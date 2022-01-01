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AppMaster - الاختيار لمجتمعات مفتوحة المصدر

تم تصميم AppMaster لتمكين المجتمعات مفتوحة المصدر وتسهيل إنشاء تطبيقات لمجتمعاتهم وإنشاء مصادر دخل مستدامة وتوفير المزيد من الفرص للتطوير مع عدد أقل من الحواجز التي تحول دون الدخول. الشيء الوحيد الذي تحتاجه لـ AppMaster هو فكرة.

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AppMaster - الاختيار لمجتمعات مفتوحة المصدر
NO-CODE لمصدر مفتوح

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster؟

لقد أنشأنا AppMaster لتلبية الحاجة إلى إنشاء التطبيقات بطريقة سريعة وآمنة. يمكنك إنشاء التطبيق الخاص بك لمجتمع مفتوح المصدر دون سطر واحد من التعليمات البرمجية

انه مجانا!
انه مجانا!

نحن نقدم خطة مجانية للمجتمعات مفتوحة المصدر ، والتي تشمل عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع. تنطبق الخطة على أي تطبيق غير تجاري مفتوح المصدر يخدم المجتمع ويساهم في إرث عدم وجود رمز.

المصدر المفتوح
المصدر المفتوح

AppMaster هو منشئ التطبيقات الأول والوحيد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية والذي يتضمن حلًا مفتوح المصدر للمطورين لتصدير تطبيقاتهم برمز. هذا يعني أنه يمكن للمطورين تحقيق أقصى استفادة من نظامنا الأساسي مجانًا والمساعدة في تحسين محرك AppMaster للجميع.

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

المعاينة الحية

المعاينة الحية

اعمل على تصميماتك ، ثم شاركها مع أصدقائك في الوقت الفعلي من خلال تطبيق المعاينة المباشرة. يمكنهم مساعدتك في جعل التطبيق المثالي أكثر ذكاءً.

انشر في كل مكان

انشر في كل مكان

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقاتك مرة واحدة ونشرها على جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية مثل iOS و Android ، وكذلك عبر المتصفحات ، دون الحاجة إلى ترميز إضافي.

تكاملات غير محدودة

تكاملات غير محدودة

مع مجموعة الوحدات الفريدة من AppMaster ، ستتمكن من إضافة بُعد إضافي لتطبيقاتك - من الخرائط إلى الوسائط الاجتماعية.

لا حاجة لمهارات الترميز

لا حاجة لمهارات الترميز

محررنا المرئي سهل الاستخدام ، مع تفاعلات السحب والإفلات والميزات البديهية التي تجعل عملية بناء التطبيق سهلة.

مكونات مسبقة الصنع

مكونات مسبقة الصنع

تتيح لك وظيفة Out of the Box تخطي الحاجة إلى بناء وحداتك الأساسية من البداية ، والتركيز بدلاً من ذلك على الفكرة الرئيسية.

تجربة غير متصل بالإنترنت

تجربة غير متصل بالإنترنت

باستخدام وضع عدم الاتصال ، يمكنك إنشاء تطبيقات تعمل عندما تكون غير متصل بالإنترنت - لا يلزم الاتصال! ⁣

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ابدأ اليوم!

نعتقد أنه يجب أن تتاح للجميع الفرصة للإنشاء والمشاركة والتعاون ، بغض النظر عن خلفيتك.

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