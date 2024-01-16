Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Декабрь 2023

Последние обновления AppMaster уже здесь! В декабре мы сосредоточились на том, чтобы сделать процесс разработки приложений на нашей no-code платформе еще более эффективным.

Давайте узнаем, что нового появилось в функционале AppMaster!

Passkey для AppMaster Studio

AppMaster Studio теперь предлагает дополнительную возможность безопасного входа в систему с помощью Passkey. Эта новая функция позволяет пользователям быстро и безопасно получить доступ к студии, обеспечивая соответствие последним стандартам аутентификации.

Это обновление демонстрирует наше стремление обеспечить безопасность и удобство для всех пользователей платформы AppMaster.

Улучшенные Launch Reports

Мы также внесли ряд существенных улучшений в процесс разработки бэкенда. Эти изменения позволят оптимизировать ваши бизнес-процессы и повысить производительность ваших приложений.

В нашем последнем обновлении мы значительно ускорили публикацию и запуск серверных приложений. В среднем время запуска сократилось на 3-4 секунды, а дальнейшая оптимизация студии позволит сократить время еще примерно на 3 секунды.

Более быстрая публикация позволит значительно ускорить процесс разработки и тестирования ваших приложений.

Новый блок для бэкенд приложений

В редакторе-бизнес процессов бэкенд-приложений теперь доступен блок DB: Create Bulk, с помощью которого можно одновременно добавлять несколько записей из массива моделей без использования циклов.

Использование блока DB: Create Bulk позволит значительно ускорить создание большого количества записей, что положительно скажется на производительности вашего приложения.

Обновления iOS

Декабрьские обновления AppMaster для iOS были направлены в основном на повышение скорости и расширение функционала:

Скорость рендеринга UI элементов: Мы ускорили процесс рендеринга элементов пользовательского интерфейса, чтобы уменьшить время отклика ваших iOS-приложений.

Мы ускорили процесс рендеринга элементов пользовательского интерфейса, чтобы уменьшить время отклика ваших iOS-приложений. Модуль Mapbox: Добавили новый модуль Mapbox, для интеграции геолокации и карт Mapbox в ваши мобильные приложения.

Добавили новый модуль Mapbox, для интеграции геолокации и карт Mapbox в ваши мобильные приложения. Блоки для тригонометрии: Теперь пользователи AppMaster могут расширить возможности своих приложений за счет новых блоков тригонометрии для выполнения сложных математических вычислений.

Теперь пользователи AppMaster могут расширить возможности своих приложений за счет новых блоков тригонометрии для выполнения сложных математических вычислений. Блоки для работы с криптографией: Мы также добавили новые блоки для работы с криптографией, обеспечивающих повышенную безопасность данных вашего приложения.

Мы также добавили новые блоки для работы с криптографией, обеспечивающих повышенную безопасность данных вашего приложения. Обновление навигации: Мы провели комплексную переработку системы навигации, и теперь она обеспечивает правильную работу всех кейсов с 'use_container', 'add' и другими.

Следите за дальнейшими обновлениями! Мы продолжим работать над улучшением нашей платформы, чтобы разработка приложений стала для вас еще более простой и эффективной.