AppMaster.io поддерживает несколько типов данных, а каждая переменная может принимать единичное значение или быть массивом (array).

От выбранного типа данных зависят многие функции автогенерации, ведь искусственный интеллект платформы обрабатывает каждый тип по-разному. Поэтому важно выбрать типы, наиболее точно соответствующие данным, с которыми ваше приложение будет работать.

Список типов данных

String — стандартное строковое поле с максимальной длиной 255 символов (строка может включать цифры и символы, однако всегда обрабатывается как текст).

— стандартное строковое поле с максимальной длиной 255 символов (строка может включать цифры и символы, однако всегда обрабатывается как текст). Text — многострочное текстовое поле без ограничений по длине (комментарии, сообщения, посты).

— многострочное текстовое поле без ограничений по длине (комментарии, сообщения, посты). Integer — целочисленный тип для подсчета объектов (количества, счетчики).

— целочисленный тип для подсчета объектов (количества, счетчики). Float — значения с плавающей запятой со стандартной точностью. Используется для хранения чисел, которые могут иметь дробный компонент, например, денежные значения.

— значения с плавающей запятой со стандартной точностью. Используется для хранения чисел, которые могут иметь дробный компонент, например, денежные значения. Boolean — тип данных, логическое значение которого может принимать одно из двух значений: true (истина, логическая единица «1») или false (ложь, логический ноль «0»).

— тип данных, логическое значение которого может принимать одно из двух значений: true (истина, логическая единица «1») или false (ложь, логический ноль «0»). Date — стандартное поле, которое хранит только дату, обычно в формате ГГГГ-ММ-ДД.

— стандартное поле, которое хранит только дату, обычно в формате ГГГГ-ММ-ДД. Time — стандартное поле, сохраняет время в формате чч:мм:сс. Хранит только время суток без данных о дате.

— стандартное поле, сохраняет время в формате чч:мм:сс. Хранит только время суток без данных о дате. DateTime — комбинированный тип даты и времени, позволяет хранить их в одном значении.

— комбинированный тип даты и времени, позволяет хранить их в одном значении. TimeSpan — специальный тип для хранения временного интервала с точностью до миллисекунды (результата вычитания двух дат).

— специальный тип для хранения временного интервала с точностью до миллисекунды (результата вычитания двух дат). Password — строковое поле для хранения конфиденциальных данных: паролей, токенов и т.д.

— строковое поле для хранения конфиденциальных данных: паролей, токенов и т.д. Email — строковое поле для хранения адресов электронной почты.

— строковое поле для хранения адресов электронной почты. Phone number — строковое поле для хранения телефонных номеров в едином формате.

— строковое поле для хранения телефонных номеров в едином формате. File — предназначен для хранения файлов любого типа; использует хранилище по умолчанию для файловых данных и базу данных для метаданных.

— предназначен для хранения файлов любого типа; использует хранилище по умолчанию для файловых данных и базу данных для метаданных. Geo point — стандартная GPS точка с долготой и широтой.

— стандартная GPS точка с долготой и широтой. Html — тип данных для хранения HTML-разметки.

— тип данных для хранения HTML-разметки. Enum — специальный тип данных для хранения предопределенного списка значений (статус заказа, список категорий товаров и т. д.).

— специальный тип данных для хранения предопределенного списка значений (статус заказа, список категорий товаров и т. д.). Model — содержит ссылку на существующую модель данных; используется при построении отношений между моделями, настройке бизнес-процессов и переменных эндпоинтов.

Смена типов данных

Вы можете сменить тип переменной в ходе бизнес-процесса, для этого используются специальные блоки (группа Logic / Type conversion).

Если после создания модели данных вы хотите сменить тип одного из ее полей, стоит учитывать, вносили вы записи для этой модели или нет. Если нет, то можете просто изменить тип данных на нужный. Во втором случае необходима конвертация, поэтому следуйте подсказкам. Платформа позволит изменить тип данных только в том случае, если существующий формат совместим с форматом, в который конвертируется поле.

При изменении любого типа на массив обратная совместимость не предусмотрена.

Работа с данными в AppMaster.io

Узнать больше о том, как работать с данными на нашей no-code платформе, вы можете в документации на сайте и видеоуроках на ютуб-канале AppMaster.io.