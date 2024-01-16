Последние обновления No-Code платформы AppMaster | Декабрь 2023

Последние обновления AppMaster уже здесь! В декабре мы сосредоточились на том, чтобы сделать процесс разработки приложений на нашей no-code платформе еще более эффективным.
Давайте узнаем, что нового появилось в функционале AppMaster!
Passkey для AppMaster Studio
AppMaster Studio теперь предлагает дополнительную возможность безопасного входа в систему с помощью Passkey. Эта новая функция позволяет пользователям быстро и безопасно получить доступ к студии, обеспечивая соответствие последним стандартам аутентификации.
Это обновление демонстрирует наше стремление обеспечить безопасность и удобство для всех пользователей платформы AppMaster.
Улучшенные Launch Reports
Мы также внесли ряд существенных улучшений в процесс разработки бэкенда. Эти изменения позволят оптимизировать ваши бизнес-процессы и повысить производительность ваших приложений.
В нашем последнем обновлении мы значительно ускорили публикацию и запуск серверных приложений. В среднем время запуска сократилось на 3-4 секунды, а дальнейшая оптимизация студии позволит сократить время еще примерно на 3 секунды.
Более быстрая публикация позволит значительно ускорить процесс разработки и тестирования ваших приложений.
Новый блок для бэкенд приложений
В редакторе-бизнес процессов бэкенд-приложений теперь доступен блок DB: Create Bulk, с помощью которого можно одновременно добавлять несколько записей из массива моделей без использования циклов.
Использование блока DB: Create Bulk позволит значительно ускорить создание большого количества записей, что положительно скажется на производительности вашего приложения.
Обновления iOS
Декабрьские обновления AppMaster для iOS были направлены в основном на повышение скорости и расширение функционала:
- Скорость рендеринга UI элементов: Мы ускорили процесс рендеринга элементов пользовательского интерфейса, чтобы уменьшить время отклика ваших iOS-приложений.
- Модуль Mapbox: Добавили новый модуль Mapbox, для интеграции геолокации и карт Mapbox в ваши мобильные приложения.
- Блоки для тригонометрии: Теперь пользователи AppMaster могут расширить возможности своих приложений за счет новых блоков тригонометрии для выполнения сложных математических вычислений.
- Блоки для работы с криптографией: Мы также добавили новые блоки для работы с криптографией, обеспечивающих повышенную безопасность данных вашего приложения.
- Обновление навигации: Мы провели комплексную переработку системы навигации, и теперь она обеспечивает правильную работу всех кейсов с 'use_container', 'add' и другими.
Следите за дальнейшими обновлениями! Мы продолжим работать над улучшением нашей платформы, чтобы разработка приложений стала для вас еще более простой и эффективной.