Najnowsze aktualizacje platformy AppMaster No-Code | grudzień 2023

Pojawiły się najnowsze aktualizacje AppMaster! W grudniu skupiliśmy się na tym, aby jeszcze bardziej usprawnić proces tworzenia aplikacji na naszej platformie no-code.

Dowiedzmy się, co nowego w AppMaster!

Klucz dostępu do AppMaster Studio

Istotną aktualizacją jest to, że AppMaster Studio oferuje teraz dodatkową opcję bezpiecznego logowania poprzez wdrożenie klucza dostępu. Ta nowa funkcja umożliwia użytkownikom szybki dostęp do studia z zachowaniem bezpieczeństwa zgodnego z najnowszymi standardami uwierzytelniania, co zapewnia wygodę i ochronę.

Aktualizacja pokazuje nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego doświadczenia wszystkim użytkownikom platformy AppMaster.

Ulepszone raporty uruchamiania

Wprowadziliśmy także kilka istotnych ulepszeń w zakresie programowania backendu, które z pewnością zoptymalizują przepływ pracy i poprawią wydajność aplikacji.

W naszej najnowszej aktualizacji zoptymalizowaliśmy raporty uruchamiania pod kątem uruchamiania aplikacji backendowych. Użytkownicy AppMaster zauważą teraz skrócenie średniego czasu uruchamiania o 3-4 sekundy, a dalsza optymalizacja studia skróci go o kolejne 3 sekundy.

Ten wzrost wydajności uruchamiania prowadzi do szybszego publikowania, a w rezultacie do bardziej elastycznego środowiska do testowania aktualizacji aplikacji. Podsumowując, ta funkcja pozwala programistom łatwo iterować i ulepszać swoje projekty.

Nowy blok dla aplikacji backendowych

Blok DB: Tworzenie zbiorcze jest teraz dostępny w Projektancie procesów biznesowych dla aplikacji zaplecza. Ta nowa funkcja umożliwia jednoczesne dodanie kilku rekordów z tablicy modeli bez użycia pętli.

Użycie bloku DB: Create Bulk znacznie przyspieszy tworzenie dużej liczby rekordów, co pozytywnie wpłynie na wydajność Twojej aplikacji.

Aktualizacje iOS

Grudniowe aktualizacje AppMaster na iOS miały na celu poprawę szybkości i poszerzenie funkcjonalności:

Szybkość renderowania elementów interfejsu użytkownika: Przyspieszyliśmy prędkość renderowania elementów interfejsu użytkownika, aby zwiększyć czas reakcji aplikacji na iOS.

Przyspieszyliśmy prędkość renderowania elementów interfejsu użytkownika, aby zwiększyć czas reakcji aplikacji na iOS. Moduł Mapbox: Dodano nowy moduł Mapbox, dzięki czemu możesz włączyć geolokalizację i mapy Mapbox do swoich aplikacji mobilnych.

Dodano nowy moduł Mapbox, dzięki czemu możesz włączyć geolokalizację i mapy Mapbox do swoich aplikacji mobilnych. Bloki trygonometryczne: teraz użytkownicy AppMaster mogą rozszerzyć możliwości swojej aplikacji o nowe bloki trygonometryczne, umożliwiające bardziej wyrafinowane operacje matematyczne.

teraz użytkownicy mogą rozszerzyć możliwości swojej aplikacji o nowe bloki trygonometryczne, umożliwiające bardziej wyrafinowane operacje matematyczne. Bloki kryptograficzne: Dodaliśmy także nowe bloki ułatwiające implementację funkcji kryptograficznych, zapewniając większe bezpieczeństwo danych aplikacji.

Dodaliśmy także nowe bloki ułatwiające implementację funkcji kryptograficznych, zapewniając większe bezpieczeństwo danych aplikacji. Przeróbka nawigacji: Nasz zespół przeprowadził kompleksową przeróbkę systemu nawigacji i obecnie zapewnia on prawidłowe działanie wszystkich przypadków z funkcjami „use_container”, „add” i nie tylko.

Czekajcie na dalsze aktualizacje! Będziemy kontynuować prace nad naszą platformą, aby tworzenie aplikacji było łatwiejsze i jeszcze skuteczniejsze.