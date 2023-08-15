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إحداث ثورة في تطوير البرامج: الكشف عن TypeScript 5.2 باستخدام إدارة الموارد الصريحة

Aug 15, 2023
إحداث ثورة في تطوير البرامج: الكشف عن TypeScript 5.2 باستخدام إدارة الموارد الصريحة

يعج المجال التكنولوجي بآخر الأخبار من Microsoft: تم إطلاق الإصدار المرشح للإصدار (RC) من TypeScript 5.2 أخيرًا في البرية. يتضمن هذا التكرار الجديد لجافا JavaScript المكتوب بقوة من Microsoft الآن ميزة إدارة الموارد الواضحة ، وهي ترقية مهمة في الأفق لمعيار ECMAScript الخاص بجافا سكريبت.

يأتي الإصدار الجديد من TypeScript 5.2 RC ، الذي تم الإعلان عنه في 9 أغسطس ، بعد مرحلة تجريبية مكثفة تم إطلاقها في 30 يونيو ، كما هو مفصل في نشرة Microsoft.

كحل لممارسة واسعة الانتشار في مجال تطوير البرمجيات فيما يتعلق بعمر الموارد وإدارتها ، بما في ذلك الإدخال / الإخراج والذاكرة ، تم تصميم إدارة الموارد الواضحة لتوضيح هذه المشكلة. الفكرة الأساسية هنا هي توسيع الدعم للتخلص من الموارد ، والمعروف أيضًا باسم عمليات التنظيف ، ورفعها كمفهوم أساسي داخل JavaScript. تتبلور هذه النية بإدخال تمثيل رمزي جديد ، يُعرف باسم Symbol.dispose. لتعزيز هذا ، يحدد TypeScript نوعًا عالميًا جديدًا يُطلق عليه اسم يمكن التخلص منه كأداة مساعدة.

من المتوقع أن تكون جاهزة للاستهلاك العام بحلول 22 أغسطس ، تضم TypeScript 5.2 تطورات مثيرة منذ إصدارها التجريبي. قامت Microsoft بدمج عمليات فحص محسّنة لمواصلة توافق النوع والقدرة على ربط مسارات ملفات تنفيذ TypeScript في عمليات استيراد النوع فقط. قبل الإصدار المستقر ، لا توجد توقعات بإجراء تغييرات شاملة ، بصرف النظر عن إصلاحات الأخطاء الحيوية.

بينما تواصل Microsoft الابتكار ودفع المغلف باستخدام TypeScript ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بدون رمز. تتيح منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية للعملاء إمكانية إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية بسلاسة باستخدام مصمم BP المرئي ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر كفاءة.

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