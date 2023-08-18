职位名称：联合创始人兼首席执行官

公司： Thunkable

教育背景：麻省理工学院理学学士 (SB) 和工程硕士 (MEng)

Thunkable 基金会年份： 2015

随着无代码平台的兴起，技术世界正在经历一场重大变革，而站在这场革命最前沿的是 Thunkable 联合创始人兼首席执行官 Arun Saigal。作为一位卓有成就的企业家和有远见的人，阿伦的旅程体现了创新的力量和软件开发的民主化。

职业生涯

Arun Saigal 的职业生涯证​​明了他坚定不移地致力于通过no-code移动开发彻底改变科技行业。 Arun 因其杰出贡献而获得认可，跻身受人尊敬的福布斯 30 位 30 岁以下精英榜，并已成为动态no-code行业的杰出思想领袖。作为 Thunkable 的联合创始人兼首席执行官，Arun 引领了一项开创性的运动，使个人能够设计、开发和部署原生 Android、iOS 和 Web 应用程序，而无需传统的编码技能。

Arun 专注于应用程序开发生命周期各个阶段的创新，为人们增强社区、将想法变为现实、建立业务以及解决传统技术提供商可能无法应对的挑战铺平了道路。他富有远见的方法使 184 个国家/地区的超过 300 万人利用 Thunkable 的平台创建了数量惊人的 700 万个应用程序。 Arun 的旅程不仅展示了他的非凡成就，也展示了他对应用程序创建民主化以改善社会的不懈追求。

Arun 的学术成就进一步凸显了他致力于让全球有抱负的应用程序开发人员能够使用no-code 。他拥有著名的麻省理工学院 (MIT) 的学士学位和工程硕士学位。在担任 Thunkable 领导职务之前，Arun 在 Quizlet、Khan Academy、Aspiring Minds 和 Google 等知名科技公司担任过有影响力的职位。这些经验使他对技术和教育的交叉点有了宝贵的见解，使他能够塑造no-code行业，并使无数人能够将他们的应用程序想法转化为有影响力的现实。

创立Thunkable

对技术可及性的变革力量的坚定信念推动了 Arun Saigal 共同创立 Thunkable 的历程。在麻省理工学院期间，Arun 和他的联合创始人李伟华看到了软件开发固有的复杂性和挑战，特别是在移动应用程序创建领域。在共同愿景的推动下，他们开始致力于简化软件开发并让个人成为积极的创造者而不是被动的技术消费者。他们的目标是提供一个使每个人受益的解决方案，从具有创新理念的小型企业到寻求运营增强的大公司，以及学习编码的人和希望弥合技术差距的人。

Arun 和 Weihua Li 的奉献精神创造了一种彻底改变软件开发的工具，使其变得非常用户友好，甚至孩子也可以构建移动应用程序。他们最初的研究项目迅速发展成为一个拥有全球用户群的平台，展示了对民主化应用程序开发解决方案的需求。随着该平台越来越受欢迎，用户开始寻求扩展、货币化和创建跨平台应用程序的方法，这促使阿伦和卫华认识到建立一个蓬勃发展的业务来支持全球创作者的潜力。 Thunkable 正是出于这种认识而诞生，并成为一个强大的平台，帮助全球数百万用户将他们的应用梦想变成现实。

领导风格和价值观

阿伦·赛加尔 (Arun Saigal) 的领导风格以他对赋权、包容性和持续创新的承诺为标志。作为 Thunkable 的首席执行官，他倡导协作文化，并鼓励他的团队进行创造性思考并突破界限。阿伦坚信，技术应该向所有人开放，无论其背景或技术专长如何。

他的价值驱动方法反映了这一理念，将用户体验和社区影响置于 Thunkable 使命的首要位置。阿伦的领导力特点是透明度、同理心和希望他人成功的真诚愿望。他营造了一个鼓励团队中的个人以及更广泛的 Thunkable 用户社区学习、实验和成长的环境。他致力于让每个人都能进行应用程序开发，这突显了他对社会变革和技术民主化的承诺。

对科技界的影响

Arun Saigal 对科技界和AppMaster这样的平台的影响确实是非凡而深远的。作为 Thunkable 的联合创始人兼首席执行官，Arun 一直处于no-code运动的最前沿，彻底改变了软件开发的方式。他的愿景与AppMaster等平台的精神完美契合，该平台优先考虑可访问性和授权，使来自不同背景的个人能够创建复杂的应用程序，而无需广泛的编码知识。

同样， AppMaster强大的no-code工具允许用户无缝生成后端、Web和移动应用程序，超越了传统的编码障碍。 Arun 致力于让每个人都能更轻松地进行软件开发，这与 AppMaster 的承诺产生了共鸣， AppMaster致力于为用户提供一种可视化、直观的方式，通过其可视化 BP Designer、 REST API和 WSS Endpoints 创建复杂的应用程序。 Thunkable 的 Arun 倡导的no-code理念与AppMaster的方法完美契合，即让用户直观地设计数据模型、业务逻辑和用户界面，无论是针对 Web 应用程序、移动应用程序还是后端系统。

此外，Thunkable 和AppMaster的共同目标是以最小的技术债务和最大的可扩展性提供高质量的应用程序，这在创新蓬勃发展的空间中得到了融合。 AppMaster使用的服务器驱动框架（例如Kotlin 、 Jetpack Compose 、 Vue3和SwiftUI ）允许快速更新和实时更改，类似于 Arun 的 Thunkable 培育的动态环境。快速生成应用程序、高效更新应用程序以及无缝部署应用程序的能力与 Arun 的目标一致，即使个人能够将想法转化为功能强大、用户友好的应用程序。

凭借 Thunkable，Arun 为很多人赋能，这种精神与AppMaster为各种用例提供​​多功能应用程序开发能力的目标产生了深刻的共鸣。随着 Arun 继续通过 Thunkable 引领no-code革命，他对科技世界的影响力与AppMaster等平台的使命相辅相成，在这些平台上，技术的创新、可访问性和民主化是软件开发更光明未来的驱动力。