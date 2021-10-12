AppMaster.io支持多种数据类型，每个变量可以是单个或数组。

许多自动生成功能取决于所选的数据类型，因为平台的人工智能对每种类型的处理方式不同。因此，选择与您的应用程序将使用的数据最匹配的类型非常重要。

数据类型列表

字符串 是标准字符串字段，最大长度为 255 个字符（字符串可以包含数字和符号，但始终被视为文本）。

是标准字符串字段，最大长度为 255 个字符（字符串可以包含数字和符号，但始终被视为文本）。 文本 - 没有长度限制的多行文本字段（评论、消息、帖子）。

- 没有长度限制的多行文本字段（评论、消息、帖子）。 Integer 是用于计数对象（数量、计数器）的整数类型。

是用于计数对象（数量、计数器）的整数类型。 Float - 标准精度浮点值。用于存储可能具有小数部分的数字，例如货币值。

- 标准精度浮点值。用于存储可能具有小数部分的数字，例如货币值。 Boolean 是一种数据类型，其布尔值可以采用以下两个值之一：true（逻辑单元“1”）或 false（逻辑零“0”）。

是一种数据类型，其布尔值可以采用以下两个值之一：true（逻辑单元“1”）或 false（逻辑零“0”）。 日期 是一个标准字段，只存储日期，通常格式为 YYYY-MM-DD。

是一个标准字段，只存储日期，通常格式为 YYYY-MM-DD。 时间 是一个标准字段，以 hh:mm:ss 格式存储时间。仅存储一天中的时间而不存储日期数据。

是一个标准字段，以 hh:mm:ss 格式存储时间。仅存储一天中的时间而不存储日期数据。 DateTime 是一种组合的日期和时间类型，允许您将它们存储在一个值中。

是一种组合的日期和时间类型，允许您将它们存储在一个值中。 TimeSpan 是一种特殊类型，用于存储毫秒精度的时间间隔（两个日期相减的结果）。

是一种特殊类型，用于存储毫秒精度的时间间隔（两个日期相减的结果）。 密码 是用于存储机密数据的字符串字段：密码、令牌等。

是用于存储机密数据的字符串字段：密码、令牌等。 电子邮件 是用于存储电子邮件地址的字符串字段。

是用于存储电子邮件地址的字符串字段。 电话号码 - 字符串字段，用于以单一格式存储电话号码。

- 字符串字段，用于以单一格式存储电话号码。 文件 - 用于存储任何类型的文件；对文件数据使用默认存储，对元数据使用数据库。

- 用于存储任何类型的文件；对文件数据使用默认存储，对元数据使用数据库。 地理点 是具有经度和纬度的标准 GPS 点。

是具有经度和纬度的标准 GPS 点。 Html - 用于存储 HTML 标记的数据类型。

- 用于存储 HTML 标记的数据类型。 Enum 是一种特殊的数据类型，用于存储预定义的值列表（订单状态、产品类别列表等）。

是一种特殊的数据类型，用于存储预定义的值列表（订单状态、产品类别列表等）。 模型- 包含指向现有数据模型的链接；用于建立模型之间的关系、设置业务流程和端点变量。

更改数据类型

您可以在业务流程中使用特殊块（逻辑/类型转换组）更改变量的类型。

如果在创建数据模型后，您想更改其中一个字段的类型，则值得考虑是否为此模型输入了条目。如果没有，您可以简单地将数据类型更改为所需的类型。第二种情况需要转换，按照提示操作。如果现有格式与字段要转换为的格式兼容，则平台仅允许您更改数据类型。

将任何类型更改为数组都不向后兼容。

在 AppMaster.io 中处理数据

您可以在网站上的文档和 AppMaster.io YouTube 频道上的视频教程中详细了解如何在我们的无代码平台上处理数据。