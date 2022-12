AppMaster — wybór dla społeczności Open Source

Otwarte źródło

AppMaster to pierwszy i jedyny program do tworzenia aplikacji bez kodu, który zawiera rozwiązanie typu open source przeznaczone dla programistów do eksportowania aplikacji z kodem. Oznacza to, że programiści mogą w pełni wykorzystać naszą platformę za darmo i pomóc ulepszyć silnik AppMaster dla każdego.