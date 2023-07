Num mundo em rápida evolução, o desenvolvimento contínuo de competências é essencial para se manter relevante e adaptar-se às novas tendências. Quer pretenda melhorar as suas capacidades profissionais ou perseguir interesses pessoais, existem inúmeras aplicações disponíveis para o ajudar a adquirir novas competências. Neste artigo, vamos explorar algumas das principais aplicações que oferecem diversos cursos e recursos de desenvolvimento de competências.

Aplicações de aprendizagem de línguas

As aplicações de aprendizagem de línguas revolucionaram a forma como as pessoas aprendem línguas estrangeiras, tornando-a mais acessível, conveniente e agradável. Aqui estão algumas das principais aplicações de aprendizagem de línguas para dominar uma nova língua de uma forma divertida, interactiva e eficiente:

Duolingo

Indiscutivelmente a aplicação de aprendizagem de línguas mais popular, o Duolingo oferece lições de tamanho reduzido num formato gamificado. Com mais de 40 línguas disponíveis, os utilizadores têm uma grande variedade de opções por onde escolher. O design fácil de utilizar e os exercícios divertidos do Duolingo fazem com que a aprendizagem de uma nova língua pareça mais um jogo do que uma tarefa aborrecida. Isto não só mantém os utilizadores envolvidos, como também os ajuda a reter facilmente a informação.

Rosetta Stone

Rosetta Stone é um nome estabelecido na indústria de aprendizagem de línguas, oferecendo cursos abrangentes para mais de 25 línguas. A aplicação centra-se no ensino de línguas através da imersão dos utilizadores na nova língua e do aproveitamento das suas capacidades naturais de aprendizagem de línguas. Com a sua tecnologia de reconhecimento de voz TruAccent, a Rosetta Stone ajuda os alunos a melhorar a sua pronúncia através de feedback em tempo real.

Babbel

A Babbel é outra aplicação de topo concebida especificamente para a aprendizagem prática e de conversação. A aplicação oferece 14 línguas estrangeiras e inclui lições de 10-15 minutos concebidas para ensinar eficazmente as competências linguísticas necessárias em situações do mundo real. A Babbel é particularmente útil para quem quer aprender uma nova língua para viajar, trabalhar ou conversar no dia a dia.

Para além destas três aplicações populares de aprendizagem de línguas, existem muitas outras, incluindo Pimsleur, Memrise e Busuu, que se destinam a diferentes estilos e preferências de aprendizagem. Ao tirar partido da tecnologia e de métodos de ensino inovadores, estas aplicações podem melhorar significativamente a sua experiência de aprendizagem de línguas e ajudá-lo a atingir a fluência mais rapidamente.

Aplicações de codificação e programação

A codificação e a programação são competências valiosas e muito procuradas na era digital atual. Felizmente, existem várias aplicações concebidas para ensinar codificação e programação a utilizadores com diferentes níveis de experiência, desde principiantes a alunos mais avançados. Aqui estão algumas aplicações para começar a sua jornada de programação:

SoloLearn

SoloLearn oferece uma abordagem abrangente e prática para aprender linguagens de programação como Python, Java, C++, JavaScript e muito mais. Com conteúdo interativo, questionários e uma comunidade de apoio de alunos, o aplicativo garante uma experiência de aprendizagem envolvente e eficaz. SoloLearn também permite que os utilizadores pratiquem as suas competências de programação em movimento, tornando a aprendizagem mais conveniente e eficiente.

Mimo

O Mimo foi concebido para os entusiastas da programação que pretendem aprender e praticar linguagens de programação e ciências informáticas de uma forma facilmente digerível. O estilo de microaprendizagem da aplicação oferece lições curtas, mas com impacto, que permitem aos utilizadores dominar a programação numa agenda preenchida. A abordagem gamificada do Mimo torna a aprendizagem agradável e motiva os utilizadores a continuar a melhorar as suas competências.

Codecademia

A Codecademy tem uma plataforma online e uma aplicação móvel para apoiar a sua jornada de programação. Com 12 linguagens de programação disponíveis e uma abordagem de aprendizagem baseada em projectos, a Codecademy ajuda os utilizadores a desenvolver competências valiosas através de projectos do mundo real. A aplicação também oferece questionários, desafios e vários recursos para melhorar a experiência de aprendizagem.

Gafanhoto

O Grasshopper, desenvolvido pela Google, é uma excelente aplicação para principiantes que procuram aprender JavaScript. Com puzzles de codificação e questionários, o Grasshopper torna a aprendizagem do JavaScript fácil e envolvente. A aplicação oferece uma série de lições que aumentam progressivamente de dificuldade, permitindo aos utilizadores desenvolver as suas competências ao longo do tempo.

Quer seja um principiante em programação ou um programador experiente, estas aplicações podem ajudá-lo a manter-se empenhado, a melhorar as suas competências e a expandir os seus conhecimentos de programação. Oferecem flexibilidade, tornando o ensino de programação e codificação acessível e agradável para todos.

Aplicações para instrumentos e música

Aprender a tocar um instrumento musical ou aperfeiçoar as competências musicais existentes pode ser uma experiência gratificante e enriquecedora. Com a ajuda da tecnologia, várias aplicações destinam-se aos entusiastas da música, tornando este processo de aprendizagem ainda mais agradável. Aqui estão algumas das melhores aplicações para aprender instrumentos e desenvolver competências musicais:

Yousician

A Yousician oferece uma abordagem personalizada e dinâmica para aprender a tocar um instrumento, abrangendo aulas de guitarra, piano, baixo, ukulele e até voz. O currículo estruturado da aplicação e o feedback em tempo real permitem aos utilizadores praticar e desenvolver as suas competências de forma eficiente. A Yousician incorpora elementos de gamificação para tornar o processo de aprendizagem agradável e motivador.

Simplesmente Piano

Simply Piano é uma aplicação popular para aprender piano, com uma abordagem passo-a-passo que se adapta a diferentes níveis de experiência, desde o principiante ao avançado. A aplicação oferece feedback em tempo real, partituras e várias canções para praticar. A Simply Piano também inclui vários cursos para ajudar os utilizadores a desenvolver a sua técnica, competências e conhecimentos de teoria musical.

GarageBand

Embora o GarageBand seja conhecido principalmente como uma poderosa ferramenta de criação de música para dispositivos Apple, também oferece lições para aprender guitarra e piano. A aplicação tem um conjunto integrado de lições para principiantes e músicos experientes, juntamente com ferramentas de prática como um metrónomo e um afinador. O GarageBand é uma excelente ferramenta para desenvolver e aperfeiçoar as suas capacidades de criação musical e criatividade.

Estas aplicações oferecem experiências de aprendizagem únicas e eficazes para quem procura desenvolver as suas competências musicais. Ao tirar partido da tecnologia, proporcionam aos utilizadores plataformas acessíveis, flexíveis e divertidas para aprender e praticar a tocar instrumentos.

Apps criativas de arte e design

O mundo da arte e do design foi revolucionado por uma série de ferramentas e aplicações digitais poderosas que permitem aos utilizadores libertar a sua criatividade e aperfeiçoar as suas capacidades artísticas. Quer seja um designer profissional ou um aspirante a artista, existem inúmeras aplicações que o ajudam a criar imagens fantásticas, a aperfeiçoar as suas capacidades de design e a colaborar com outras pessoas. Aqui estão algumas das melhores aplicações de arte criativa e design que pode começar a explorar.

Procreate

Procreate é uma aplicação de desenho muito popular e poderosa, concebida especificamente para dispositivos iPad. Oferece uma interface reactiva e orientada para o desempenho e um vasto conjunto de ferramentas de pintura e ilustração, tornando-a a escolha ideal para artistas e designers profissionais. Com suporte para camadas avançadas, pincéis personalizados e telas de alta resolução, o Procreate permite aos utilizadores criar trabalhos artísticos fantásticos e partilhá-los em vários formatos. A sua funcionalidade Time-lapse Replay pode ajudá-lo a rever todo o seu processo criativo, o que é perfeito para aperfeiçoar as suas competências e aprender com as suas experiências.

Adobe Creative Cloud Express

O conjunto de aplicações Adobe Creative Cloud Express oferece uma gama de poderosas ferramentas de design e modelos para utilizadores que procuram criar imagens profissionais. Desde o design gráfico e a edição de vídeo até à animação e ao design de sítios Web, estas aplicações satisfazem as necessidades de uma vasta gama de disciplinas artísticas. Com interfaces fáceis de utilizar e recursos de aprendizagem abrangentes, as aplicações Adobe Creative Cloud Express permitem aos utilizadores desenvolver, aperfeiçoar e partilhar facilmente os seus projectos criativos.

Canva

Canva é uma plataforma de design gráfico popular que permite aos utilizadores produzir imagens de aspeto profissional com um esforço mínimo. O seu editor drag-and-drop, a extensa biblioteca de modelos personalizáveis e a vasta seleção de imagens e gráficos de stock tornam-no acessível a indivíduos de todos os níveis de competência. O Canva é excelente para criar gráficos para redes sociais, apresentações, cartazes e outros materiais de marketing. A plataforma também inclui uma funcionalidade de colaboração que permite aos utilizadores trabalharem em conjunto nos designs, tornando-a ideal para projectos de equipa e experiências de aprendizagem em grupo.

Livro de esboços

Sketchbook é uma aplicação versátil de desenho e pintura concebida para artistas de todos os níveis. Com a sua interface simples e intuitiva e uma vasta gama de pincéis personalizáveis, o Sketchbook permite aos utilizadores criar arte digital extraordinária no seu computador ou dispositivo móvel. A aplicação também fornece ferramentas essenciais para artistas profissionais, incluindo camadas, modos de mistura e guias de perspetiva. Além disso, a comunidade Sketchbook oferece apoio e oportunidades para os utilizadores aprenderem uns com os outros e desenvolverem as suas capacidades artísticas.

Gravit Designer

Para os interessados em gráficos vectoriais e ilustração, Gravit Designer é uma ferramenta de design poderosa e acessível que pode ser utilizada online ou instalada no seu dispositivo. A aplicação oferece uma vasta gama de funcionalidades, incluindo formas personalizáveis, caminhos e ferramentas de tipografia, o que a torna uma excelente escolha para criar logótipos, ícones e outros gráficos escaláveis. O Gravit Designer também suporta a colaboração através do armazenamento na nuvem, permitindo aos utilizadores partilhar e trabalhar em projectos em tempo real.

Aplicações de fitness e bem-estar

Manter a boa saúde e o bem-estar tornou-se cada vez mais importante nas nossas vidas ocupadas. Numerosas aplicações de fitness e bem-estar fornecem orientação e apoio de várias formas para ajudar os indivíduos a atingir os seus objectivos de fitness e a promover um estilo de vida saudável. Aqui estão algumas das melhores aplicações para o manter no caminho certo com a sua jornada de saúde.

MyFitnessPal

MyFitnessPal é uma aplicação popular que se concentra na monitorização e orientação da ingestão alimentar diária dos utilizadores através do controlo de calorias e macros. A MyFitnessPal possui uma vasta base de dados de alimentos, um leitor de códigos de barras e receitas personalizadas, facilitando o registo e a monitorização das refeições dos utilizadores. Além disso, a aplicação pode ser integrada com vários dispositivos de fitness para monitorizar o exercício e as actividades diárias, oferecendo recomendações personalizadas com base nos objectivos de saúde específicos dos utilizadores.

Clube de treino Nike

A aplicação Nike Training Club fornece uma biblioteca abrangente de rotinas de treino, incluindo treino de força, cardio, ioga e muito mais. Com planos de treino personalizados e acompanhamento do progresso, a aplicação ajuda os utilizadores a manterem-se concentrados e a tirarem o máximo partido da sua jornada de fitness. Com a orientação de treinadores e atletas profissionais, os utilizadores podem aprender técnicas e execuções adequadas para vários exercícios, garantindo uma experiência de treino segura e eficaz. O Nike Training Club também permite que os utilizadores partilhem as suas conquistas e marcos com amigos e membros da comunidade, promovendo um sentimento de motivação e camaradagem.

Fitbod

Fitbod é uma aplicação de planeamento de treino inteligente que utiliza inteligência artificial para criar programas de exercício personalizados para os utilizadores com base nos seus objectivos, nível de fitness e histórico de treino. A Fitbod tem em conta factores como a fadiga muscular, o equipamento de treino disponível e a duração do treino para desenvolver sessões de treino personalizadas que maximizam os resultados e minimizam o risco de lesões. Com instruções de exercício passo a passo e acompanhamento do desempenho, os utilizadores podem monitorizar o seu progresso e afinar os seus treinos para atingir os seus objectivos de fitness de forma mais eficiente.

Calma

Para além do bem-estar físico, a saúde mental e a atenção plena têm vindo a ser cada vez mais reconhecidas como aspectos essenciais do bem-estar geral. A aplicação Calm oferece uma vasta gama de sessões de meditação guiada, histórias de sono e paisagens sonoras calmantes concebidas para ajudar os utilizadores a cultivar a atenção plena, gerir o stress e melhorar a qualidade do sono. Com programas de meditação diários e acesso a uma comunidade de apoio, a Calm fornece aos utilizadores todas as ferramentas necessárias para promover um estado mental saudável e equilibrado.

Apps de finanças pessoais e de investimento

Gerir as finanças pessoais e tomar decisões de investimento informadas pode ser um desafio sem a orientação e as ferramentas adequadas. A tecnologia introduziu uma grande variedade de aplicações que podem ajudá-lo a adquirir conhecimentos financeiros essenciais, automatizar a elaboração de orçamentos e simplificar o processo de investimento. Aqui estão algumas das principais aplicações financeiras e de investimento para o ajudar a fazer escolhas financeiras mais inteligentes e a aumentar o seu património ao longo do tempo.

Mint

Mint é uma aplicação de finanças pessoais que consolida todas as suas finanças numa plataforma centralizada. Ao agregar dados das suas contas bancárias, cartões de crédito e outras ferramentas financeiras, a Mint permite aos utilizadores aceder a uma visão geral dos seus rendimentos, hábitos de consumo e orçamentos. A aplicação oferece planos de orçamento personalizados, acompanhamento de facturas e monitorização da pontuação de crédito para ajudar os utilizadores a manter o controlo sobre as suas finanças, garantindo que podem tomar decisões informadas sobre a gestão do dinheiro.

A Acorns

Acorns é uma aplicação de investimento inovadora concebida para ajudar os utilizadores a poupar e investir dinheiro com o mínimo de esforço. A funcionalidade "round-ups" da aplicação investe automaticamente os trocos dos utilizadores arredondando as compras para o dólar mais próximo e investindo a diferença. A Acorns oferece uma variedade de carteiras de investimento diversificadas, desde conservadoras a agressivas, dependendo da sua tolerância ao risco e dos seus objectivos. Este processo de investimento simples e automático faz com que seja a escolha ideal para principiantes que procuram construir a sua riqueza gradualmente ao longo do tempo.

Robinhood

Robinhood é um aplicativo popular de negociação de ações que visa democratizar o investimento, oferecendo ações sem comissão, opções e negociação de criptomoedas. Com uma interface amigável, Robinhood torna mais fácil para os comerciantes de todos os níveis de habilidade participarem do mercado de ações. Além disso, o aplicativo oferece recursos educacionais e dados de mercado em tempo real, capacitando os usuários a tomar decisões de investimento informadas e construir um portfólio diversificado. No entanto, é essencial estar ciente dos riscos e responsabilidades associados à negociação e dedicar algum tempo a pesquisar e aprender sobre estratégias de investimento antes de mergulhar.

O desenvolvimento de novas competências na era digital nunca foi tão fácil, com inúmeras aplicações que abrangem uma vasta gama de disciplinas e interesses. Desde artes criativas e bem-estar a finanças pessoais e investimentos, estas aplicações fornecem recursos, orientação e apoio valiosos na nossa procura de auto-aperfeiçoamento e crescimento. Lembre-se de que nunca é tarde demais para aprender algo novo; um manancial de conhecimentos está apenas a alguns toques de distância no seu smartphone ou tablet.

