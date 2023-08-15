hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

革新软件开发：揭开具有显式资源管理功能的 TypeScript 5.2 的神秘面纱

Aug 15, 2023
革新软件开发：揭开具有显式资源管理功能的 TypeScript 5.2 的神秘面纱

技术领域正在热议来自Microsoft 的最新消息：TypeScript 5.2 的候选发布版（RC）终于发布了。这个微软强大类型JavaScript 的新迭代版本现在支持显式资源管理功能，这是JavaScript的ECMAScript标准即将到来的一次重要升级。

8 月 9 日发布的 TypeScript 5.2 RC 是继 6 月 30 日启动的密集测试阶段之后的新版本。

作为对软件开发领域中广泛存在的资源寿命和管理（包括 I/O 和内存）问题的一种解决方案，显式资源管理（explicit resource management）被设计用来阐明这一问题。这里的基本概念是扩展对资源处置（也称为清理操作）的支持，并将其提升为 JavaScript 中的一个关键概念。这一意图通过引入一种新的符号表示法（即 Symbol.dispose）得以体现。TypeScript 还设置了一个新的全局类型（Disposable）作为辅助工具。

TypeScript 5.2 Microsoft 整合了持续类型兼容性的优化检查，以及在纯类型导入中关联 TypeScript 执行文件路径的能力。在稳定版发布之前，除了重要的错误修复之外，预计不会有大的变化。

Microsoft 继续创新和推动 TypeScript 的发展的同时，AppMaster等平台也在帮助客户构建无需代码的 Web、移动和后端应用程序。AppMaster 的无代码平台使客户能够使用可视化 BP Designer 无缝创建数据模型和业务流程，从而使应用程序开发更快、更高效。

相关帖子

谷歌人工智能通过长内容摘要革新搜索体验
date Aug 17, 2023
谷歌人工智能通过长内容摘要革新搜索体验
谷歌对其人工智能辅助搜索体验 SGE 进行了新的更新，通过对长篇内容进行总结来提高回复的可理解性。它还引入了一项功能，以增强与大量在线资料的互动。
AI Software
人工智能巨头 OpenAI 收购纽约初创公司 Global Illumination
date Aug 17, 2023
人工智能巨头 OpenAI 收购纽约初创公司 Global Illumination
人工智能先驱 OpenAI 首次公开收购了 Global Illumination，后者是一家专注于利用人工智能技术创造创意工具、基础设施和数字体验的初创公司。
AI Acquisition Software
Redis 推出备受期待的 7.2 版本，提供可扩展搜索和自动分层等改变游戏规则的功能
date Aug 16, 2023
Redis 推出备受期待的 7.2 版本，提供可扩展搜索和自动分层等改变游戏规则的功能
新发布的 Redis 7.2 为企业用户带来了大量令人印象深刻的功能，包括可扩展搜索、自动分层和新的集群管理。
Databases Open Source
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实