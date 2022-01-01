AppMaster — выбор для open source сообществ

AppMaster создан для расширения возможностей open source сообществ и позволяет любому создавать приложения и предлагает больше возможностей для развития с меньшими барьерами для входа. Единственное, что вам нужно для AppMaster, это идея.
Мы создали AppMaster, чтобы удовлетворить потребность в быстром и безопасном создании приложений. Вы можете создать собственное приложение для open source сообщества без единой строчки кода.
Мы предлагаем бесплатный план для open source сообществ, который включает неограниченное количество пользователей и проектов. План распространяется на любое некоммерческое приложение с открытым исходным кодом.
AppMaster — это первый и единственный конструктор приложений, который включает в себя решение с открытым исходным кодом для разработчиков, позволяющее экспортировать свои приложения с кодом.
Работайте над своими проектами, а затем делитесь ими с друзьями в режиме реального времени с помощью нашего приложения для предварительного просмотра в реальном времени.
С AppMaster вы можете один раз создать и развернуть свои приложения на всех основных платформах, таких как iOS, Android, а также в разных браузерах без дополнительного кодирования.
Благодаря уникальному набору модулей AppMaster вы сможете добавить дополнительное измерение в свои приложения — от карт до социальных сетей.
Наш визуальный редактор прост в использовании, поддерживает перетаскивание и интуитивно понятные функции, которые упрощают процесс создания приложения.
Стандартная функциональность позволяет вам не создавать основные модули с нуля и вместо этого сосредоточиться на основной идее.
Благодаря автономному режиму вы можете создавать приложения, которые работают, когда вы отключены от Интернета — подключение не требуется!
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность создавать, делиться и сотрудничать, независимо от вашего опыта.