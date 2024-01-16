AppMaster无代码平台最新更新 | 2023 年 12 月

最新的AppMaster更新已经到来！ 12 月，我们致力于让您在我们的no-code平台上的应用程序开发流程更加高效。
让我们来看看AppMaster有什么新变化吧！
AppMaster Studio 的密码
一项重要更新是AppMaster Studio 现在通过实施 Passkey 提供了额外的安全登录选项。这项新功能允许用户快速安全地访问工作室，符合最新的身份验证标准，以提供便利和保护。
此次更新体现了我们致力于为所有AppMaster平台用户提供安全且用户友好的体验的承诺。
改进的启动报告
我们还进行了一些实质性的后端开发增强，这肯定会优化您的工作流程并增强应用程序的性能。
在最新的更新中，我们优化了后端应用程序启动的启动报告。 AppMaster用户现在会注意到平均启动时间减少了 3-4 秒，进一步的工作室优化将再减少约 3 秒。
启动效率的提高可以加快发布速度，从而为测试应用程序更新提供更灵活的环境。总而言之，该功能允许开发人员轻松迭代和改进他们的项目。
后端应用程序的新块
DB：Create Bulk 块现在可在后端应用程序的业务流程设计器中使用。这项新功能允许您同时从模型数组中添加多个记录，而无需使用循环。
使用 DB: Create Bulk 块将显着加快大量记录的创建速度，这将对应用程序的性能产生积极影响。
iOS 更新
AppMaster 12 月的 iOS 更新主要是为了提高速度和扩展功能：
- UI 元素渲染速度：我们加快了 UI 元素的渲染速度，以增强 iOS 应用程序的响应能力。
- Mapbox 模块：添加了新的 Mapbox 模块，因此您可以将 Mapbox 地理定位和地图合并到您的移动应用程序中。
- 三角函数块：现在， AppMaster用户可以使用新的三角函数块来扩展其应用程序的功能，以进行更复杂的数学运算。
- 加密块：我们还添加了新的块来促进加密功能的实现，确保应用程序数据更好的安全性。
- 导航返工：我们的团队对导航系统进行了全面的返工，现在它确保了“use_container”、“add”等所有情况下的正常运行。
请继续关注进一步的更新！我们将继续致力于我们的平台，让您的应用程序开发变得更加轻松、更加高效。