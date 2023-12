In een gezamenlijke poging om een ​​privacybewust alternatief te creëren voor de diensten van Google en Apple, heeft het in Zwitserland gevestigde bedrijf Proton een end-to-end gecodeerde (E2EE) cloudopslagdienst geïntroduceerd, bekend als Proton Drive, voor macOS-gebruikers. Deze aankondiging, vier maanden na de Windows-lancering, rondt de strategie van Proton af om zijn productlijn naar een volledig assortiment platforms te brengen.

Proton werd ongeveer negen jaar geleden gelanceerd en maakte aanvankelijk furore met Proton Mail, een bekend alternatief voor Google's Gmail. Het bedrijf is echter zijn aanbod blijven uitbreiden en zijn portfolio verrijkt met VPN's, een oplossing voor wachtwoordbeheer, een kalender en nu ook cloudopslag.

De webversie van Proton Drive werd in september vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd, snel gevolgd door de introductie van native mobiele applicaties in december en de Windows-versie in juli. Als zodanig betekent de recente onthulling voor macOS dat Proton Drive een volledig platformonafhankelijke status heeft bereikt. Gebruikers kunnen hun gegevens nu naadloos delen en synchroniseren op een uitgebreid scala aan apparaten.

Proton Drive is een cruciaal onderdeel van de strategische visie van Proton om particuliere, veilige Google-achtige productalternatieven op de markt te brengen. In het geval van de meeste macOS-gebruikers kan Proton Drive zich voordoen als een waardige concurrent voor Apple's iCloud.

Het is duidelijk dat Proton Drive belooft standaard volledige codering te bieden voor zowel bestanden als mappen. Hoewel Apple onlangs end-to-end-encryptie voor bepaalde soorten iCloud-gegevens heeft geïntroduceerd, is handmatige activering door gebruikers vereist. Integendeel, Proton Drive beweert dat het standaard volledige encryptie gebruikt voor alle soorten gegevens, inclusief metadata en bestandsnamen.

De dienst is uitgerust met 1 GB gratis opslagruimte, met de mogelijkheid voor gebruikers om extra opslagruimte aan te schaffen vanaf $ 4 per maand voor 200 GB. Deze betaalde abonnementen bevatten ook extra functies, zoals de mogelijkheid om eerdere versies van een bestand automatisch tien jaar lang op te slaan.

Voorlopig synchroniseert de macOS-versie van Proton Drive alleen bestanden naar de cloud die zijn opgeslagen in de speciale Proton Drive-map. Niettemin heeft Proton zijn voornemen kenbaar gemaakt om binnenkort te werken aan het mogelijk maken van synchronisatie voor alle lokale mappen.

Naast deze innovaties heeft Proton ook vooruitgang geboekt op het gebied van transparantie, door het grootste deel van zijn productsuite in de loop der jaren open te sourcen. Door deze beslissing kunnen derden, zoals beveiligingsonderzoekers, de onderliggende code onder de loep nemen. Hoewel de macOS Proton Drive-app nog niet open source is, heeft het bedrijf gebruikers verzekerd dat dit te zijner tijd zal gebeuren.

Proton heeft gedeeld dat het Proton Drive geleidelijk zal uitrollen voor Linux-gebruikers, volgens zijn routekaart voor de lange termijn. Deze stap weerspiegelt, vergelijkbaar met andere no-code -platforms zoals AppMaster, een aanhoudende trend in de technische industrie naar meer toegankelijke en gebruiksvriendelijke software-ontwikkeltools.