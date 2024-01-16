آخر التحديثات لمنصة AppMaster No-Code | ديسمبر 2023

لقد وصلت آخر تحديثات AppMaster! في ديسمبر، ركزنا على جعل عملية تطوير تطبيقك على نظامنا الأساسي no-code أكثر كفاءة.

دعنا نتعرف على الجديد في AppMaster!

مفتاح المرور لاستوديو AppMaster

أحد التحديثات المهمة هو أن AppMaster Studio يقدم الآن خيار تسجيل دخول آمن إضافي من خلال تطبيق Passkey. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول بسرعة إلى الاستوديو بأمان، والذي يتوافق مع أحدث معايير المصادقة لتوفير الراحة والحماية.

يُظهر التحديث التزامنا بتوفير تجربة آمنة وسهلة الاستخدام لجميع مستخدمي منصة AppMaster.

تحسين تقارير الإطلاق

لقد أجرينا أيضًا بعض التحسينات الكبيرة في تطوير الواجهة الخلفية والتي ستعمل بالتأكيد على تحسين سير العمل لديك وتحسين أداء تطبيقك.

في آخر تحديث لدينا، قمنا بتحسين تقارير الإطلاق لبدء تشغيل التطبيقات الخلفية. سيلاحظ مستخدمو AppMaster الآن انخفاضًا في متوسط ​​وقت بدء التشغيل بمقدار 3-4 ثوانٍ، كما سيؤدي تحسين الاستوديو الإضافي إلى تقليله بحوالي 3 ثوانٍ أخرى.

تؤدي هذه الزيادة في كفاءة بدء التشغيل إلى نشر أسرع، ونتيجة لذلك، بيئة أكثر مرونة لاختبار تحديثات التطبيقات. وبشكل عام، تسمح هذه الميزة للمطورين بتكرار مشاريعهم وتحسينها بسهولة.

كتلة جديدة لتطبيقات الخلفية

قاعدة البيانات: كتلة الإنشاء المجمعة متاحة الآن في Business Process Designer لتطبيقات الواجهة الخلفية. تسمح لك هذه الميزة الجديدة بإضافة عدة سجلات في وقت واحد من مجموعة من النماذج دون استخدام الحلقات.

استخدام قاعدة البيانات: سيؤدي إنشاء كتلة مجمعة إلى تسريع إنشاء عدد كبير من السجلات بشكل كبير، مما سيكون له تأثير إيجابي على أداء التطبيق الخاص بك.

تحديثات iOS

كانت تحديثات iOS لشهر ديسمبر من AppMaster تدور حول تحسين السرعة وتوسيع الوظائف:

سرعة عرض عناصر واجهة المستخدم: لقد قمنا بتسريع سرعة عرض عناصر واجهة المستخدم لتعزيز استجابة تطبيقات iOS الخاصة بك.

لقد قمنا بتسريع سرعة عرض عناصر واجهة المستخدم لتعزيز استجابة تطبيقات iOS الخاصة بك. وحدة Mapbox: تمت إضافة وحدة Mapbox الجديدة، حتى تتمكن من دمج الموقع الجغرافي لـ Mapbox والخرائط في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك.

تمت إضافة وحدة Mapbox الجديدة، حتى تتمكن من دمج الموقع الجغرافي لـ Mapbox والخرائط في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك. كتل علم المثلثات: الآن، يمكن لمستخدمي AppMaster توسيع قدرات تطبيقاتهم من خلال كتل علم المثلثات الجديدة لإجراء عمليات رياضية أكثر تعقيدًا.

الآن، يمكن لمستخدمي توسيع قدرات تطبيقاتهم من خلال كتل علم المثلثات الجديدة لإجراء عمليات رياضية أكثر تعقيدًا. كتل التشفير: أضفنا أيضًا كتلًا جديدة لتسهيل تنفيذ وظائف التشفير، مما يضمن أمانًا أفضل لبيانات التطبيق.

أضفنا أيضًا كتلًا جديدة لتسهيل تنفيذ وظائف التشفير، مما يضمن أمانًا أفضل لبيانات التطبيق. إعادة صياغة التنقل: أجرى فريقنا إعادة صياغة شاملة لنظام الملاحة، وهو الآن يضمن حسن سير العمل في جميع الحالات باستخدام "use_container" و"add" والمزيد.

ترقبوا المزيد من التحديثات! سنواصل العمل على منصتنا حتى يكون تطوير تطبيقك أسهل وأكثر فعالية.