A Programação Array é um paradigma de programação de alto nível que se concentra na manipulação e transformação eficiente de dados usando uma sintaxe compacta, expressiva e funcionalmente rica. Essa abordagem permite que os desenvolvedores operem diretamente em estruturas de dados, como arrays e matrizes, tratando-as como objetos fundamentais e aproveitando o poder das operações vetorizadas. O objetivo principal da programação de array é eliminar ou minimizar significativamente a necessidade de iteração e looping explícitos, fornecendo uma representação mais concisa e intuitiva de algoritmos complexos e cálculos numéricos. Como resultado, os programas escritos usando técnicas de programação de array geralmente exibem melhor desempenho, escalabilidade, capacidade de manutenção e legibilidade em comparação com seus equivalentes implementados usando estilos tradicionais de programação imperativa ou processual.

No contexto da programação de array, um array é uma estrutura de dados que contém uma coleção de valores, normalmente do mesmo tipo, em formato linear ou multidimensional. Matrizes podem ser criadas, manipuladas e transformadas usando uma ampla variedade de funções integradas, operadores e construções de linguagem projetadas especificamente para trabalhar com tais estruturas. Embora tipos de dados escalares como números, strings e booleanos muitas vezes desempenhem um papel importante na definição dos elementos individuais de um array, é o comportamento coletivo e as propriedades desses elementos que formam a base das técnicas de programação de array.

Uma das características mais distintivas da programação de arrays é o uso extensivo de funções orientadas a arrays, que são projetadas para operar em arrays inteiros ou submatrizes como argumentos de entrada, produzindo novos arrays como saída. Essas funções podem ser categorizadas em vários grupos, incluindo:

Funções elemento a elemento que aplicam uma determinada operação escalar a cada elemento do(s) array(s) de entrada de forma independente e paralelizável, produzindo um array de saída do mesmo tamanho e formato.

Funções de redução que agregam os elementos de um array de entrada em uma ou mais dimensões, reduzindo seu tamanho e gerando um array de saída com menos dimensões. Os exemplos incluem soma, produto, média ou máximo.

Funções de expansão que replicam, repetem ou remodelam os elementos de um array de entrada, gerando um array de saída com mais dimensões ou tamanho maior em uma ou mais direções.

Funções de varredura que acumulam resultados parciais ao longo de um eixo ou ordem especificada, criando uma matriz de saída que representa o efeito cumulativo de uma determinada operação aplicada de forma iterativa e sequencial sobre os elementos de entrada.

Outra característica notável da programação de array é o uso generalizado de mecanismos de indexação, divisão e transmissão de array, que permitem aos desenvolvedores extrair, combinar, alinhar ou reorganizar subconjuntos de dados de maneira flexível e eficiente. A indexação de array refere-se ao processo de acesso a elementos individuais ou submatrizes usando índices numéricos ou máscaras booleanas. O fatiamento de array envolve a extração de seções contíguas de dados ao longo de uma ou mais dimensões, muitas vezes fornecendo uma visualização ou referência dos dados originais em vez de criar uma cópia profunda. A transmissão de array envolve a expansão implícita ou replicação de arrays de dimensões inferiores para corresponder ao tamanho e formato de arrays de dimensões superiores, permitindo operações consistentes e coerentes entre elementos entre arrays com formatos diferentes.

Linguagens e bibliotecas de programação de array normalmente oferecem um rico conjunto de funções e abstrações predefinidas para trabalhar com arrays, variando de operações aritméticas básicas a álgebra linear avançada, análise estatística ou rotinas de processamento de sinais. Além disso, essas implementações muitas vezes dependem de rotinas internas altamente otimizadas, escritas em linguagens de baixo nível como C, C++ ou Fortran, que exploram o paralelismo inerente e as capacidades de vetorização das CPUs e GPUs modernas, proporcionando excelente desempenho e escalabilidade para dados. aplicações intensivas. Alguns exemplos notáveis ​​de linguagens e ambientes de programação de array incluem APL, J, K, MATLAB, Julia, NumPy, R e TensorFlow.

A programação array tem sido aplicada com sucesso em uma ampla gama de domínios, incluindo computação científica, engenharia, finanças, análise de dados, aprendizado de máquina e visão computacional, entre outros. A notação concisa e as poderosas abstrações oferecidas pelos paradigmas de programação de array permitem que desenvolvedores e especialistas de domínio expressem facilmente algoritmos complexos, executem prototipagem rápida e obtenham ganhos notáveis ​​de produtividade e desempenho com bases de código relativamente pequenas. Além disso, o paralelismo inerente e o potencial de vetorização das operações baseadas em array prestam-se naturalmente à execução eficiente e escalável em arquiteturas modernas multi-core e de muitos núcleos, tornando a programação de array uma abordagem altamente relevante e atraente para aplicações contemporâneas de alto desempenho e uso intensivo de dados. cenários de computação.

