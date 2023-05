Appy Pie, il principale mobile app builder, annuncia un aggiornamento rivoluzionario alla sua piattaforma no-code integrando l'intelligenza artificiale (AI) con il lancio di AI App Generator. Questa rivoluzionaria piattaforma di sviluppo di app basata sull'intelligenza artificiale consente agli utenti di accelerare la creazione e l'implementazione di app, rendendola una soluzione ideale per le piccole e medie imprese che desiderano accelerare il processo di sviluppo delle app per un GTM migliore.

L'AI App Generator, l'ultima innovazione per abbellire la piattaforma no-code di Appy Pie, offre una potente soluzione per utenti e aziende per creare applicazioni in pochi minuti senza alcuna codifica o competenza tecnica. Automatizzando il processo di creazione delle app, le aziende possono risparmiare tempo, denaro e risorse preziose, eliminando di fatto la necessità di assumere sviluppatori o creare un reparto IT. Questa svolta nello sviluppo di app è particolarmente vantaggiosa per le aziende e gli individui che lavorano con budget limitati.

Il primo nel suo genere AI App Generator vanta la capacità di creare app altamente personalizzabili e multifunzionali che soddisfano le esigenze e i requisiti specifici di ciascun utente. Inserendo semplicemente la descrizione dell'app e delle preferenze desiderate, gli utenti possono sfruttare la tecnologia proprietaria di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e machine learning (ML) di Appy Pie per convertire le loro specifiche in un'applicazione mobile completamente funzionale.

Abhinav Girdhar, fondatore e CEO di Appy Pie, esprime il suo entusiasmo per il lancio di AI App Generator: questo strumento rivoluzionario abbatte le barriere, rendendo lo sviluppo di app mobili più accessibile e conveniente per tutti. Stiamo portando il sogno di un'app no-code a fare un ulteriore passo avanti con Appy Pie AI App Generator. Tutto ciò che un utente deve fare è descrivere le proprie preferenze sull'app e la nostra intelligenza artificiale intuitiva si prenderà cura di tutto il resto. Creare un'app non è mai stato così facile o più conveniente.

Inoltre, gli utenti possono personalizzare facilmente le proprie app su App Generator di app AI di Appy Pie modificando vari elementi di design, come colori, icone, temi, layout e altre funzionalità. La piattaforma consente inoltre agli utenti di pubblicare le proprie app direttamente negli app store più diffusi, tra cui App Store e Play Store. Appy Pie fornisce un ampio supporto e una guida durante tutto il processo di invio, garantendo un'esperienza di avvio dell'app senza soluzione di continuità per tutti gli utenti.

Piattaforme come AppMaster e AI App Generator di Appy Pie rappresentano il futuro della creazione di app, con il loro approccio no-code che riduce drasticamente i tempi di sviluppo e rende la produzione di app più conveniente. Sia le piccole che le grandi imprese possono trarre vantaggio da queste soluzioni innovative nel panorama tecnologico in continua evoluzione.