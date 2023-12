Proton lança serviço de armazenamento em nuvem criptografado para Mac

Em um esforço conjunto para criar uma alternativa consciente da privacidade aos serviços do Google e da Apple, a empresa suíça Proton lançou um serviço de armazenamento em nuvem criptografado de ponta a ponta (E2EE), conhecido como Proton Drive, para usuários do macOS. Este anúncio, quatro meses após o lançamento do Windows, completa a estratégia da Proton de levar sua linha de produtos a uma gama completa de plataformas.

Lançado há aproximadamente nove anos, o Proton inicialmente fez sucesso com o Proton Mail, uma alternativa conhecida ao Gmail do Google. No entanto, a empresa continuou a alargar a sua gama de ofertas, enriquecendo o seu portfólio com VPNs, uma solução de gestão de palavras-passe, um calendário e, agora, armazenamento na nuvem.

A versão web do Proton Drive foi lançada inicialmente em setembro passado, seguida rapidamente pela dedicação de aplicativos móveis nativos em dezembro e pela versão Windows em julho. Como tal, a recente revelação do macOS significa que o Proton Drive atingiu um status totalmente multiplataforma. Os usuários agora podem compartilhar e sincronizar seus dados perfeitamente em uma ampla variedade de dispositivos.

O Proton Drive é um componente crucial da visão estratégica da Proton para fornecer ao mercado alternativas de produtos privadas e seguras, semelhantes às do Google. No caso da maioria dos usuários do macOS, o Proton Drive pode ser um concorrente digno do iCloud da Apple.

Distintamente, o Proton Drive promete fornecer criptografia completa padrão para arquivos e pastas. Embora a Apple tenha introduzido recentemente a criptografia ponta a ponta para certos tipos de dados do iCloud, ela requer ativação manual pelos usuários. Ao contrário, o Proton Drive afirma que emprega criptografia completa em todos os tipos de dados, incluindo metadados e nomes de arquivos, por padrão.

O serviço está equipado com 1 GB de armazenamento gratuito, com a opção de os usuários adquirirem armazenamento adicional a partir de US$ 4 por mês para 200 GB. Esses planos pagos também incluem recursos extras, como a capacidade de armazenar automaticamente versões anteriores de um arquivo por até uma década.

Por enquanto, a versão macOS do Proton Drive sincronizará apenas com a nuvem os arquivos armazenados na pasta dedicada do Proton Drive. No entanto, a Proton comunicou sua intenção de trabalhar para permitir a sincronização de qualquer pasta local em breve.

Além dessas inovações, a Proton fez progressos em termos de transparência, abrindo o código-fonte da maior parte de seu conjunto de produtos ao longo dos anos. Esta decisão permite que terceiros, como pesquisadores de segurança, examinem o código subjacente. Embora o aplicativo macOS Proton Drive ainda não seja de código aberto, a empresa garantiu aos usuários que isso acontecerá no devido tempo.

A Proton compartilhou que lançará gradualmente o Proton Drive para usuários Linux, de acordo com seu roteiro de longo prazo. Este movimento, semelhante a outras plataformas no-code como AppMaster, reflete uma tendência contínua na indústria de tecnologia em direção a ferramentas de desenvolvimento de software mais acessíveis e fáceis de usar.