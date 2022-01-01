AppMaster - الاختيار لمجتمعات مفتوحة المصدر

المصدر المفتوح

AppMaster هو منشئ التطبيقات الأول والوحيد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية والذي يتضمن حلًا مفتوح المصدر للمطورين لتصدير تطبيقاتهم برمز. هذا يعني أنه يمكن للمطورين تحقيق أقصى استفادة من نظامنا الأساسي مجانًا والمساعدة في تحسين محرك AppMaster للجميع.