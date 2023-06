Sim, os algoritmos de IA podem analisar padrões e detectar anomalias no comportamento do software. Ao monitorizar continuamente as métricas do sistema, as interacções dos utilizadores e os ficheiros de registo, as técnicas de detecção de anomalias baseadas em IA podem identificar comportamentos inesperados, potenciais erros ou problemas de desempenho, permitindo que os testadores tomem as medidas adequadas.