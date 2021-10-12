AppMaster.io birkaç veri türünü destekler ve her değişken tek veya dizi olabilir.

Platformun yapay zekası her türü farklı şekilde işlediğinden, birçok otomatik oluşturma işlevi seçilen veri türüne bağlıdır. Bu nedenle, uygulamanızın çalışacağı verilerle en yakından eşleşen türleri seçmek önemlidir.

Veri türlerinin listesi

Dize , maksimum 255 karakter uzunluğunda standart bir dize alanıdır (bir dize, sayılar ve simgeler içerebilir, ancak her zaman metin olarak kabul edilir).

, maksimum 255 karakter uzunluğunda standart bir dize alanıdır (bir dize, sayılar ve simgeler içerebilir, ancak her zaman metin olarak kabul edilir). Metin - uzunluk kısıtlaması olmayan çok satırlı metin alanı (yorumlar, mesajlar, gönderiler).

- uzunluk kısıtlaması olmayan çok satırlı metin alanı (yorumlar, mesajlar, gönderiler). Tamsayı , nesneleri (miktarlar, sayaçlar) saymak için kullanılan bir tamsayı türüdür.

, nesneleri (miktarlar, sayaçlar) saymak için kullanılan bir tamsayı türüdür. Float - standart hassas kayan nokta değerleri. Parasal değerler gibi kesirli bir bileşene sahip olabilecek sayıları depolamak için kullanılır.

- standart hassas kayan nokta değerleri. Parasal değerler gibi kesirli bir bileşene sahip olabilecek sayıları depolamak için kullanılır. Boolean , boole değeri iki değerden birini alabilen bir veri türüdür: true (mantıksal birim "1") veya false (mantıksal sıfır "0").

, boole değeri iki değerden birini alabilen bir veri türüdür: true (mantıksal birim "1") veya false (mantıksal sıfır "0"). Tarih , yalnızca tarihi genellikle YYYY-AA-GG biçiminde depolayan standart bir alandır.

, yalnızca tarihi genellikle YYYY-AA-GG biçiminde depolayan standart bir alandır. Saat , zamanı ss:dd:ss biçiminde depolayan standart bir alandır. Tarih verisi olmadan yalnızca günün saatini saklar.

, zamanı ss:dd:ss biçiminde depolayan standart bir alandır. Tarih verisi olmadan yalnızca günün saatini saklar. DateTime , bunları tek bir değerde saklamanıza izin veren birleşik bir tarih ve saat türüdür.

, bunları tek bir değerde saklamanıza izin veren birleşik bir tarih ve saat türüdür. TimeSpan , bir zaman aralığını milisaniye hassasiyetle (iki tarihin çıkarılmasının sonucu) depolamak için özel bir türdür.

, bir zaman aralığını milisaniye hassasiyetle (iki tarihin çıkarılmasının sonucu) depolamak için özel bir türdür. Parola , gizli verileri depolamak için bir dize alanıdır: parolalar, belirteçler, vb.

, gizli verileri depolamak için bir dize alanıdır: parolalar, belirteçler, vb. E-posta , e-posta adreslerini depolamak için bir dize alanıdır.

, e-posta adreslerini depolamak için bir dize alanıdır. Telefon numaralarını tek bir biçimde saklamak için telefon numarası -dize alanı.

-dize alanı. Dosya - her türden dosyayı depolamak için tasarlanmıştır; dosya verileri için varsayılan depolamayı ve meta veriler için veritabanını kullanır.

- her türden dosyayı depolamak için tasarlanmıştır; dosya verileri için varsayılan depolamayı ve meta veriler için veritabanını kullanır. Coğrafi nokta , boylam ve enlem içeren standart bir GPS noktasıdır.

, boylam ve enlem içeren standart bir GPS noktasıdır. Html - HTML işaretlemesini depolamak için veri türü.

- HTML işaretlemesini depolamak için veri türü. Enum , önceden tanımlanmış bir değerler listesini (sipariş durumu, ürün kategorileri listesi vb.) depolamak için özel bir veri türüdür.

, önceden tanımlanmış bir değerler listesini (sipariş durumu, ürün kategorileri listesi vb.) depolamak için özel bir veri türüdür. Model - mevcut bir veri modeline bağlantı içerir; modeller arasında ilişkiler kurmakta, iş süreçlerini kurmakta ve uç nokta değişkenlerinde kullanılır.

Veri türlerini değiştirme

Özel bloklar (Mantık / Tip dönüştürme grubu) kullanarak bir iş süreci sırasında bir değişkenin türünü değiştirebilirsiniz.

Bir veri modeli oluşturduktan sonra, alanlarından birinin tipini değiştirmek istiyorsanız, bu model için giriş yapıp yapmadığınızı düşünmeye değer. Değilse, veri türünü istediğiniz türe değiştirebilirsiniz. İkinci durumda, dönüştürme gereklidir, bu nedenle komutları izleyin. Platform, yalnızca mevcut format, alanın dönüştürülmekte olduğu formatla uyumluysa veri türünü değiştirmenize izin verir.

Herhangi bir türü bir diziye değiştirmek geriye dönük olarak uyumlu değildir.

AppMaster.io'da verilerle çalışma

Web sitesindeki belgelerde ve AppMaster.io YouTube kanalındaki video eğitimlerinde kodsuz platformumuzdaki verilerle nasıl çalışılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.