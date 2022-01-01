AppMaster - Açık Kaynak Topluluklarının Seçimi

AppMaster, açık kaynak topluluklarını güçlendirmek ve herkesin kendi toplulukları için uygulamalar oluşturmasını, sürdürülebilir gelir akışları oluşturmasını ve daha az giriş engeli ile daha fazla gelişme fırsatı sunmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. AppMaster için ihtiyacınız olan tek şey bir fikir.
Uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ihtiyacını karşılamak için AppMaster'ı oluşturduk. Açık kaynak topluluğu için tek bir kod satırı olmadan kendi uygulamanızı oluşturabilirsiniz.
Sınırsız kullanıcı ve proje içeren açık kaynak toplulukları için ücretsiz bir plan sunuyoruz. Plan, topluluğa hizmet edecek ve kodsuz mirasa katkıda bulunacak herhangi bir açık kaynaklı ticari olmayan uygulama için geçerlidir.
AppMaster, geliştiricilerin uygulamalarını kodla dışa aktarmaları için açık kaynaklı bir çözüm içeren ilk ve tek kodsuz uygulama oluşturucudur. Bu, geliştiricilerin platformumuzdan ücretsiz olarak en iyi şekilde yararlanabileceği ve AppMaster motorunun herkes için geliştirilmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.
Tasarımlarınız üzerinde çalışın, ardından canlı önizleme uygulamamızla bunları gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla paylaşın. Mükemmel uygulamayı daha da akıllı hale getirmenize yardımcı olabilirler.
AppMaster ile bir kez derleyebilir ve uygulamalarınızı fazladan kodlama olmadan iOS, Android gibi tüm büyük platformlara ve ayrıca tarayıcılar arasında dağıtabilirsiniz.
AppMaster'ın benzersiz modül seti ile haritalardan sosyal medyaya kadar uygulamalarınıza ekstra bir boyut ekleyebileceksiniz.
Sürükle ve bırak etkileşimleri ve uygulama oluşturma sürecini bir esinti haline getiren sezgisel özelliklerle görsel düzenleyicimizin kullanımı kolaydır.
Kullanıma hazır işlevsellik, çekirdek modüllerinizi sıfırdan oluşturma zorunluluğunu atlamanıza ve bunun yerine ana fikre odaklanmanıza olanak tanır.
Çevrimdışı mod ile, internet bağlantınız olmadığında çalışan uygulamalar oluşturabilirsiniz - bağlantı gerekmez!
Geçmişiniz ne olursa olsun herkesin yaratma, paylaşma ve işbirliği yapma fırsatına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.