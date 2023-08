Rivoluzionare lo sviluppo del software: Presentazione di TypeScript 5.2 con la gestione esplicita delle risorse

La sfera tecnologica è in fermento per le ultime novità di Microsoft: la release candidate (RC) di TypeScript 5.2 è finalmente disponibile. Questa nuova iterazione di JavaScript, il potente linguaggio tipizzato di Microsoft, ora include la funzione di gestione esplicita delle risorse, un aggiornamento cruciale all'orizzonte per il criterio ECMAScript di JavaScript.

La nuova versione di TypeScript 5.2 RC, annunciata il 9 agosto, fa seguito a un'intensa fase beta avviata il 30 giugno, come riportato in un bollettino Microsoft.

Come soluzione a una pratica diffusa nel settore dello sviluppo del software riguardante la durata e la gestione delle risorse, tra cui I/O e memoria, è stata ideata la gestione esplicita delle risorse per chiarire questo problema. L'idea fondamentale è quella di estendere il supporto allo smaltimento delle risorse, noto anche come operazioni di pulizia, e di elevarlo a concetto chiave all'interno di JavaScript. Questo intento si concretizza con l'introduzione di una nuova rappresentazione simbolica, nota come Symbol.dispose. A sostegno di ciò, TypeScript definisce un nuovo tipo globale etichettato come Disposable.

Previsto per il consumo pubblico entro il 22 agosto, TypeScript 5.2 contiene sviluppi interessanti rispetto al suo rilascio beta. Microsoft ha unito controlli ottimizzati per la continua compatibilità dei tipi e la capacità di associare i percorsi dei file di esecuzione di TypeScript nelle importazioni di soli tipi. In vista del rilascio stabile, non si prevedono cambiamenti radicali, a parte la correzione di bug vitali.

