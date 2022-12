AppMaster.io ondersteunt verschillende gegevenstypes, en elke variabele kan enkelvoudig of array zijn.

Veel auto-generatiefuncties zijn afhankelijk van het geselecteerde gegevenstype omdat de kunstmatige intelligentie van het platform elk type anders verwerkt. Daarom is het belangrijk de types te kiezen die het meest overeenkomen met de gegevens waarmee uw toepassing zal werken.

Lijst van gegevenstypes

String is een standaard stringveld met een maximale lengte van 255 tekens (een string kan getallen en symbolen bevatten, maar wordt altijd behandeld als tekst).

Tekst - tekstveld van meerdere regels zonder lengtebeperkingen (opmerkingen, berichten, berichten).

Integer - een integer type voor het tellen van objecten (hoeveelheden, tellers).

Float - standaard precisie floating-point waarden. Gebruikt om getallen op te slaan die een fractionele component kunnen hebben, zoals monetaire waarden.

Booleaans is een gegevenstype waarvan de booleaanse waarde een van de volgende twee waarden kan aannemen: waar (logische eenheid "1") of onwaar (logische nul "0").

Datum is een standaardveld waarin alleen de datum wordt opgeslagen, gewoonlijk in het formaat JJJJ-MM-DD.

Tijd is een standaardveld dat de tijd opslaat in het formaat uu:mm:ss. Slaat alleen het tijdstip op zonder datumgegevens.

DateTime is een gecombineerd datum- en tijdtype waarmee u ze in één waarde kunt opslaan.

TimeSpan is een speciaal type voor het opslaan van een tijdsinterval met millisecondeprecisie (het resultaat van het aftrekken van twee datums).

Wachtwoord is een stringveld voor het opslaan van vertrouwelijke gegevens: wachtwoorden, tokens, enz.

E-mail is een stringveld voor het opslaan van e-mailadressen.

Telefoonnummer -stringveld voor het opslaan van telefoonnummers in één formaat.

Bestand - bedoeld voor het opslaan van bestanden van elk type; gebruikt standaard opslag voor bestandsgegevens en database voor metadata.

Geo punt is een standaard GPS punt met lengte- en breedtegraad.

Html - gegevenstype voor het opslaan van HTML-markup.

Enum is een speciaal gegevenstype voor het opslaan van een vooraf gedefinieerde lijst van waarden (bestelstatus, lijst van productcategorieën, enz.).

is een speciaal gegevenstype voor het opslaan van een vooraf gedefinieerde lijst van waarden (bestelstatus, lijst van productcategorieën, enz.). Model - bevat een link naar een bestaand gegevensmodel; gebruikt bij het leggen van relaties tussen modellen, het opzetten van bedrijfsprocessen en eindpuntvariabelen.

Gegevenstypen wijzigen

U kunt het type van een variabele in de loop van een bedrijfsproces wijzigen met behulp van speciale blokken (Logic / Type conversion group).

Als u, nadat u een gegevensmodel hebt gemaakt, het type van een van de velden wilt wijzigen, moet u nagaan of u al dan niet gegevens voor dit model hebt ingevoerd. Zo niet, dan kunt u gewoon het gegevenstype wijzigen in het gewenste. In het tweede geval is conversie vereist, dus volg de aanwijzingen. Het platform staat u alleen toe het gegevenstype te wijzigen als het bestaande formaat compatibel is met het formaat waarnaar het veld wordt geconverteerd.

Een type wijzigen in een array is niet achterwaarts compatibel.

Werken met gegevens in AppMaster.io

