误显示具有数组表单小部件的静态值的字段，

与Set value操作相关的几个错误，

设置文本小部件的缩进，

如果小部件位于导航栏、页眉或页脚中，则无法将其分配为目标组件，

Mozilla Firefox 浏览器中的模型错误。

AppMaster.io 开发者应用

iOS：2.0.2 版

添加了新功能。

改进的缓存机制。

安卓：v2.0.12 版本

错误修复和性能改进。

等待后续更新

能够创建组以对业务流程进行排序。

用于移动应用程序的 Enum 小部件的多样化设计。

更新模块的新方案。

Auth 模块的新设置Failed login delay - 设置未成功授权的响应延迟时间。

新模块

条形码扫描仪 - 使用条形码。

AdMob - 原生广告支持。

谷歌翻译 - 应用程序中的翻译。

Google 表格 - 与 Google 表格集成。

验证器 - 检查通用数据的格式：税码、银行卡等。

业务流程块

Date to String, Time to String - 将日期和时间转换为字符串，

Pow - 取幂，

Sqrt - 计算平方根。

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