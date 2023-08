Rewolucja w tworzeniu oprogramowania: Ujawnienie TypeScript 5.2 z jawnym zarządzaniem zasobami

Sfera technologiczna huczy od najnowszych wiadomości z Microsoft: wersja kandydująca do wydania (RC) TypeScript 5.2 w końcu pojawiła się na wolności. Ta nowa iteracja silnie typowanego języka Microsoftu JavaScript obejmuje teraz funkcję jawnego zarządzania zasobami, kluczową aktualizację na horyzoncie dla kryterium ECMAScript JavaScriptu.

Nowa wersja TypeScript 5.2 RC, ogłoszona 9 sierpnia, jest następstwem intensywnej fazy beta, która rozpoczęła się 30 czerwca, zgodnie z biuletynem Microsoftu.

Jako rozwiązanie powszechnej praktyki w dziedzinie tworzenia oprogramowania dotyczącej czasu życia zasobów i zarządzania nimi, w tym we/wy i pamięci, opracowano jawne zarządzanie zasobami w celu wyjaśnienia tej kwestii. Podstawową koncepcją jest tutaj rozszerzenie wsparcia dla usuwania zasobów, znanego również jako operacje czyszczenia, i podniesienie go jako kluczowej koncepcji w JavaScript. Ten zamiar krystalizuje się wraz z wprowadzeniem nowej reprezentacji symbolicznej, znanej jako Symbol.dispose. Wzmacniając to, TypeScript ustawia nowy globalny typ oznaczony jako Disposable jako pomoc.

Oczekuje się, że będzie gotowy do publicznego użytku do 22 sierpnia, TypeScript 5.2 zawiera ekscytujące zmiany od czasu wydania beta. Microsoft połączył zoptymalizowane kontrole dla ciągłej zgodności typów i zdolności do kojarzenia ścieżek plików wykonawczych TypeScript w imporcie tylko typu. Przed wydaniem stabilnej wersji nie oczekuje się gruntownych zmian, poza istotnymi poprawkami błędów.

