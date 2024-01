Últimas atualizações da plataforma AppMaster No-Code | Dezembro de 2023

As últimas atualizações AppMaster chegaram! Em dezembro, nos concentramos em tornar o processo de desenvolvimento de seu aplicativo em nossa plataforma no-code ainda mais eficiente.

Vamos descobrir o que há de novo no AppMaster!

Chave de acesso para AppMaster Studio

Uma atualização significativa é que o AppMaster Studio agora oferece uma opção adicional de login seguro implementando Passkey. Este novo recurso permite que os usuários acessem rapidamente o estúdio com segurança, alinhado aos mais recentes padrões de autenticação para conveniência e proteção.

A atualização mostra nosso compromisso em fornecer uma experiência segura e fácil de usar para todos os usuários da plataforma AppMaster.

Relatórios de lançamento aprimorados

Também fizemos algumas melhorias substanciais no desenvolvimento de back-end que definitivamente otimizarão seus fluxos de trabalho e melhorarão o desempenho do seu aplicativo.

Em nossa atualização mais recente, otimizamos os relatórios de lançamento para inicialização de aplicativos back-end. Os usuários AppMaster agora notarão uma redução no tempo médio de inicialização em 3-4 segundos, e a otimização adicional do estúdio irá reduzi-lo em cerca de mais 3 segundos.

Esse aumento na eficiência da inicialização leva a uma publicação mais rápida e, como resultado, a um ambiente mais ágil para testar atualizações de aplicativos. Resumindo, o recurso permite que os desenvolvedores iterem e melhorem seus projetos facilmente.

Novo bloco para aplicativos backend

O bloco DB: Create Bulk agora está disponível no Business Process Designer para aplicativos backend. Este novo recurso permite adicionar simultaneamente vários registros de uma variedade de modelos sem usar loops.

Usar o bloco DB: Create Bulk irá acelerar significativamente a criação de um grande número de registros, o que terá um impacto positivo no desempenho de sua aplicação.

Atualizações do iOS

As atualizações do iOS de dezembro do AppMaster visavam melhorar a velocidade e ampliar a funcionalidade:

Velocidade de renderização dos elementos da UI: aceleramos a velocidade de renderização dos elementos da UI para melhorar a capacidade de resposta dos seus aplicativos iOS.

aceleramos a velocidade de renderização dos elementos da UI para melhorar a capacidade de resposta dos seus aplicativos iOS. Módulo Mapbox: O novo módulo Mapbox foi adicionado, para que você possa incorporar a geolocalização e mapas do Mapbox em seus aplicativos móveis.

O novo módulo Mapbox foi adicionado, para que você possa incorporar a geolocalização e mapas do Mapbox em seus aplicativos móveis. Blocos de trigonometria: agora, os usuários AppMaster podem expandir os recursos de seu aplicativo com novos blocos de trigonometria para operações matemáticas mais sofisticadas.

agora, os usuários podem expandir os recursos de seu aplicativo com novos blocos de trigonometria para operações matemáticas mais sofisticadas. Blocos de criptografia: Também adicionamos novos blocos para facilitar a implementação de funções criptográficas, garantindo maior segurança aos dados do aplicativo.

Também adicionamos novos blocos para facilitar a implementação de funções criptográficas, garantindo maior segurança aos dados do aplicativo. Retrabalho de navegação: Nossa equipe realizou um retrabalho abrangente do sistema de navegação e agora garante o funcionamento adequado de todos os casos com 'use_container', 'add' e muito mais.

Fique ligado para mais atualizações! Continuaremos trabalhando em nossa plataforma para que o desenvolvimento de seu aplicativo seja mais fácil e ainda mais eficaz.