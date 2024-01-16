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Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Декабрь 2023

16, янв. 2024 3 мин
Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Декабрь 2023
Содержание

Последние обновления AppMaster уже здесь! В декабре мы сосредоточились на том, чтобы сделать процесс разработки приложений на нашей no-code платформе еще более эффективным.

Давайте узнаем, что нового появилось в функционале AppMaster!

Passkey для AppMaster Studio

AppMaster Studio теперь предлагает дополнительную возможность безопасного входа в систему с помощью Passkey. Эта новая функция позволяет пользователям быстро и безопасно получить доступ к студии, обеспечивая соответствие последним стандартам аутентификации.

Это обновление демонстрирует наше стремление обеспечить безопасность и удобство для всех пользователей платформы AppMaster.

Улучшенные Launch Reports

Мы также внесли ряд существенных улучшений в процесс разработки бэкенда. Эти изменения позволят оптимизировать ваши бизнес-процессы и повысить производительность ваших приложений.

В нашем последнем обновлении мы значительно ускорили публикацию и запуск серверных приложений. В среднем время запуска сократилось на 3-4 секунды, а дальнейшая оптимизация студии позволит сократить время еще примерно на 3 секунды.

Более быстрая публикация позволит значительно ускорить процесс разработки и тестирования ваших приложений.

Новый блок для бэкенд приложений

В редакторе-бизнес процессов бэкенд-приложений теперь доступен блок DB: Create Bulk, с помощью которого можно одновременно добавлять несколько записей из массива моделей без использования циклов.

Использование блока DB: Create Bulk позволит значительно ускорить создание большого количества записей, что положительно скажется на производительности вашего приложения.

Обновления iOS

Декабрьские обновления AppMaster для iOS были направлены в основном на повышение скорости и расширение функционала:

  • Скорость рендеринга UI элементов: Мы ускорили процесс рендеринга элементов пользовательского интерфейса, чтобы уменьшить время отклика ваших iOS-приложений.
  • Модуль Mapbox: Добавили новый модуль Mapbox, для интеграции геолокации и карт Mapbox в ваши мобильные приложения.
  • Блоки для тригонометрии: Теперь пользователи AppMaster могут расширить возможности своих приложений за счет новых блоков тригонометрии для выполнения сложных математических вычислений.
  • Блоки для работы с криптографией: Мы также добавили новые блоки для работы с криптографией, обеспечивающих повышенную безопасность данных вашего приложения.
  • Обновление навигации: Мы провели комплексную переработку системы навигации, и теперь она обеспечивает правильную работу всех кейсов с 'use_container', 'add' и другими.

Следите за дальнейшими обновлениями! Мы продолжим работать над улучшением нашей платформы, чтобы разработка приложений стала для вас еще более простой и эффективной.

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