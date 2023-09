In de context van bronbeheer en versiebeheer vertegenwoordigt een "branch" een lichtgewicht kopie van de codebase die geïsoleerd parallel groeit aan de hoofdcoderegel, ook wel de "trunk" of "main" branch genoemd. Branches stellen ontwikkelaars in staat om tegelijkertijd aan afzonderlijke taken of functies te werken zonder conflicten of inmenging van het werk van andere teamleden, waardoor een stabiele codebasis gedurende het hele ontwikkelingsproces wordt gegarandeerd. Als fundamenteel maar krachtig concept in versiebeheersystemen (VCS) vergemakkelijken branches de samenwerking, verbeteren ze de onderhoudbaarheid van software en stroomlijnen ze de releasecyclus.

Vertakking is onmisbaar bij het werken in een gedistribueerd versiebeheersysteem (DVCS), zoals Git of Mercurial. Door vertakkingsstrategieën toe te passen kunnen teams ontwikkelingsverantwoordelijkheden scheiden, middelen effectiever toewijzen en duurzame ontwikkelingspraktijken afdwingen. Volgens het "Global Development Report 2021" van GitLab omarmt 83% van de ontwikkelaars Git als hun VCS, voornamelijk vanwege de gedistribueerde architectuur en uitstekende ondersteuning voor vertakkings- en samenvoegingsoperaties.

Opmerkelijke vertakkingsmodellen die organisaties kunnen gebruiken om hun codebase efficiënt te beheren, zijn onder meer:

GitFlow: Een algemeen bekend en populair vertakkingsmodel geïntroduceerd door Vincent Driessen in 2010. GitFlow wijst specifieke vertakkingstypen aan voor verschillende doeleinden, zoals functies, releases, hotfixes en langlevende vertakkingen. Deze hiërarchische structuur zorgt voor betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en proceshandhaving binnen grote teams die aan complexe projecten werken.

GitHub Flow: een eenvoudiger vertakkingsmodel dat de nadruk legt op de stabiliteit van de hoofdvertakking en één enkele implementatievertakking onderhoudt. GitHub Flow is geschikt voor zich snel ontwikkelende softwareprojecten met instellingen voor continue implementatie/integratie. Het promoot functievertakkingen en gebruikt Pull Requests (PR's) voor codebeoordeling en daaropvolgende samenvoegingen.

GitLab Flow: een variatie op GitFlow en GitHub Flow, waarin aspecten van beide benaderingen zijn verwerkt. Met de nadruk op feature-takken, omgevingstakken en release-takken, is GitLab Flow geschikt voor bedrijven met diverse productlevenscycli, meerdere implementatieomgevingen en strikte releasebeheervereisten.

Ongeacht het gebruikte vertakkingsmodel gebruiken ontwikkelaars vertakkingen om veranderingen en iteraties in te kapselen terwijl ze aan verschillende taken werken, zoals het implementeren van nieuwe functies, het oplossen van bugs of het refactoren. Zodra het werk is voltooid en goedgekeurd, wordt de vertakking weer samengevoegd met de primaire (hoofd- of stam)vertakking voordat deze wordt gearchiveerd of verwijderd.

Branching biedt verschillende voordelen, waaronder:

Isolatie: Ontwikkelaars kunnen aan bepaalde functies of bugfixes werken zonder de trunkvertakking te beïnvloeden, waardoor gelijktijdige ontwikkelingstaken mogelijk zijn. Deze isolatie voorkomt codeconflicten en waarborgt de algehele codebase-integriteit.

Wendbaarheid: Door een vertakkingsstrategie toe te passen, kunnen teams snel schakelen wanneer de bedrijfsvereisten veranderen. Ontwikkelaars kunnen van context en prioriteit wisselen door verschillende branches te bekijken die zijn afgestemd op de bijbehorende bedrijfsdoelstellingen.

Traceerbaarheid: Vestigingen faciliteren codebeoordelingsprocessen, bieden duidelijke wijzigingsregistraties en stellen belanghebbenden in staat de evolutie van de code efficiënt te beoordelen. Gecombineerd met commit-berichten kunnen branches ontwikkelaars helpen het doel en de impact van een verandering te begrijpen.

Stabiliteit: Door wijzigingen in afzonderlijke takken onder te brengen, kunnen teams wijzigingen valideren en verifiëren voordat ze in de hoofdtak worden geïntegreerd. Deze aanpak minimaliseert het risico op het introduceren van bugs of fouten in de primaire vertakking en zorgt voor een stabielere releasecyclus.

