أعلنت شركة Appy Pie ، الشركة الرائدة mobile app builder ، عن تحديث يغير اللعبة لمنصتها no-code من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) مع إطلاق AI App Generator. تعمل منصة تطوير التطبيقات الثورية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تمكين المستخدمين من تسريع إنشاء التطبيقات ونشرها ، مما يجعلها حلاً مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم لتحسين GTM.

يوفر مُنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وهو أحدث ابتكار لتكريم منصة Appy Pie no-code ، حلاً قويًا للمستخدمين والمؤسسات لإنشاء تطبيقات في دقائق دون أي ترميز أو خبرة تقنية. من خلال أتمتة عملية إنشاء التطبيق ، يمكن للشركات توفير الوقت الثمين والمال والموارد ، مما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى توظيف مطورين أو إنشاء قسم لتكنولوجيا المعلومات. يعد هذا الاختراق في تطوير التطبيقات مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات والأفراد الذين يعملون ضمن ميزانيات محدودة.

يتميز مولد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه بالقدرة على إنشاء تطبيقات متعددة الوظائف وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تلبي الاحتياجات والمتطلبات المحددة لكل مستخدم. بمجرد إدخال وصف التطبيق والتفضيلات المطلوبة ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تقنية معالجة اللغة الطبيعية الخاصة بـ Appy Pie (NLP) والتعلم الآلي (ML) لتحويل مواصفاتهم إلى تطبيق جوال يعمل بكامل طاقته.

يعرب أبهيناف جيردهار ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appy Pie ، عن سعادته بإطلاق تطبيق AI App Generator: تكسر هذه الأداة الثورية الحواجز ، مما يجعل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر سهولة وملاءمة للجميع. نحن نأخذ حلم التطبيق no-code إلى الأمام مع Appy Pie AI App Generator. كل ما يحتاجه المستخدم هو وصف تفضيلات التطبيق الخاصة به ، وسيهتم الذكاء الاصطناعي البديهي لدينا بالباقي. لم يكن إنشاء تطبيق أسهل من أي وقت مضى أو أكثر بأسعار معقولة.

علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين تخصيص تطبيقاتهم بسهولة على Appy Pie's AI App Generator عن طريق تحرير عناصر التصميم المختلفة ، مثل الألوان والرموز والسمات والتخطيطات والميزات الأخرى. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين أيضًا نشر تطبيقاتهم مباشرةً في متاجر التطبيقات الشهيرة ، بما في ذلك متجر التطبيقات ومتجر Play. يوفر Appy Pie دعمًا وإرشادًا شاملين طوال عملية الإرسال ، مما يضمن تجربة تشغيل سلسة للتطبيق لجميع المستخدمين.

تمثل المنصات مثل AppMaster و Appy Pie's AI App Generator مستقبل إنشاء التطبيقات ، حيث يعمل نهجها no-code على تقليل وقت التطوير بشكل كبير مع جعل إنتاج التطبيقات أكثر فعالية من حيث التكلفة. ستستفيد كل من الشركات الصغيرة والكبيرة من هذه الحلول المبتكرة في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار.