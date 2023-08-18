المسمى الوظيفي: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي

الشركة: Thunkable

التعليم: بكالوريوس في العلوم (SB) وماجستير في الهندسة (منغ) ، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

سنة مؤسسة Thunkable: 2015

يمر عالم التكنولوجيا بتحول كبير مع ظهور منصات لا تحتوي على كود ، وفي طليعة هذه الثورة يقف آرون سيغال ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Thunkable. بصفته رائد أعمال بارعًا وصاحب رؤية ، تجسد رحلة آرون قوة الابتكار وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات.

رحلة مهنية

رحلة Arun Saigal المهنية هي شهادة على التزامه الثابت بإحداث ثورة في صناعة التكنولوجيا من خلال تطوير الهاتف المحمول no-code. معترف به لمساهماته الاستثنائية ، حصل Arun على مكان في قائمة Forbes 30 Under 30 المحترمة وبرز كرائد فكري بارز في صناعة ديناميكية no-code. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Thunkable ، يقود Arun حركة رائدة تمكّن الأفراد من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات Android و iOS وويب أصلية دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية.

من خلال التركيز على الابتكار في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير التطبيقات ، مهد Arun الطريق للأشخاص لتعزيز مجتمعاتهم ، وإحياء أفكارهم ، وإنشاء الأعمال التجارية ، والتصدي للتحديات التي ربما لم يتم إشرافها من قبل مزودي التكنولوجيا التقليديين. نتج عن نهجه البصري أن يستفيد أكثر من 3 ملايين فرد في 184 دولة من منصة Thunkable لإنشاء 7 ملايين تطبيق مذهل. لا تعرض رحلة آرون إنجازاته الرائعة فحسب ، بل تعرض أيضًا سعيه الحثيث لإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات من أجل تحسين المجتمع.

تؤكد الإنجازات الأكاديمية لـ Arun على تفانيه في جعل مطوري التطبيقات الطموحين في جميع أنحاء العالم no-code متاحًا. وهو حاصل على درجتي SB و M.Eng من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المرموق. قبل قيادته في Thunkable ، شغل Arun مناصب مؤثرة في شركات التكنولوجيا الشهيرة ، بما في ذلك Quizlet و Khan Academy و Aspiring Minds و Google. وقد زودته هذه التجارب برؤى لا تقدر بثمن حول تقاطع التكنولوجيا والتعليم ، مما مكنه من تشكيل صناعة no-code وتمكين عدد لا يحصى من الأفراد من تحويل أفكار تطبيقاتهم إلى حقائق مؤثرة.

تأسيس Thunkable

غذى الإيمان العميق بالقوة التحويلية لإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا رحلة Arun Saigal إلى المشاركة في تأسيس Thunkable. خلال الفترة التي قضاها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، رأى آرون وشريكه المؤسس ويهوا لي التعقيدات والتحديات الكامنة في تطوير البرامج ، لا سيما في مجال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. بدافع من رؤية مشتركة ، شرعوا في مهمة لتبسيط تطوير البرامج وتمكين الأفراد من أن يصبحوا مبدعين نشطين بدلاً من مستهلكين سلبيين للتكنولوجيا. كان هدفهم هو توفير حل من شأنه أن يفيد الجميع ، من الشركات الصغيرة ذات الأفكار المبتكرة إلى الشركات الكبيرة التي تسعى إلى تحسينات تشغيلية ، بالإضافة إلى أولئك الذين يتعلمون البرمجة وأولئك الذين لديهم الرغبة في سد الفجوة التكنولوجية.

أدى تفاني Arun و Weihua Li إلى إنشاء أداة لإحداث ثورة في تطوير البرامج ، مما يجعلها سهلة الاستخدام لدرجة أنه حتى الأطفال يمكنهم إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. تطور مشروعهم البحثي الأولي بسرعة إلى منصة مع قاعدة مستخدمين عالمية ، مما يدل على الطلب على حل أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. مع اكتساب النظام الأساسي قوة دفع ، بدأ المستخدمون في البحث عن طرق لتوسيع تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية وتحقيق الدخل منها وإنشائها ، مما دفع Arun و Weihua إلى التعرف على إمكانية بناء أعمال مزدهرة تدعم المبدعين في جميع أنحاء العالم. ولدت Thunkable من هذا الإدراك ، وظهرت كمنصة قوية تمكن الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم من تحويل أحلام تطبيقاتهم إلى حقيقة واقعة.

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أسلوب القيادة والقيم

يتميز أسلوب القيادة لدى آرون سيغال بالتزامه بالتمكين والشمولية والابتكار المستمر. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Thunkable ، فهو يدافع عن ثقافة التعاون ويشجع فريقه على التفكير الإبداعي ودفع الحدود. يؤمن آرون إيمانًا راسخًا بأن التكنولوجيا يجب أن تكون في متناول الجميع ، بغض النظر عن خلفيتهم أو خبرتهم التقنية.

يعكس نهجه القائم على القيمة هذه الفلسفة ، حيث يضع تجربة المستخدم وتأثير المجتمع في طليعة مهمة Thunkable. تتميز قيادة آرون بالشفافية والتعاطف والرغبة الحقيقية في رؤية الآخرين ينجحون. إنه يعزز بيئة تشجع التعلم والتجريب والنمو للأفراد في فريقه والمجتمع الأوسع لمستخدمي Thunkable. إن تفانيه في جعل تطوير التطبيقات في متناول الجميع يؤكد التزامه بالتغيير الاجتماعي والدمقرطة التكنولوجية.

التأثير على عالم التكنولوجيا

تأثير Arun Saigal على عالم التكنولوجيا ومنصات مثل AppMaster رائع حقًا وبعيد المدى. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Thunkable ، كان Arun في طليعة حركة no-code ، مما أحدث ثورة في كيفية التعامل مع تطوير البرمجيات. تتماشى رؤيته بسلاسة مع روح المنصات مثل AppMaster ، والتي تعطي الأولوية لإمكانية الوصول والتمكين من خلال تمكين الأفراد من خلفيات مختلفة لإنشاء تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة.

وبالمثل ، فإن أداة AppMaster القوية no-code تسمح للمستخدمين بإنشاء الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة ، متجاوزة حواجز التشفير التقليدية. جهود Arun في جعل تطوير البرامج أسهل للجميع تتناسب مع التزام AppMaster بتوفير طريقة مرئية وبديهية للمستخدمين لإنشاء تطبيقات معقدة من خلال مصمم BP المرئي و REST API و WSS Endpoints. تتماشى فلسفة no-code التي دافع عنها Arun في Thunkable تمامًا مع نهج AppMaster المتمثل في السماح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بصريًا ، سواء كان ذلك لتطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال أو الأنظمة الخلفية.

علاوة على ذلك ، تتلاقى الأهداف الموازية لكل من Thunkable و AppMaster في تقديم تطبيقات عالية الجودة بأقل قدر من الديون التقنية وقابلية التوسع القصوى في مساحة يزدهر فيها الابتكار. تسمح الأطر التي يحركها الخادم والتي يستخدمها AppMaster ، مثل Kotlin و Jetpack Compose و Vue3 و SwiftUI ، بإجراء تحديثات سريعة وتغييرات في الوقت الفعلي مشابهة للبيئة الديناميكية التي يشجعها Arun's Thunkable. تتماشى القدرة على إنشاء التطبيقات بسرعة وتحديثها بكفاءة ونشرها بسلاسة مع هدف Arun المتمثل في تمكين الأفراد من تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية وسهلة الاستخدام.

مع Thunkable ، قام Arun بتمكين العديد من الأشخاص ، وهذه الروح لها صدى عميق مع هدف AppMaster لتوفير إمكانات تطوير تطبيقات متعددة الاستخدامات لحالات الاستخدام المختلفة. مع استمرار Arun في قيادة ثورة no-code مع Thunkable ، يتآزر تأثيره على عالم التكنولوجيا مع مهمة منصات مثل AppMaster ، حيث الابتكار وإمكانية الوصول وإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا هي القوى الدافعة وراء مستقبل أكثر إشراقًا في تطوير البرمجيات.