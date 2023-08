Cargo: Cofundador e CEO

Empresa: Thunkable

Educação: Bacharel em Ciências (SB) e Mestre em Engenharia (MEng), Massachusetts Institute of Technology

Ano da Fundação Thunkable: 2015

O mundo da tecnologia está passando por uma transformação significativa com o surgimento de plataformas sem código , e na vanguarda dessa revolução está Arun Saigal, cofundador e CEO da Thunkable. Como empreendedor e visionário talentoso, a jornada de Arun exemplifica o poder da inovação e a democratização do desenvolvimento de software.

Jornada de Carreira

A jornada de carreira de Arun Saigal é uma prova de seu compromisso inabalável em revolucionar a indústria de tecnologia por meio do desenvolvimento móvel no-code. Reconhecido por suas contribuições excepcionais, Arun ganhou um lugar na estimada lista Forbes 30 Under 30 e emergiu como um proeminente líder de pensamento na dinâmica indústria no-code. Como cofundador e CEO da Thunkable, Arun lidera um movimento inovador que capacita indivíduos com a capacidade de projetar, desenvolver e implantar aplicativos Android, iOS e Web nativos sem a necessidade de habilidades de codificação tradicionais.

Com foco na inovação em todos os estágios do ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos, a Arun abriu o caminho para que as pessoas aprimorem suas comunidades, dêem vida a suas ideias, estabeleçam negócios e enfrentem desafios que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidos pelos provedores de tecnologia convencionais. Sua abordagem visionária resultou em mais de 3 milhões de pessoas em 184 países aproveitando a plataforma da Thunkable para criar surpreendentes 7 milhões de aplicativos. A jornada de Arun mostra não apenas suas conquistas notáveis, mas também sua busca incansável pela democratização da criação de aplicativos para a melhoria da sociedade.

As realizações acadêmicas de Arun reforçam ainda mais sua dedicação em tornar no-code acessível a aspirantes a desenvolvedores de aplicativos em todo o mundo. Ele possui um SB e M.Eng do prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Antes de sua liderança na Thunkable, Arun ocupou cargos influentes em renomadas empresas de tecnologia, incluindo Quizlet, Khan Academy, Aspiring Minds e Google. Essas experiências o equiparam com insights inestimáveis ​​sobre a interseção entre tecnologia e educação, permitindo-lhe moldar a indústria no-code e capacitar inúmeras pessoas a transformar suas ideias de aplicativos em realidades impactantes.

Fundação Thunkable

Uma crença profunda no poder transformador da acessibilidade tecnológica alimentou a jornada de Arun Saigal para co-fundar a Thunkable. Durante seu tempo no MIT, Arun e seu co-fundador Weihua Li viram as complexidades e desafios inerentes ao desenvolvimento de software , particularmente no campo da criação de aplicativos móveis. Motivados por uma visão compartilhada, eles embarcaram em uma missão para simplificar o desenvolvimento de software e capacitar os indivíduos a se tornarem criadores ativos em vez de consumidores passivos de tecnologia. Seu objetivo era fornecer uma solução que beneficiasse a todos, desde pequenas empresas com ideias inovadoras até grandes corporações em busca de aprimoramentos operacionais, bem como aqueles que estão aprendendo a codificar e aqueles que desejam preencher a lacuna tecnológica.

A dedicação de Arun e Weihua Li levou à criação de uma ferramenta para revolucionar o desenvolvimento de software, tornando-a tão fácil de usar que até crianças podem criar aplicativos móveis. Seu projeto de pesquisa inicial evoluiu rapidamente para uma plataforma com uma base de usuários global, demonstrando a demanda por uma solução que democratizasse o desenvolvimento de aplicativos. À medida que a plataforma ganhou força, os usuários começaram a buscar maneiras de expandir, gerar receita e criar aplicativos multiplataforma, o que levou Arun e Weihua a reconhecer o potencial de construir um negócio próspero que apoiasse criadores em todo o mundo. Thunkable nasceu dessa percepção, emergindo como uma plataforma poderosa que capacita milhões de usuários em todo o mundo a transformar seus sonhos de aplicativos em realidade.

Estilo e valores de liderança

O estilo de liderança de Arun Saigal é marcado por seu compromisso com o empoderamento, a inclusão e a inovação contínua. Como CEO da Thunkable, ele defende uma cultura de colaboração e incentiva sua equipe a pensar de forma criativa e ultrapassar limites. Arun acredita firmemente que a tecnologia deve ser acessível a todos, independentemente de sua formação ou experiência técnica.

Sua abordagem baseada em valor reflete essa filosofia, colocando a experiência do usuário e o impacto na comunidade na vanguarda da missão da Thunkable. A liderança de Arun é caracterizada pela transparência, empatia e um desejo genuíno de ver os outros terem sucesso. Ele promove um ambiente que incentiva o aprendizado, a experimentação e o crescimento dos indivíduos de sua equipe e da comunidade mais ampla de usuários do Thunkable. Sua dedicação em tornar o desenvolvimento de aplicativos acessível a todos ressalta seu compromisso com a mudança social e a democratização tecnológica.

O impacto no mundo da tecnologia

