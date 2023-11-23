Proton запускает зашифрованное облачное хранилище для Mac

В рамках согласованных усилий по созданию альтернативы сервисам Google и Apple, обеспечивающей конфиденциальность, швейцарская компания Proton представила службу облачного хранения со сквозным шифрованием (E2EE), известную как Proton Drive, для пользователей macOS. Это объявление, сделанное через четыре месяца после запуска Windows, завершает стратегию Proton по выводу своей линейки продуктов на полный спектр платформ.

Запущенный примерно девять лет назад, Proton первоначально произвел фурор благодаря Proton Mail, известной альтернативе Google Gmail. Тем не менее, фирма продолжает расширять спектр своих предложений, пополняя свое портфолио VPN, решением для управления паролями, календарем, а теперь и облачным хранилищем.

Веб-версия Proton Drive была первоначально представлена ​​в сентябре прошлого года, вскоре после этого в декабре были представлены собственные мобильные приложения, а в июле — версия для Windows. Таким образом, недавнее появление macOS означает, что Proton Drive достиг полностью кроссплатформенного статуса. Теперь пользователи могут беспрепятственно обмениваться своими данными и синхронизировать их на широком спектре устройств.

Proton Drive — важнейший компонент стратегического видения Proton по выпуску на рынок частных и безопасных альтернатив продуктам, подобным Google. Для большинства пользователей macOS Proton Drive может стать достойным соперником iCloud от Apple.

В частности, Proton Drive обещает обеспечить полное шифрование по умолчанию как для файлов, так и для папок. Несмотря на то, что Apple недавно представила сквозное шифрование для определенных типов данных iCloud, оно требует ручной активации пользователями. Напротив, Proton Drive утверждает, что по умолчанию использует полное шифрование всех типов данных, включая метаданные и имена файлов.

Услуга оснащена 1 ГБ бесплатного хранилища, при этом пользователи могут приобрести дополнительное хранилище по цене от 4 долларов в месяц за 200 ГБ. Эти платные планы также включают дополнительные функции, такие как возможность автоматического хранения предыдущих версий файла на срок до десяти лет.

На данный момент версия Proton Drive для macOS будет синхронизировать с облаком только те файлы, которые хранятся в специальной папке Proton Drive. Тем не менее, Proton сообщил о своем намерении в ближайшее время включить синхронизацию для любых локальных папок.

В дополнение к этим инновациям, Proton добилась успехов в обеспечении прозрачности, открыв исходный код большей части своего набора продуктов на протяжении многих лет. Это решение позволяет третьим лицам, например исследователям безопасности, тщательно изучать базовый код. Хотя приложение macOS Proton Drive еще не имеет открытого исходного кода, компания заверила пользователей, что это произойдет со временем.

Proton сообщила, что будет постепенно внедрять Proton Drive для пользователей Linux в соответствии со своей долгосрочной дорожной картой. Этот шаг, как и другие платформы no-code, такие как AppMaster, отражает продолжающуюся тенденцию в технологической индустрии к более доступным и удобным инструментам разработки программного обеспечения.