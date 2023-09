Buitenlandse sleutel

In de context van relationele databases is een externe sleutel een cruciaal element dat relaties tussen entiteiten tot stand brengt en afdwingt en de referentiële integriteit tussen databasetabellen waarborgt. Een refererende sleutel is een kolom of een reeks kolommen in de ene tabel die verwijst naar de primaire sleutelkolom(men) van een andere tabel. De tabel met de externe sleutel wordt de verwijzende of onderliggende tabel genoemd, terwijl de tabel met de primaire sleutel vaak de referentie- of bovenliggende tabel wordt genoemd.

AppMaster, een krachtig platform no-code, maakt gebruik van externe sleutels als onderdeel van de alomvattende aanpak van het ontwerpen en beheren van databaseschema's, waardoor gebruikers efficiënte en schaalbare relationele databasestructuren kunnen creëren zonder code te schrijven. Door gebruik te maken van externe sleutels stelt AppMaster zijn gebruikers in staat complexe relaties en afhankelijkheden tussen de data-entiteiten van hun applicatie te modelleren, waardoor een nauwkeurige en consistente weergave van het onderliggende bedrijfsdomein wordt gegarandeerd.

Het primaire doel van een externe sleutel is het behouden van referentiële integriteit in een relationele database. Referentiële integriteit is een reeks regels en beperkingen voor gegevensconsistentie die ervoor zorgen dat gegevens in gerelateerde tabellen accuraat en consistent blijven. Deze regels schrijven voor dat elke waarde in de externe sleutelkolom(men) van de onderliggende tabel moet overeenkomen met een bestaande waarde in de primaire sleutelkolom(men) van de bovenliggende tabel. Met andere woorden: beperkingen met betrekking tot externe sleutels beschermen tegen het creëren van verweesde records in onderliggende tabellen.

Beschouw een eenvoudig voorbeeld van een database met twee tabellen, Klanten en Bestellingen, waarbij elke bestelling een klant heeft die deze heeft geplaatst. In dit scenario zou de tabel Klanten een primaire sleutelkolom bevatten, zoals 'Klant_ID', om elke klant op unieke wijze te identificeren. De tabel Bestellingen daarentegen zou een kolom met externe sleutels bevatten, zoals 'Klant_ID', om elke bestelling aan de bijbehorende klant te koppelen. Deze refererende sleutelbeperking dwingt af dat aan elke bestelling in de tabel Orders een geldige klant moet zijn gekoppeld, die voorkomt in de tabel Klanten. Bijgevolg zou het onmogelijk zijn om een ​​bestelling te plaatsen bij een niet-bestaande klant, waardoor potentiële inconsistenties in de gegevens worden voorkomen.

Naast het handhaven van referentiële integriteit, kunnen externe sleutels ook worden gebruikt om relaties tussen entiteiten te definiëren. Deze relaties kunnen worden onderverdeeld in drie typen: één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel. Een één-op-één-relatie definieert een strikte koppeling tussen twee entiteiten, waarbij elke entiteit in de bovenliggende tabel is gekoppeld aan maximaal één entiteit in de onderliggende tabel. Met een één-op-veel-relatie, zoals gedemonstreerd in het voorbeeld Klanten en Orders, kunnen meerdere records in de onderliggende tabel worden gekoppeld aan één record in de bovenliggende tabel. Veel-op-veel-relaties, waarvoor tussen- of verbindingstabellen nodig zijn, maken het mogelijk dat meerdere records uit elke deelnemende tabel worden gekoppeld aan meerdere records in de andere.

Beperkingen voor externe sleutels kunnen ook trapsgewijze acties afdwingen, die bepalen hoe de database moet omgaan met updates of verwijderingen van gerelateerde records. De vier primaire trapsgewijze acties zijn CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT en NO ACTION of RESTRICT. De CASCADE-optie zal wijzigingen of verwijderingen die zijn aangebracht in een primaire sleutelwaarde in de bovenliggende tabel, doorgeven aan alle gerelateerde externe sleutelwaarden in de onderliggende tabel. SET NULL stelt de waarde van de externe sleutel in de onderliggende tabel in op NULL wanneer de corresponderende primaire sleutelwaarde in de bovenliggende tabel wordt bijgewerkt of verwijderd. SET DEFAULT werkt op dezelfde manier, maar wijst de waarde van de refererende sleutel in de onderliggende tabel toe aan de standaardwaarde in plaats van NULL. Ten slotte voorkomt NO ACTION of RESTRICT eventuele wijzigingen in de primaire sleutelwaarde waardoor de gerelateerde records in de onderliggende tabel verweesd zouden raken.

Samenvattend is een externe sleutel een essentieel concept bij de constructie en het beheer van relationele databases, waardoor een consistente, nauwkeurige en onderling verbonden gegevensrepresentatie wordt gegarandeerd. Door zijn intuïtieve, visuele benadering van databaseschema-ontwerp omarmt AppMaster de kracht en flexibiliteit van externe sleutels, waardoor gebruikers schaalbare, efficiënte en betrouwbare databasestructuren kunnen creëren zonder ook maar één regel code te schrijven. AppMaster vereenvoudigt niet alleen het proces van het opnemen van externe sleutels in databaseontwerpen, maar draagt ​​ook bij aan snellere en kosteneffectievere softwareontwikkeling.