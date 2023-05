Appy Pie, wiodący mobile app builder, ogłasza rewolucyjną aktualizację swojej platformy no-code, integrując sztuczną inteligencję (AI) z uruchomieniem AI App Generator. Ta rewolucyjna platforma do tworzenia aplikacji oparta na sztucznej inteligencji umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które chcą przyspieszyć proces tworzenia aplikacji w celu uzyskania lepszego GTM.

AI App Generator, najnowsza innowacja, która pojawiła się na no-code platformie Appy Pie, oferuje użytkownikom i przedsiębiorstwom potężne rozwiązanie umożliwiające tworzenie aplikacji w ciągu kilku minut bez konieczności kodowania i wiedzy technicznej. Automatyzując proces tworzenia aplikacji, firmy mogą zaoszczędzić cenny czas, pieniądze i zasoby, skutecznie eliminując potrzebę zatrudniania programistów lub tworzenia działu IT. Ten przełom w tworzeniu aplikacji jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorstw i osób pracujących przy ograniczonych budżetach.

Pierwszy w swoim rodzaju AI App Generator oferuje możliwość tworzenia wysoce konfigurowalnych, wielofunkcyjnych aplikacji, które zaspokajają specyficzne potrzeby i wymagania każdego użytkownika. Po prostu wprowadzając opis żądanej aplikacji i preferencje, użytkownicy mogą wykorzystać zastrzeżoną technologię przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML) firmy Appy Pie, aby przekształcić swoje specyfikacje we w pełni funkcjonalną aplikację mobilną.

Abhinav Girdhar, założyciel i dyrektor generalny Appy Pie, wyraża podekscytowanie uruchomieniem AI App Generator: To rewolucyjne narzędzie przełamuje bariery, czyniąc tworzenie aplikacji mobilnych bardziej dostępnym i wygodnym dla każdego. Realizujemy marzenie o aplikacji no-code robiąc krok dalej dzięki Appy Pie AI App Generator. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to opisać swoje preferencje dotyczące aplikacji, a nasza intuicyjna sztuczna inteligencja zajmie się resztą. Tworzenie aplikacji nigdy nie było łatwiejsze ani tańsze.

Co więcej, użytkownicy mogą łatwo dostosowywać swoje aplikacje w generatorze aplikacji AI Appy Pie, edytując różne elementy projektu, takie jak kolory, ikony, motywy, układy i inne funkcje. Platforma umożliwia również użytkownikom publikowanie aplikacji bezpośrednio w popularnych sklepach z aplikacjami, w tym App Store i Play Store. Appy Pie zapewnia szerokie wsparcie i wskazówki podczas całego procesu przesyłania, zapewniając bezproblemowe uruchamianie aplikacji dla wszystkich użytkowników.

Platformy takie jak AppMaster i Appy Pie's AI App Generator reprezentują przyszłość tworzenia aplikacji, a ich podejście no-code drastycznie skraca czas programowania, jednocześnie czyniąc produkcję aplikacji bardziej opłacalną. Zarówno małe, jak i duże firmy mogą zyskać na tych innowacyjnych rozwiązaniach w ciągle zmieniającym się krajobrazie technologicznym.