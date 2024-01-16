AppMaster无代码平台最新更新 | 2023 年 12 月

最新的AppMaster更新已经到来！ 12 月，我们致力于让您在我们的no-code平台上的应用程序开发流程更加高效。

让我们来看看AppMaster有什么新变化吧！

AppMaster Studio 的密码

一项重要更新是AppMaster Studio 现在通过实施 Passkey 提供了额外的安全登录选项。这项新功能允许用户快速安全地访问工作室，符合最新的身份验证标准，以提供便利和保护。

此次更新体现了我们致力于为所有AppMaster平台用户提供安全且用户友好的体验的承诺。

改进的启动报告

我们还进行了一些实质性的后端开发增强，这肯定会优化您的工作流程并增强应用程序的性能。

在最新的更新中，我们优化了后端应用程序启动的启动报告。 AppMaster用户现在会注意到平均启动时间减少了 3-4 秒，进一步的工作室优化将再减少约 3 秒。

启动效率的提高可以加快发布速度，从而为测试应用程序更新提供更灵活的环境。总而言之，该功能允许开发人员轻松迭代和改进他们的项目。

后端应用程序的新块

DB：Create Bulk 块现在可在后端应用程序的业务流程设计器中使用。这项新功能允许您同时从模型数组中添加多个记录，而无需使用循环。

使用 DB: Create Bulk 块将显着加快大量记录的创建速度，这将对应用程序的性能产生积极影响。

iOS 更新

AppMaster 12 月的 iOS 更新主要是为了提高速度和扩展功能：

UI 元素渲染速度： 我们加快了 UI 元素的渲染速度，以增强 iOS 应用程序的响应能力。

我们加快了 UI 元素的渲染速度，以增强 iOS 应用程序的响应能力。 Mapbox 模块： 添加了新的 Mapbox 模块，因此您可以将 Mapbox 地理定位和地图合并到您的移动应用程序中。

添加了新的 Mapbox 模块，因此您可以将 Mapbox 地理定位和地图合并到您的移动应用程序中。 三角函数块： 现在， AppMaster 用户可以使用新的三角函数块来扩展其应用程序的功能，以进行更复杂的数学运算。

现在， 用户可以使用新的三角函数块来扩展其应用程序的功能，以进行更复杂的数学运算。 加密块： 我们还添加了新的块来促进加密功能的实现，确保应用程序数据更好的安全性。

我们还添加了新的块来促进加密功能的实现，确保应用程序数据更好的安全性。 导航返工：我们的团队对导航系统进行了全面的返工，现在它确保了“use_container”、“add”等所有情况下的正常运行。

请继续关注进一步的更新！我们将继续致力于我们的平台，让您的应用程序开发变得更加轻松、更加高效。