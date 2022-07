AppMaster.io suporta vários tipos de dados, e cada variável pode ser única ou matriz.

Muitas funções de geração automática dependem do tipo de dados selecionado porque a inteligência artificial da plataforma processa cada tipo de maneira diferente. Portanto, é importante escolher os tipos que mais se aproximam dos dados com os quais seu aplicativo funcionará.

Lista de tipos de dados

String é um campo de string padrão com comprimento máximo de 255 caracteres (uma string pode incluir números e símbolos, mas é sempre tratada como texto).

é um campo de string padrão com comprimento máximo de 255 caracteres (uma string pode incluir números e símbolos, mas é sempre tratada como texto). Texto - campo de texto de várias linhas sem restrições de comprimento (comentários, mensagens, postagens).

- campo de texto de várias linhas sem restrições de comprimento (comentários, mensagens, postagens). Integer é um tipo de número inteiro para objetos de contagem (quantidades, contadores).

é um tipo de número inteiro para objetos de contagem (quantidades, contadores). Float - valores de ponto flutuante de precisão padrão. Usado para armazenar números que podem ter um componente fracionário, como valores monetários.

- valores de ponto flutuante de precisão padrão. Usado para armazenar números que podem ter um componente fracionário, como valores monetários. Booleano é um tipo de dados cujo valor booleano pode assumir um de dois valores: verdadeiro (unidade lógica "1") ou falso (zero lógico "0").

é um tipo de dados cujo valor booleano pode assumir um de dois valores: verdadeiro (unidade lógica "1") ou falso (zero lógico "0"). Data é um campo padrão que armazena apenas a data, geralmente no formato AAAA-MM-DD.

é um campo padrão que armazena apenas a data, geralmente no formato AAAA-MM-DD. Hora é um campo padrão que armazena a hora no formato hh: mm: ss. Armazena apenas a hora do dia sem dados de data.

é um campo padrão que armazena a hora no formato hh: mm: ss. Armazena apenas a hora do dia sem dados de data. DateTime é um tipo combinado de data e hora que permite armazená-los em um valor.

é um tipo combinado de data e hora que permite armazená-los em um valor. TimeSpan é um tipo especial para armazenar um intervalo de tempo com precisão de milissegundos (o resultado da subtração de duas datas).

é um tipo especial para armazenar um intervalo de tempo com precisão de milissegundos (o resultado da subtração de duas datas). Senha é um campo de string para armazenar dados confidenciais: senhas, tokens, etc.

é um campo de string para armazenar dados confidenciais: senhas, tokens, etc. Email é um campo de string para armazenar endereços de e-mail.

é um campo de string para armazenar endereços de e-mail. Número de telefone -string campo para armazenar números de telefone em um único formato.

-string campo para armazenar números de telefone em um único formato. Arquivo - destinado a armazenar arquivos de qualquer tipo; usa armazenamento padrão para dados de arquivo e banco de dados para metadados.

- destinado a armazenar arquivos de qualquer tipo; usa armazenamento padrão para dados de arquivo e banco de dados para metadados. Geo point é um ponto GPS padrão com longitude e latitude.

é um ponto GPS padrão com longitude e latitude. Html - tipo de dados para armazenar marcação HTML.

- tipo de dados para armazenar marcação HTML. Enum é um tipo de dados especial para armazenar uma lista predefinida de valores (status do pedido, lista de categorias de produtos, etc.).

é um tipo de dados especial para armazenar uma lista predefinida de valores (status do pedido, lista de categorias de produtos, etc.). Modelo - contém um link para um modelo de dados existente; usado na construção de relacionamentos entre modelos, configuração de processos de negócios e variáveis ​​de terminal.

Alterar tipos de dados

Você pode alterar o tipo de uma variável no curso de um processo de negócios usando blocos especiais (grupo de conversão Lógica / Tipo).

Se, após a criação de um modelo de dados, você quiser alterar o tipo de um de seus campos, vale a pena considerar se você fez entradas para este modelo ou não. Caso contrário, você pode simplesmente alterar o tipo de dados para o desejado. No segundo caso, a conversão é necessária, portanto, siga as instruções. A plataforma só permitirá a alteração do tipo de dados se o formato existente for compatível com o formato para o qual o campo está sendo convertido.

Alterar qualquer tipo para uma matriz não é compatível com versões anteriores.

Trabalhando com dados em AppMaster.io

Você pode aprender mais sobre como trabalhar com dados em nossa plataforma sem código na documentação do site e tutoriais em vídeo no canal AppMaster.io no YouTube.