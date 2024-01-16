AppMaster Kodsuz Platform Son Güncellemeler | Aralık 2023

En son AppMaster güncellemeleri geldi! Aralık ayında no-code platformumuzda uygulama geliştirme sürecinizi daha da verimli hale getirmeye odaklandık.

AppMaster yenilikleri öğrenelim!

AppMaster Studio'nun geçiş anahtarı

Önemli güncellemelerden biri, AppMaster Studio'nun artık Passkey'i uygulayarak ek bir güvenli oturum açma seçeneği sunmasıdır. Bu yeni özellik, kullanıcıların rahatlık ve koruma açısından en son kimlik doğrulama standartlarıyla uyumlu güvenlikle stüdyoya hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıyor.

Güncelleme, tüm AppMaster platformu kullanıcılarına güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.

Geliştirilmiş Başlatma Raporları

Ayrıca iş akışlarınızı kesinlikle optimize edecek ve uygulamanızın performansını artıracak bazı önemli arka uç geliştirme geliştirmeleri de yaptık.

En son güncellememizde, arka uç uygulama başlatma işlemleri için başlatma raporlarını optimize ettik. AppMaster kullanıcıları artık ortalama başlatma süresinde 3-4 saniyelik bir azalma fark edecek ve daha fazla stüdyo optimizasyonu bu süreyi yaklaşık 3 saniye daha azaltacak.

Başlangıç ​​verimliliğindeki bu artış, daha hızlı yayınlamaya ve sonuç olarak uygulama güncellemelerini test etmek için daha çevik bir ortama yol açar. Sonuç olarak bu özellik, geliştiricilerin projelerini kolayca yinelemelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.

Arka Uç Uygulamaları için Yeni Blok

DB: Create Bulk bloğu artık arka uç uygulamaları için İş Süreci Tasarımcısında mevcut. Bu yeni özellik, döngü kullanmadan bir dizi modelden aynı anda birkaç kayıt eklemenize olanak tanır.

DB: Create Bulk bloğunu kullanmak, çok sayıda kaydın oluşturulmasını önemli ölçüde hızlandıracak ve bu da uygulamanızın performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

iOS Güncellemeleri

AppMaster'ın Aralık ayındaki iOS güncellemeleri tamamen hızın iyileştirilmesi ve işlevselliğin genişletilmesiyle ilgiliydi:

UI Öğeleri Oluşturma Hızı: iOS uygulamalarınızın yanıt verme hızını artırmak için UI öğelerinin oluşturma hızını artırdık.

iOS uygulamalarınızın yanıt verme hızını artırmak için UI öğelerinin oluşturma hızını artırdık. Mapbox Modülü: Yeni Mapbox modülü eklendi, böylece Mapbox coğrafi konumunu ve haritalarını mobil uygulamalarınıza dahil edebilirsiniz.

Yeni Mapbox modülü eklendi, böylece Mapbox coğrafi konumunu ve haritalarını mobil uygulamalarınıza dahil edebilirsiniz. Trigonometri Blokları: Artık AppMaster kullanıcıları, daha karmaşık matematiksel işlemler için uygulamalarının yeteneklerini yeni trigonometri bloklarıyla genişletebilirler.

Artık kullanıcıları, daha karmaşık matematiksel işlemler için uygulamalarının yeteneklerini yeni trigonometri bloklarıyla genişletebilirler. Şifreleme Blokları: Ayrıca, şifreleme işlevlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulama verileri için daha iyi güvenlik sağlamak amacıyla yeni bloklar ekledik.

Ayrıca, şifreleme işlevlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulama verileri için daha iyi güvenlik sağlamak amacıyla yeni bloklar ekledik. Navigasyon Yeniden Çalışması: Ekibimiz navigasyon sisteminde kapsamlı bir yeniden çalışma gerçekleştirdi ve artık 'use_container', 'add' ve daha fazlasıyla tüm vakaların düzgün çalışmasını sağlıyor.

Daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin! Uygulama geliştirmenizin daha kolay ve daha etkili olabilmesi için platformumuz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.