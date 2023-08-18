Должность: соучредитель и генеральный директор

Компания: Tunkable

Образование: бакалавр наук (SB) и магистр технических наук (MEng), Массачусетский технологический институт

Год основания Thunkable: 2015

Мир технологий претерпевает значительные изменения с появлением платформ no-code, и в авангарде этой революции стоит Арун Сайгал, соучредитель и генеральный директор Thunkable. Путь Аруна как опытного предпринимателя и дальновидного служит примером силы инноваций и демократизации разработки программного обеспечения.

Карьерный путь

Карьерный путь Аруна Сайгала является свидетельством его непоколебимой приверженности революционным изменениям в технологической отрасли с помощью мобильной разработки no-code. Получив признание за свой выдающийся вклад, Арун заработал место в уважаемом списке Forbes «30 моложе 30» и стал выдающимся идейным лидером в динамичной индустрии no-code. Как соучредитель и генеральный директор Thunkable, Арун возглавляет новаторское движение, которое дает людям возможность проектировать, разрабатывать и развертывать собственные приложения для Android, iOS и веб-приложений без необходимости традиционных навыков программирования.

Сосредоточив внимание на инновациях на каждом этапе жизненного цикла разработки приложений, Arun проложила людям путь к расширению своих сообществ, воплощению своих идей в жизнь, созданию бизнеса и решению проблем, которые в противном случае могли бы остаться без внимания со стороны традиционных поставщиков технологий. Его дальновидный подход привел к тому, что более 3 миллионов человек в 184 странах использовали платформу Thunkable для создания поразительных 7 миллионов приложений. Путешествие Аруна демонстрирует не только его выдающиеся достижения, но и его неустанное стремление к демократизации создания приложений на благо общества.

Академические достижения Аруна еще раз подчеркивают его стремление сделать no-code доступным для начинающих разработчиков приложений по всему миру. Он имеет степень бакалавра наук и магистра технических наук престижного Массачусетского технологического института (MIT). До своего руководства Thunkable Арун занимал влиятельные должности в известных технологических компаниях, включая Quizlet, Khan Academy, Aspiring Minds и Google. Этот опыт снабдил его бесценным пониманием пересечения технологий и образования, что позволило ему сформировать индустрию no-code и дать бесчисленному количеству людей возможность превратить свои идеи приложений в эффективные реалии.

Основание Thunkable

Глубокая вера в преобразующую силу доступности технологий способствовала тому, что Арун Сайгал стал соучредителем Thunkable. Во время работы в Массачусетском технологическом институте Арун и его соучредитель Вейхуа Ли увидели сложности и проблемы, присущие разработке программного обеспечения , особенно в области создания мобильных приложений. Руководствуясь общим видением, они поставили перед собой задачу упростить разработку программного обеспечения и дать людям возможность стать активными создателями, а не пассивными потребителями технологий. Их цель состояла в том, чтобы предоставить решение, которое принесет пользу всем, от малых предприятий с инновационными идеями до крупных корпораций, стремящихся к совершенствованию операционной деятельности, а также тем, кто учится программировать, и тем, кто хочет преодолеть технологический разрыв.

Самоотверженность Аруна и Вейхуа Ли привела к созданию инструмента, который произвел революцию в разработке программного обеспечения, сделав его настолько удобным для пользователя, что даже дети могли создавать мобильные приложения. Их первоначальный исследовательский проект быстро превратился в платформу с глобальной пользовательской базой, продемонстрировав спрос на решение, которое демократизировало разработку приложений. По мере того, как платформа набирала обороты, пользователи начали искать способы расширения, монетизации и создания кроссплатформенных приложений, что побудило Аруна и Вейхуа осознать потенциал для создания процветающего бизнеса, поддерживающего авторов по всему миру. Thunkable родился из этого осознания, превратившись в мощную платформу, которая позволяет миллионам пользователей по всему миру воплощать свои мечты о приложениях в реальность.

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Стиль руководства и ценности

Стиль лидерства Аруна Сайгала отмечен его приверженностью расширению прав и возможностей, инклюзивности и постоянным инновациям. Как генеральный директор Thunkable, он поддерживает культуру сотрудничества и поощряет свою команду к творческому мышлению и расширению границ. Арун твердо верит, что технологии должны быть доступны для всех, независимо от их опыта или технических знаний.

Его ориентированный на ценность подход отражает эту философию, ставя во главу угла миссию Thunkable пользовательский опыт и влияние сообщества. Лидерство Аруна характеризуется прозрачностью, сочувствием и искренним желанием видеть успех других. Он создает среду, которая поощряет обучение, экспериментирование и рост отдельных членов его команды и более широкого сообщества пользователей Thunkable. Его стремление сделать разработку приложений доступной для всех подчеркивает его приверженность социальным изменениям и технологической демократизации.

Влияние на мир технологий

Влияние Аруна Сайгала на мир технологий и такие платформы, как AppMaster , поистине замечательно и далеко идущее. Как соучредитель и генеральный директор Thunkable, Арун был в авангарде движения no-code, революционизировав подход к разработке программного обеспечения. Его видение органично согласуется с принципами таких платформ, как AppMaster, которые отдают приоритет доступности и расширению возможностей, позволяя людям с разным опытом создавать сложные приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования.

Точно так же мощный инструмент AppMaster no-code позволяет пользователям легко создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения, преодолевая традиционные барьеры кодирования. Усилия Аруна по упрощению разработки программного обеспечения для всех перекликаются с стремлением AppMaster предоставить пользователям визуальный и интуитивно понятный способ создания сложных приложений с помощью визуального конструктора BP, REST API и WSS Endpoints. Философия no-code отстаиваемая Аруном из Thunkable, идеально согласуется с подходом AppMaster, позволяющим пользователям визуально проектировать модели данных , бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, будь то для веб-приложений, мобильных приложений или серверных систем.

Кроме того, параллельные цели Thunkable и AppMaster по предоставлению высококачественных приложений с минимальным техническим долгом и максимальной масштабируемостью сходятся в пространстве, где процветают инновации. Управляемые сервером платформы, используемые AppMaster, такие как Kotlin , Jetpack Compose, Vue3 и SwiftUI, позволяют быстро обновлять и вносить изменения в реальном времени, подобно динамической среде, которую поддерживает Thunkable от Arun. Возможность быстро создавать приложения, эффективно их обновлять и беспрепятственно развертывать соответствует цели Аруна — предоставить людям возможность преобразовывать идеи в функциональные, удобные для пользователя приложения.

С Thunkable Арун расширил возможности многих людей, и этот дух глубоко перекликается с целью AppMaster предоставить универсальные возможности разработки приложений для различных вариантов использования. Поскольку Арун продолжает возглавлять революцию no-code с Thunkable, его влияние на мир технологий синергично с миссией таких платформ, как AppMaster, где инновации, доступность и демократизация технологий являются движущими силами светлого будущего в разработке программного обеспечения.