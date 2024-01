Dernières mises à jour de la plateforme AppMaster No-Code | décembre 2023

Les dernières mises à jour AppMaster sont arrivées ! En décembre, nous nous sommes efforcés de rendre votre processus de développement d'applications sur notre plateforme no-code encore plus efficace.

Découvrons les nouveautés d' AppMaster!

Clé d'accès pour AppMaster Studio

Une mise à jour importante est AppMaster Studio propose désormais une option de connexion sécurisée supplémentaire en implémentant Passkey. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au studio avec une sécurité conforme aux dernières normes d'authentification en matière de commodité et de protection.

La mise à jour montre notre engagement à fournir une expérience sûre et conviviale à tous les utilisateurs de la plateforme AppMaster.

Rapports de lancement améliorés

Nous avons également apporté des améliorations substantielles au développement back-end qui optimiseront certainement vos flux de travail et amélioreront les performances de votre application.

Dans notre dernière mise à jour, nous avons optimisé les rapports de lancement pour les démarrages d'applications backend. Les utilisateurs AppMaster remarqueront désormais une réduction du temps de démarrage moyen de 3 à 4 secondes, et une optimisation supplémentaire du studio le réduira d'environ 3 secondes supplémentaires.

Cette augmentation de l'efficacité du démarrage conduit à une publication plus rapide et, par conséquent, à un environnement plus agile pour tester les mises à jour des applications. Dans l’ensemble, cette fonctionnalité permet aux développeurs d’itérer et d’améliorer facilement leurs projets.

Nouveau bloc pour les applications backend

Le bloc DB: Create Bulk est désormais disponible dans Business Process Designer pour les applications back-end. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'ajouter simultanément plusieurs enregistrements d'un tableau de modèles sans utiliser de boucles.

L'utilisation du bloc DB: Create Bulk accélérera considérablement la création d'un grand nombre d'enregistrements, ce qui aura un impact positif sur les performances de votre application.

Mises à jour iOS

Les mises à jour iOS d'AppMaster en décembre visaient à améliorer la vitesse et à élargir les fonctionnalités :

Vitesse de rendu des éléments d'interface utilisateur : nous avons accéléré la vitesse de rendu des éléments d'interface utilisateur afin d'améliorer la réactivité de vos applications iOS.

nous avons accéléré la vitesse de rendu des éléments d'interface utilisateur afin d'améliorer la réactivité de vos applications iOS. Module Mapbox : le nouveau module Mapbox a été ajouté, afin que vous puissiez intégrer la géolocalisation et les cartes Mapbox dans vos applications mobiles.

le nouveau module Mapbox a été ajouté, afin que vous puissiez intégrer la géolocalisation et les cartes Mapbox dans vos applications mobiles. Blocs de trigonométrie : désormais, les utilisateurs AppMaster peuvent étendre les capacités de leur application avec de nouveaux blocs de trigonométrie pour des opérations mathématiques plus sophistiquées.

désormais, les utilisateurs peuvent étendre les capacités de leur application avec de nouveaux blocs de trigonométrie pour des opérations mathématiques plus sophistiquées. Blocs de cryptographie : nous avons également ajouté de nouveaux blocs pour faciliter la mise en œuvre de fonctions cryptographiques, garantissant ainsi une meilleure sécurité des données des applications.

nous avons également ajouté de nouveaux blocs pour faciliter la mise en œuvre de fonctions cryptographiques, garantissant ainsi une meilleure sécurité des données des applications. Refonte de la navigation : notre équipe a procédé à une refonte complète du système de navigation et garantit désormais le bon fonctionnement de tous les cas avec "use_container", "add", et plus encore.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour ! Nous continuerons à travailler sur notre plateforme afin que le développement de votre application soit plus facile et encore plus efficace.