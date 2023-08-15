革新软件开发：揭开具有显式资源管理功能的 TypeScript 5.2 的神秘面纱

技术领域正在热议来自Microsoft 的最新消息：TypeScript 5.2 的候选发布版（RC）终于发布了。这个微软强大类型JavaScript 的新迭代版本现在支持显式资源管理功能，这是JavaScript的ECMAScript标准即将到来的一次重要升级。

8 月 9 日发布的 TypeScript 5.2 RC 是继 6 月 30 日启动的密集测试阶段之后的新版本。

作为对软件开发领域中广泛存在的资源寿命和管理（包括 I/O 和内存）问题的一种解决方案，显式资源管理（explicit resource management）被设计用来阐明这一问题。这里的基本概念是扩展对资源处置（也称为清理操作）的支持，并将其提升为 JavaScript 中的一个关键概念。这一意图通过引入一种新的符号表示法（即 Symbol.dispose）得以体现。TypeScript 还设置了一个新的全局类型（Disposable）作为辅助工具。

TypeScript 5.2 Microsoft 整合了持续类型兼容性的优化检查，以及在纯类型导入中关联 TypeScript 执行文件路径的能力。在稳定版发布之前，除了重要的错误修复之外，预计不会有大的变化。

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