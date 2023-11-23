Proton 推出适用于 Mac 的加密云存储服务

为了共同努力创建一个注重隐私的替代 Google 和 Apple 服务的方案，总部位于瑞士的 Proton 公司为 macOS 用户推出了端到端加密 (E2EE) 云存储服务，称为 Proton Drive。这一公告是在 Windows 发布四个月后发布的，完善了 Proton 将其产品线引入全系列平台的战略。

Proton 大约在九年前推出，最初推出的 Proton Mail 引起了轰动，Proton Mail 是 Google Gmail 的著名替代品。然而，该公司继续扩大其产品范围，通过 VPN、密码管理解决方案、日历以及现在的云存储丰富其产品组合。

Proton Drive 的网页版最初于去年 9 月推出，随后于 12 月推出原生移动应用程序，并于 7 月推出 Windows 版本。因此，最近推出的 macOS 版本意味着 Proton Drive 已达到完全跨平台的地位。用户现在可以在各种设备上无缝共享和同步数据。

Proton Drive 是 Proton 战略愿景的重要组成部分，该战略愿景旨在向市场提供私密、安全的类似 Google 的产品替代品。对于大多数 macOS 用户来说，Proton Drive 可以成为苹果 iCloud 的有力竞争者。

值得注意的是，Proton Drive 承诺为文件和文件夹提供默认的完全加密。尽管苹果最近为某些类型的 iCloud 数据引入了端到端加密，但它需要用户手动激活。相反，Proton Drive 声称它默认对所有类型的数据（包括元数据和文件名）采用完全加密。

该服务配备 1GB 免费存储空间，用户可以选择购买额外存储空间，起价为每月 4 美元，容量为 200GB。这些付费计划还包括额外的功能，例如自动存储文件以前版本长达十年的能力。

目前，macOS 版本的 Proton Drive 只会将存储在专用 Proton Drive 文件夹中的文件同步到云端。尽管如此，Proton 已表示打算尽快实现所有本地文件夹的同步。

除了这些创新之外，Proton 在透明度方面也取得了长足进步，多年来将其大部分产品套件开源。这一决定允许安全研究人员等第三方审查底层代码。尽管 macOS Proton Drive 应用程序尚未开源，但该公司已向用户保证，这将在适当的时候实现。

Proton 表示，根据其长期路线图，它将逐步为 Linux 用户推出 Proton Drive。这一举措与AppMaster等其他no-code平台类似，反映了科技行业向更易于访问和用户友好的软件开发工具发展的持续趋势。