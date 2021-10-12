يدعم AppMaster.io عدة أنواع من البيانات ، ويمكن أن يكون كل متغير منفردًا أو مصفوفة.

تعتمد العديد من وظائف الإنشاء التلقائي على نوع البيانات المحدد لأن الذكاء الاصطناعي للنظام الأساسي يعالج كل نوع بشكل مختلف. لذلك ، من المهم اختيار الأنواع الأكثر تطابقًا مع البيانات التي سيعمل معها تطبيقك.

قائمة أنواع البيانات

String عبارة عن حقل سلسلة قياسي بطول أقصى يبلغ 255 حرفًا (يمكن أن تتضمن السلسلة أرقامًا ورموزًا ، ولكن يتم التعامل معها دائمًا كنص).

عبارة عن حقل سلسلة قياسي بطول أقصى يبلغ 255 حرفًا (يمكن أن تتضمن السلسلة أرقامًا ورموزًا ، ولكن يتم التعامل معها دائمًا كنص). نص - حقل نصي متعدد الأسطر بدون قيود على الطول (التعليقات ، الرسائل ، المنشورات).

- حقل نصي متعدد الأسطر بدون قيود على الطول (التعليقات ، الرسائل ، المنشورات). العدد الصحيح هو نوع عدد صحيح لعد الأشياء (الكميات ، العدادات).

هو نوع عدد صحيح لعد الأشياء (الكميات ، العدادات). Float - قيم الفاصلة العائمة ذات الدقة القياسية. تُستخدم لتخزين الأرقام التي قد تحتوي على مكون كسري ، مثل القيم النقدية.

- قيم الفاصلة العائمة ذات الدقة القياسية. تُستخدم لتخزين الأرقام التي قد تحتوي على مكون كسري ، مثل القيم النقدية. Boolean هو نوع بيانات يمكن أن تأخذ قيمته المنطقية إحدى قيمتين: صحيح (وحدة منطقية "1") أو خطأ (صفر منطقي "0").

هو نوع بيانات يمكن أن تأخذ قيمته المنطقية إحدى قيمتين: صحيح (وحدة منطقية "1") أو خطأ (صفر منطقي "0"). التاريخ هو حقل قياسي يخزن التاريخ فقط ، وعادة ما يكون بالتنسيق YYYY-MM-DD.

هو حقل قياسي يخزن التاريخ فقط ، وعادة ما يكون بالتنسيق YYYY-MM-DD. الوقت هو حقل قياسي يخزن الوقت بتنسيق hh: mm: ss. يخزن فقط الوقت من اليوم بدون بيانات التاريخ.

هو حقل قياسي يخزن الوقت بتنسيق hh: mm: ss. يخزن فقط الوقت من اليوم بدون بيانات التاريخ. DateTime هو نوع تاريخ ووقت مجمع يسمح لك بتخزينهما في قيمة واحدة.

هو نوع تاريخ ووقت مجمع يسمح لك بتخزينهما في قيمة واحدة. TimeSpan هو نوع خاص لتخزين فاصل زمني بدقة ملي ثانية (نتيجة طرح تاريخين).

هو نوع خاص لتخزين فاصل زمني بدقة ملي ثانية (نتيجة طرح تاريخين). كلمة المرور هي حقل سلسلة لتخزين البيانات السرية: كلمات المرور والرموز المميزة وما إلى ذلك.

هي حقل سلسلة لتخزين البيانات السرية: كلمات المرور والرموز المميزة وما إلى ذلك. البريد الإلكتروني هو حقل سلسلة لتخزين عناوين البريد الإلكتروني.

هو حقل سلسلة لتخزين عناوين البريد الإلكتروني. حقل سلسلة رقم الهاتف لتخزين أرقام الهواتف بتنسيق واحد.

الهاتف لتخزين أرقام الهواتف بتنسيق واحد. ملف - مخصص لتخزين الملفات من أي نوع ؛ يستخدم التخزين الافتراضي لبيانات الملف وقاعدة البيانات للبيانات الوصفية.

- مخصص لتخزين الملفات من أي نوع ؛ يستخدم التخزين الافتراضي لبيانات الملف وقاعدة البيانات للبيانات الوصفية. النقطة الجغرافية هي نقطة GPS قياسية مع خطوط الطول والعرض.

هي نقطة GPS قياسية مع خطوط الطول والعرض. Html - نوع البيانات لتخزين ترميز HTML.

- نوع البيانات لتخزين ترميز HTML. Enum هو نوع بيانات خاص لتخزين قائمة محددة مسبقًا من القيم (حالة الطلب ، قائمة فئات المنتجات ، إلخ).

هو نوع بيانات خاص لتخزين قائمة محددة مسبقًا من القيم (حالة الطلب ، قائمة فئات المنتجات ، إلخ). النموذج - يحتوي على ارتباط إلى نموذج بيانات موجود ؛ تستخدم في بناء العلاقات بين النماذج ، وإعداد العمليات التجارية ، ومتغيرات نقطة النهاية.

تغيير أنواع البيانات

يمكنك تغيير نوع المتغير في سياق عملية الأعمال باستخدام كتل خاصة (مجموعة تحويل المنطق / النوع).

إذا أردت ، بعد إنشاء نموذج بيانات ، تغيير نوع أحد الحقول الخاصة به ، يجدر التفكير فيما إذا كنت قد أدخلت إدخالات لهذا النموذج أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك ببساطة تغيير نوع البيانات إلى النوع المطلوب. في الحالة الثانية ، يكون التحويل مطلوبًا ، لذا اتبع التعليمات. سيسمح لك النظام الأساسي بتغيير نوع البيانات فقط إذا كان التنسيق الحالي متوافقًا مع التنسيق الذي يتم تحويل الحقل إليه.

تغيير أي نوع إلى مصفوفة لا يتوافق مع الإصدارات السابقة.

العمل مع البيانات في AppMaster.io

يمكنك معرفة المزيد حول كيفية العمل مع البيانات على نظامنا الأساسي بدون رمز في الوثائق على موقع الويب وفيديوهات تعليمية على قناة AppMaster.io على YouTube.