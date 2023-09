Array Programming is een programmeerparadigma op hoog niveau dat zich richt op efficiënte gegevensmanipulatie en -transformatie met behulp van een compacte, expressieve en functioneel rijke syntaxis. Deze aanpak stelt ontwikkelaars in staat rechtstreeks met datastructuren zoals arrays en matrices te werken, deze als fundamentele objecten te behandelen en de kracht van gevectoriseerde bewerkingen te benutten. Het primaire doel van arrayprogrammering is het elimineren of aanzienlijk minimaliseren van de noodzaak van expliciete iteratie en looping, waardoor een beknoptere en intuïtievere weergave van complexe algoritmen en numerieke berekeningen wordt geboden. Als gevolg hiervan vertonen programma's die zijn geschreven met behulp van array-programmeertechnieken vaak betere prestaties, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en leesbaarheid in vergelijking met hun tegenhangers die zijn geïmplementeerd met behulp van traditionele imperatieve of procedurele programmeerstijlen.

In de context van arrayprogrammering is een array een gegevensstructuur die een verzameling waarden bevat, doorgaans van hetzelfde type, in een lineair of multidimensionaal formaat. Arrays kunnen worden gemaakt, gemanipuleerd en getransformeerd met behulp van een breed scala aan ingebouwde functies, operators en taalconstructies die speciaal zijn ontworpen voor het werken met dergelijke structuren. Hoewel scalaire gegevenstypen zoals getallen, tekenreeksen en booleans vaak een belangrijke rol spelen bij het definiëren van de individuele elementen van een array, vormen het collectieve gedrag en de eigenschappen van deze elementen de hoeksteen van array-programmeertechnieken.

Een van de meest onderscheidende kenmerken van array-programmering is het uitgebreide gebruik van array-georiënteerde functies, die zijn ontworpen om op hele arrays of sub-arrays te werken als invoerargumenten, waardoor nieuwe arrays als uitvoer worden geproduceerd. Deze functies kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld, waaronder:

Elementgewijze functies die een gegeven scalaire bewerking onafhankelijk en op een parallelliseerbare manier op elk element van de invoerarray(s) toepassen, waardoor een uitvoerarray van dezelfde grootte en vorm ontstaat.

Reductiefuncties die de elementen van een invoerarray samenvoegen langs een of meer dimensies, waardoor de omvang ervan wordt verkleind en een uitvoerarray met minder dimensies wordt gegenereerd. Voorbeelden zijn som, product, gemiddelde of maximum.

Uitbreidende functies die de elementen van een invoerarray repliceren, herhalen of opnieuw vormgeven, waardoor een uitvoerarray wordt gegenereerd met meer dimensies of een groter formaat in een of meer richtingen.

Scanfuncties die gedeeltelijke resultaten verzamelen langs een gespecificeerde as of volgorde, waardoor een uitvoerarray ontstaat die het cumulatieve effect vertegenwoordigt van een bepaalde bewerking die iteratief en sequentieel wordt toegepast op de invoerelementen.

Een ander opmerkelijk kenmerk van arrayprogrammering is het wijdverbreide gebruik van array-indexerings-, slicing- en broadcasting-mechanismen, waarmee ontwikkelaars subsets van gegevens op een flexibele en efficiënte manier kunnen extraheren, combineren, uitlijnen of reorganiseren. Array-indexering verwijst naar het proces van toegang tot individuele elementen of subarrays met behulp van numerieke indices of Booleaanse maskers. Array-slicing omvat de extractie van aaneengesloten gegevenssecties langs een of meer dimensies, waarbij vaak een weergave of verwijzing naar de originele gegevens wordt geboden in plaats van een diepe kopie te maken. Array-uitzending omvat de impliciete uitbreiding of replicatie van lager-dimensionale arrays om te passen bij de grootte en vorm van hoger-dimensionale arrays, waardoor consistente en coherente elementaire bewerkingen tussen arrays met verschillende vormen mogelijk zijn.

Array-programmeertalen en -bibliotheken bieden doorgaans een rijke reeks vooraf gedefinieerde functies en abstracties voor het werken met arrays, variërend van eenvoudige rekenkundige bewerkingen tot geavanceerde lineaire algebra, statistische analyse of signaalverwerkingsroutines. Bovendien zijn deze implementaties vaak afhankelijk van sterk geoptimaliseerde interne routines, geschreven in talen op een laag niveau, zoals C, C++ of Fortran, die gebruik maken van de inherente parallelliteit en vectorisatiemogelijkheden van moderne CPU's en GPU's, waardoor uitstekende prestaties en schaalbaarheid voor data worden geleverd. intensieve toepassingen. Enkele opmerkelijke voorbeelden van array-programmeertalen en -omgevingen zijn APL, J, K, MATLAB, Julia, NumPy, R en TensorFlow.

Arrayprogrammering is met succes toegepast in een breed scala aan domeinen, waaronder onder meer wetenschappelijk computergebruik, techniek, financiën, data-analyse, machinaal leren en computervisie. De beknopte notatie en krachtige abstracties die worden geboden door array-programmeerparadigma's stellen ontwikkelaars en domeinexperts in staat om eenvoudig complexe algoritmen uit te drukken, snelle prototyping uit te voeren en opmerkelijke productiviteits- en prestatiewinst te behalen met relatief kleine codebases. Bovendien lenen het inherente parallellisme en het vectorisatiepotentieel van array-gebaseerde operaties zich op natuurlijke wijze voor een efficiënte en schaalbare uitvoering op moderne multi-core en veel-core architecturen, waardoor array-programmering een zeer relevante en aantrekkelijke benadering wordt voor hedendaagse high-performance en data-intensieve systemen. computerscenario's.

