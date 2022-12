AppMaster.io supporta diversi tipi di dati e ogni variabile può essere singola o array.

Molte funzioni di generazione automatica dipendono dal tipo di dati selezionato, perché l'intelligenza artificiale della piattaforma elabora ogni tipo in modo diverso. Pertanto, è importante scegliere i tipi che più si avvicinano ai dati con cui lavorerà l'applicazione.

Elenco dei tipi di dati

Stringa è un campo stringa standard con una lunghezza massima di 255 caratteri (una stringa può includere numeri e simboli, ma viene sempre trattata come testo).

è un campo stringa standard con una lunghezza massima di 255 caratteri (una stringa può includere numeri e simboli, ma viene sempre trattata come testo). Text - campo di testo multilinea senza restrizioni di lunghezza (commenti, messaggi, post).

- campo di testo multilinea senza restrizioni di lunghezza (commenti, messaggi, post). Integer è un tipo intero per il conteggio di oggetti (quantità, contatori).

è un tipo intero per il conteggio di oggetti (quantità, contatori). Float - valori in virgola mobile a precisione standard. Si usa per memorizzare numeri che possono avere una componente frazionaria, come i valori monetari.

- valori in virgola mobile a precisione standard. Si usa per memorizzare numeri che possono avere una componente frazionaria, come i valori monetari. Boolean è un tipo di dato il cui valore booleano può assumere uno dei due valori: true (unità logica "1") o false (zero logico "0").

è un tipo di dato il cui valore booleano può assumere uno dei due valori: true (unità logica "1") o false (zero logico "0"). Date è un campo standard che memorizza solo la data, solitamente nel formato AAAA-MM-GG.

è un campo standard che memorizza solo la data, solitamente nel formato AAAA-MM-GG. Ora è un campo standard che memorizza l'ora nel formato hh:mm:ss. Memorizza solo l'ora del giorno senza i dati della data.

è un campo standard che memorizza l'ora nel formato hh:mm:ss. Memorizza solo l'ora del giorno senza i dati della data. DateTime è un tipo combinato di data e ora che consente di memorizzarle in un unico valore.

è un tipo combinato di data e ora che consente di memorizzarle in un unico valore. TimeSpan è un tipo speciale per memorizzare un intervallo di tempo con precisione al millisecondo (il risultato della sottrazione di due date).

è un tipo speciale per memorizzare un intervallo di tempo con precisione al millisecondo (il risultato della sottrazione di due date). Password è un campo stringa per memorizzare dati riservati: password, token, ecc.

è un campo stringa per memorizzare dati riservati: password, token, ecc. Email è un campo stringa per la memorizzazione di indirizzi e-mail.

è un campo stringa per la memorizzazione di indirizzi e-mail. Numero di telefono - campo stringa per memorizzare i numeri di telefono in un unico formato.

- campo stringa per memorizzare i numeri di telefono in un unico formato. File - destinato alla memorizzazione di file di qualsiasi tipo; utilizza la memorizzazione predefinita per i dati dei file e il database per i metadati.

- destinato alla memorizzazione di file di qualsiasi tipo; utilizza la memorizzazione predefinita per i dati dei file e il database per i metadati. Punto geo è un punto GPS standard con longitudine e latitudine.

è un punto GPS standard con longitudine e latitudine. Html - tipo di dati per la memorizzazione di markup HTML.

- tipo di dati per la memorizzazione di markup HTML. Enum è un tipo di dati speciale per memorizzare un elenco predefinito di valori (stato dell'ordine, elenco delle categorie di prodotti, ecc.)

è un tipo di dati speciale per memorizzare un elenco predefinito di valori (stato dell'ordine, elenco delle categorie di prodotti, ecc.) Model - contiene un collegamento a un modello di dati esistente; si usa per creare relazioni tra i modelli, impostare processi aziendali e variabili endpoint.

Modifica dei tipi di dati

È possibile modificare il tipo di una variabile nel corso di un processo aziendale utilizzando blocchi speciali (gruppo Logica / Conversione di tipo).

Se, dopo aver creato un modello di dati, si desidera modificare il tipo di uno dei suoi campi, è opportuno considerare se sono state effettuate delle registrazioni per questo modello o meno. In caso contrario, si può semplicemente cambiare il tipo di dati con quello desiderato. Nel secondo caso, è necessaria una conversione, quindi è necessario seguire le istruzioni. La piattaforma consente di cambiare il tipo di dati solo se il formato esistente è compatibile con quello in cui il campo viene convertito.

La modifica di qualsiasi tipo di array non è compatibile con il passato.

Lavorare con i dati in AppMaster.io

Per saperne di più su come lavorare con i dati sulla nostra piattaforma no-code, consultare la documentazione sul sito web e le esercitazioni video sul canale YouTube di AppMaster.io.