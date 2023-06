W jaki sposób minimalistyczny design może przyczynić się do wyższych współczynników konwersji?

Minimalistyczny design może przyczynić się do wyższych współczynników konwersji poprzez usprawnienie nawigacji, zmniejszenie wizualnego bałaganu i podkreślenie kluczowych funkcji i wezwań do działania, co ostatecznie prowadzi do bardziej przyjemnego i wydajnego doświadczenia użytkownika, które zachęca go do zaangażowania i konwersji.