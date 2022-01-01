AppMaster - Açık Kaynak Topluluklarının Seçimi

AppMaster, açık kaynak topluluklarını güçlendirmek ve herkesin kendi toplulukları için uygulamalar oluşturmasını, sürdürülebilir gelir akışları oluşturmasını ve daha az giriş engeli ile daha fazla gelişme fırsatı sunmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. AppMaster için ihtiyacınız olan tek şey bir fikir.