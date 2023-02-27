Appy Pie, ведущий mobile app builder, объявляет об революционном обновлении своей платформы no-code, интегрируя искусственный интеллект (ИИ) с запуском AI App Generator. Эта революционная платформа разработки приложений на базе искусственного интеллекта позволяет пользователям ускорить создание и развертывание приложений, что делает ее идеальным решением для малых и средних предприятий, стремящихся ускорить процесс разработки приложений для улучшения GTM.

Генератор приложений AI, новейшая инновация, украшающая платформу no-code Appy Pie, предлагает мощное решение для пользователей и предприятий, позволяющее создавать приложения за считанные минуты без какого-либо программирования или технических знаний. Автоматизируя процесс создания приложений, предприятия могут сэкономить драгоценное время, деньги и ресурсы, эффективно избавляясь от необходимости нанимать разработчиков или создавать ИТ-отдел. Этот прорыв в разработке приложений особенно полезен для предприятий и частных лиц, работающих в условиях ограниченного бюджета.

Первый в своем роде AI App Generator может создавать многофункциональные приложения с широкими возможностями настройки, отвечающие конкретным потребностям и требованиям каждого пользователя. Просто введя описание желаемого приложения и настроек, пользователи могут использовать запатентованную Appy Pie технологию обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения (ML), чтобы преобразовать свои спецификации в полнофункциональное мобильное приложение.

Абхинав Гирдхар, основатель и генеральный директор Appy Pie, выражает свое волнение по поводу запуска AI App Generator: этот революционный инструмент ломает барьеры, делая разработку мобильных приложений более доступной и удобной для всех. Мы воплощаем мечту о приложении no-code, делая шаг вперед с Appy Pie AI App Generator. Все, что нужно сделать пользователю, — это описать свои предпочтения в приложении, а наш интуитивно понятный ИИ позаботится обо всем остальном. Создание приложения еще никогда не было таким простым и доступным.

Кроме того, пользователи могут легко адаптировать свои приложения в генераторе приложений AI Appy Pie, редактируя различные элементы дизайна, такие как цвета, значки, темы, макеты и другие функции. Платформа также позволяет пользователям публиковать свои приложения непосредственно в популярных магазинах приложений, включая App Store и Play Store. Appy Pie предоставляет обширную поддержку и рекомендации на протяжении всего процесса отправки, обеспечивая беспрепятственный запуск приложения для всех пользователей.

Платформы, такие как AppMaster и AI App Generator от Appy Pie, представляют собой будущее создания приложений, а их подход no-code значительно сокращает время разработки и делает производство приложений более рентабельным. Как малые, так и крупные предприятия выиграют от этих инновационных решений в постоянно меняющемся технологическом ландшафте.