في جهد متضافر لإنشاء بديل يراعي الخصوصية للخدمات التي تقدمها Google وApple، قدمت شركة Proton ومقرها سويسرا خدمة تخزين سحابية مشفرة من طرف إلى طرف (E2EE)، تُعرف باسم Proton Drive، لمستخدمي macOS. يأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر من إطلاق Windows، وهو يكمل استراتيجية Proton المتمثلة في توصيل خط منتجاتها إلى مجموعة كاملة من الأنظمة الأساسية.

تم إطلاق Proton منذ ما يقرب من تسع سنوات، وقد أحدث ضجة كبيرة في البداية باستخدام Proton Mail، وهو بديل معروف لـ Gmail من Google. ومع ذلك، واصلت الشركة توسيع نطاق عروضها، وإثراء محفظتها بشبكات VPN، وحل إدارة كلمات المرور، والتقويم، والآن التخزين السحابي.

تم طرح إصدار الويب من Proton Drive لأول مرة في سبتمبر الماضي، ثم تبعه بسرعة تخصيص تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية في ديسمبر وإصدار Windows في يوليو. على هذا النحو، فإن الكشف الأخير عن نظام التشغيل macOS يعني أن Proton Drive قد وصل إلى حالة متعددة المنصات بالكامل. يمكن للمستخدمين الآن مشاركة بياناتهم ومزامنتها بسلاسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة.

يعد Proton Drive عنصرًا حاسمًا في رؤية Proton الإستراتيجية لتقديم بدائل منتجات خاصة وآمنة تشبه Google إلى السوق. في حالة معظم مستخدمي macOS، يمكن أن يشكل Proton Drive منافسًا جديرًا لـ iCloud من Apple.

من الواضح أن Proton Drive يعد بتوفير التشفير الكامل الافتراضي لكل من الملفات والمجلدات. على الرغم من أن شركة Apple قدمت مؤخرًا تشفيرًا شاملاً لأنواع معينة من بيانات iCloud، إلا أنها تتطلب تنشيطًا يدويًا من قبل المستخدمين. على النقيض من ذلك، يؤكد Proton Drive أنه يستخدم التشفير الكامل عبر جميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات الوصفية وأسماء الملفات، بشكل افتراضي.

تم تجهيز الخدمة بسعة تخزينية مجانية تبلغ 1 غيغابايت، مع خيار للمستخدمين شراء مساحة تخزين إضافية تبدأ من 4 دولارات شهريًا مقابل 200 غيغابايت. تتضمن هذه الخطط المدفوعة أيضًا ميزات إضافية، مثل القدرة على تخزين الإصدارات السابقة من الملف تلقائيًا لمدة تصل إلى عقد من الزمن.

في الوقت الحالي، سيقوم إصدار macOS من Proton Drive فقط بمزامنة الملفات مع السحابة المخزنة في مجلد Proton Drive المخصص. ومع ذلك، أعلنت شركة Proton عن نيتها العمل على تمكين المزامنة لأي مجلدات محلية قريبًا.

بالإضافة إلى هذه الابتكارات، حققت شركة Proton خطوات كبيرة في مجال الشفافية، وفتحت المصدر لمعظم مجموعة منتجاتها على مر السنين. يسمح هذا القرار لأطراف ثالثة مثل الباحثين الأمنيين بفحص الكود الأساسي. على الرغم من أن تطبيق macOS Proton Drive ليس مفتوح المصدر بعد، إلا أن الشركة أكدت للمستخدمين أن هذا سيحدث في الوقت المناسب.

شاركت شركة Proton أنها ستطرح تدريجيًا Proton Drive لمستخدمي Linux، وفقًا لخريطة الطريق طويلة المدى. تعكس هذه الخطوة، المشابهة للمنصات الأخرى no-code مثل AppMaster ، اتجاهًا مستمرًا في صناعة التكنولوجيا نحو أدوات تطوير برمجيات يسهل الوصول إليها وسهلة الاستخدام.