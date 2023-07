Cosa sono le soluzioni zero-code?

Le soluzioni zero-code, note anche come piattaforme no-code, sono strumenti di sviluppo che consentono agli utenti di creare applicazioni completamente funzionali senza scrivere una sola riga di codice. Queste piattaforme sfruttano interfacce visive di facile utilizzo, strumenti di drag-and-drop e tecniche di programmazione visiva per consentire agli utenti di progettare e creare applicazioni in modo rapido ed efficiente.

Le piattaforme zero-code si basano sui principi della modellazione visiva e dell'astrazione, consentendo agli utenti con un background tecnico minimo o nullo di creare e mantenere le applicazioni. Gestendo la maggior parte delle attività di programmazione di basso livello, le piattaforme zero-code riducono la necessità di sviluppatori specializzati e consentono a persone non tecniche di svolgere un ruolo significativo nel processo di sviluppo. Di conseguenza, le aziende possono colmare il divario tra i loro stakeholder non tecnici e il mondo, a volte complesso, dello sviluppo di applicazioni.

Perché le aziende si rivolgono a Zero-Code?

Le ragioni per cui le aziende di tutte le dimensioni scelgono di adottare piattaforme zero-code per lo sviluppo di applicazioni sono numerose e convincenti. Alcuni dei principali vantaggi sono

Riduzione dei tempi di sviluppo

Le piattaforme zero-code semplificano il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo agli utenti di creare applicazioni in modo rapido ed efficiente. Questa riduzione dei tempi di sviluppo si traduce in una riduzione dei costi di manodopera e in un time-to-market più rapido, fattori cruciali per le aziende che devono rimanere competitive nel proprio settore.

Risparmio sui costi

Riducendo drasticamente la necessità di sviluppatori specializzati e minimizzando il tempo dedicato alle attività di sviluppo, le piattaforme zero-code possono portare a significativi risparmi sui costi. Le aziende possono reindirizzare le risorse che sarebbero state utilizzate per lo sviluppo tradizionale verso altri importanti obiettivi aziendali.

Maggiore flessibilità e adattabilità

Le piattaforme zero-code consentono agli utenti di iterare e apportare modifiche alle proprie applicazioni più facilmente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Queste piattaforme consentono di convalidare le idee, di adattarsi ai mutevoli requisiti aziendali e di scalare le applicazioni per soddisfare la crescente domanda. Di conseguenza, le aziende possono essere più agili e rispondere più efficacemente ai cambiamenti del mercato.

Debito tecnico minimo

Il debito tecnico è la conseguenza di scorciatoie o compromessi durante lo sviluppo del software che possono causare problemi in seguito. Poiché le piattaforme zero-code generano automaticamente il codice da progetti visivi, non si accumulano debiti tecnici quando si modificano o aggiornano le applicazioni. Questo porta ad applicazioni di qualità superiore e a una riduzione dei costi legati alla correzione o alla manutenzione di codebase obsoleti.

Confronto tra i costi dello sviluppo tradizionale e quelli dello zero-code

Quando si confrontano i costi associati allo sviluppo tradizionale con le piattaforme zero-code, entrano in gioco diversi fattori. Ecco una ripartizione di alcuni elementi chiave dei costi per entrambi gli approcci:

Costi di sviluppo: Lo sviluppo tradizionale richiede tipicamente l'assunzione o l'ingaggio di sviluppatori specializzati, che possono essere costosi. Le piattaforme zero-code, invece, consentono alle aziende di utilizzare le risorse esistenti, compreso il personale non tecnico, per lo sviluppo delle applicazioni, con conseguente riduzione dei costi di manodopera.

Time-to-Market: Tempi di sviluppo più rapidi si traducono in un time-to-market più veloce, che può rappresentare un vantaggio significativo per le aziende che operano in mercati competitivi. Le soluzioni zero-code spesso consentono ai team di sviluppo di completare i progetti in una frazione del tempo richiesto dai metodi di sviluppo tradizionali.

Formazione e onboarding: L'inserimento di nuovi sviluppatori in progetti di sviluppo tradizionali può richiedere tempo e denaro. Con le piattaforme zero-code, la curva di apprendimento è in genere molto più breve e richiede meno tempo e risorse per portare i membri del team a regime.

Manutenzione e debito tecnico: come accennato in precedenza, le piattaforme zero-code riducono al minimo l'accumulo di debito tecnico, con una conseguente riduzione della manutenzione e una proprietà dell'applicazione a lungo termine più conveniente. Al contrario, i metodi di sviluppo tradizionali spesso comportano costi più elevati legati alla manutenzione e all'aggiornamento delle basi di codice nel tempo.

Scalabilità: Le piattaforme zero-code sono progettate per gestire un'ampia gamma di scenari di utilizzo e di carichi, rendendo più facile per le aziende scalare le proprie applicazioni in base alle necessità. I metodi di sviluppo tradizionali possono richiedere la riscrittura o la ristrutturazione del codice per adattarsi ai cambiamenti dei requisiti o della scala, il che può essere costoso e richiedere molto tempo.

Le piattaforme zero-code offrono un'alternativa più economica allo sviluppo tradizionale. Riducendo i costi di sviluppo, abbreviando il time-to-market e minimizzando il debito tecnico, le aziende che sfruttano le soluzioni zero-code possono generare applicazioni di qualità superiore e, in ultima analisi, ottenere risultati aziendali migliori.

Risparmio di tempo nello sviluppo zero-code

Uno dei principali vantaggi offerti dalle piattaforme di sviluppo zero-code è l'efficienza in termini di tempo che queste soluzioni garantiscono. Eliminando la necessità di scrivere codice, lo sviluppo delle applicazioni diventa più rapido e semplice. Questo ha implicazioni dirette per le aziende, in quanto l'accelerazione dei tempi di sviluppo porta a un time-to-market più rapido e a una risposta più veloce alle mutevoli richieste del mercato.

Con le piattaforme zero-code, gli utenti possono creare visivamente le applicazioni assemblando componenti precostituiti e utilizzando gli strumenti di drag-and-drop. Questo approccio elimina la necessità di conoscenze tecniche approfondite e riduce significativamente la curva di apprendimento per gli utenti non esperti. Ciò significa che gli sviluppatori e i non sviluppatori possono creare applicazioni completamente funzionali con un minimo di esperienza e formazione.

Nello sviluppo tradizionale, apportare modifiche a un progetto richiede spesso revisioni del codice che richiedono molto tempo. Con le piattaforme zero-code, il processo di sviluppo è intrinsecamente agile e iterativo. La revisione e il perfezionamento di un'applicazione possono essere effettuati rapidamente attraverso l'interfaccia visiva, rendendo più facile ed efficiente l'iterazione delle idee e la risposta ai requisiti in evoluzione.

Il risparmio di tempo nello sviluppo zero-code non si limita al processo di progettazione. Poiché le piattaforme zero-code generano e gestiscono automaticamente il codice associato a un'applicazione, il tempo dedicato al debug, ai test e alle pratiche di manutenzione è notevolmente ridotto. In questo modo gli sviluppatori possono dedicarsi ad altri aspetti cruciali di un progetto, con conseguenti tempi di sviluppo più snelli.

Piattaforme zero-code e scalabilità

Molte aziende si chiedono se le piattaforme zero-code siano in grado di scalare per soddisfare le esigenze di organizzazioni in crescita o per gestire casi d'uso diversi. Fortunatamente, le moderne piattaforme zero-code sono progettate tenendo conto della scalabilità. Un aspetto chiave della scalabilità è la capacità di gestire con facilità scenari di alto carico. Le piattaforme zero-code gestiscono efficacemente l'utilizzo delle risorse, consentendo alle applicazioni di funzionare in modo ottimale anche quando la base di utenti e il carico sul sistema aumentano. Ciò si ottiene grazie a una generazione efficiente del codice e all'uso di applicazioni backend compilate e prive di stato, che possono gestire carichi significativi senza vacillare.

Le piattaforme zero-code consentono inoltre di integrarsi perfettamente con altri sistemi e servizi. Questo aspetto della scalabilità è fondamentale quando le aziende si espandono e richiedono applicazioni e flussi di lavoro più sofisticati che comprendono più tecnologie. Le funzionalità di integrazione offerte dalle soluzioni zero-code facilitano la rapida fornitura di nuovi servizi, assicurando che le esigenze aziendali siano soddisfatte in modo coerente.

Inoltre, le piattaforme zero-code spesso supportano la multi-tenancy, consentendo a più utenti di lavorare contemporaneamente su progetti collaborativi o su parti diverse di un ecosistema più ampio. Questa caratteristica è fondamentale per le grandi organizzazioni e le imprese con team di sviluppo estesi e requisiti applicativi diversificati.

La piattaforma AppMaster.io: Una centrale elettrica a codice zero

AppMaster.io è un ottimo esempio di una potente piattaforma di sviluppo zero-code. Questa soluzione completa consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza scrivere una sola riga di codice. La piattaforma è stata progettata all'insegna dell'efficienza e offre diverse funzionalità e strumenti innovativi che facilitano lo sviluppo rapido delle applicazioni.

Con l'interfaccia visiva di AppMaster.io gli utenti possono creare modelli di dati chiamati Business Processes (BP), REST API endpoints e WebSocket Secure (WSS) endpoints. Questo approccio visuale elimina la necessità di una profonda competenza tecnica e fornisce agli utenti non esperti gli strumenti necessari per uno sviluppo efficiente delle applicazioni. Inoltre, AppMaster.io supporta la creazione di applicazioni web attraverso drag-and-drop intuitivi UI builder e web BP designer, che vengono eseguiti direttamente nel browser dell'utente.

Per le applicazioni mobili, AppMaster.io dispone di designer di BP mobili e di UI builders su misura per le piattaforme Android e iOS. Questi strumenti completi consentono di sviluppare applicazioni end-to-end senza soluzione di continuità e con il minimo sforzo. La vera potenza di AppMaster.io risiede nella sua capacità di generare applicazioni da zero ogni volta che viene apportata una modifica ai blueprint dell'applicazione. Questa caratteristica elimina il debito tecnico e snellisce il processo di sviluppo.

A ogni aggiornamento, la piattaforma genera nuove applicazioni in meno di 30 secondi, fornendo eseguibili aggiornati, file binari o persino codice sorgente, a seconda del livello di abbonamento. Con la sua enfasi sull'efficienza, l'usabilità visiva e la scalabilità, AppMaster.io è un ottimo esempio di piattaforma zero-code. Con l'adozione di soluzioni zero-code da parte di un numero sempre maggiore di aziende, i tempi di sviluppo si accorceranno e l'attenzione si sposterà sull'innovazione piuttosto che sulla complessità del codice.

Massimizzare il ROI con Zero-Code

Uno dei vantaggi più significativi delle piattaforme di sviluppo zero-code è la loro capacità di massimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI) per le aziende. L'utilizzo di soluzioni zero-code può portare a un maggiore ritorno sugli investimenti di sviluppo riducendo i costi, accorciando il time-to-market e minimizzando il debito tecnico. In questa sezione esploreremo i diversi modi in cui le soluzioni zero-code contribuiscono a massimizzare il ROI e a migliorare il valore complessivo dei progetti di sviluppo delle applicazioni.

Riduzione dei costi di sviluppo

Le piattaforme zero-code eliminano la necessità di competenze di programmazione specializzate, rendendo il processo di sviluppo più accessibile a una gamma più ampia di persone. Consentendo anche ai membri non tecnici del team di contribuire al processo di sviluppo, le organizzazioni possono risparmiare sulle spese tipicamente associate all'assunzione e alla formazione di sviluppatori specializzati, una parte significativa del budget per lo sviluppo del software. Inoltre, le soluzioni zero-code snelliscono il processo di sviluppo, riducendo il tempo e l'impegno dedicati alle attività di codifica manuale. Questa efficienza si traduce in un risparmio sui costi, poiché i team hanno bisogno di meno risorse per completare lo stesso carico di lavoro che i metodi di codifica tradizionali richiederebbero.

Time-To-Market più breve

Uno dei fattori critici per massimizzare il ROI è la velocità con cui una nuova applicazione può essere immessa sul mercato. Un time-to-market più breve consente alle aziende di capitalizzare più rapidamente le opportunità emergenti e di ottenere un vantaggio competitivo sui concorrenti. Grazie alle interfacce drag-and-drop, agli strumenti di modellazione visiva e ai componenti riutilizzabili offerti dalle piattaforme zero-code, il tempo necessario per costruire, testare e distribuire le applicazioni si riduce notevolmente. Riducendo al minimo il tempo speso per lo sviluppo, le aziende possono portare le loro soluzioni sul mercato molto più velocemente, consentendo loro di iniziare a recuperare gli investimenti prima.

Iterazione e adattamento rapidi

La capacità di iterare e adattare rapidamente un prodotto è un fattore chiave per il successo in un ambiente aziendale in rapida evoluzione. Le piattaforme di sviluppo zero-code forniscono l'agilità necessaria per effettuare rapide iterazioni e adattamenti, consentendo ai team di essere all'avanguardia e di rispondere ai cambiamenti del mercato. Piattaforme come AppMaster.io, ad esempio, consentono agli utenti di modificare facilmente i loro blueprint di app e il sistema genera automaticamente applicazioni aggiornate da zero in meno di 30 secondi. Questa rapida iterazione consente alle aziende di sperimentare diverse funzionalità e di rispondere più rapidamente ai feedback degli utenti, ottenendo così un prodotto più preciso e in grado di soddisfare le esigenze del pubblico di riferimento.

Debito tecnico ridotto al minimo

Il debito tecnico è un termine che descrive il costo dei tagli allo sviluppo del software o la manutenzione continua necessaria a causa di un processo di sviluppo non ottimale. Questo debito può accumularsi nel tempo, incidendo sulle prestazioni e sulla stabilità a lungo termine di un'applicazione. Le piattaforme zero-code riducono al minimo il debito tecnico generando automaticamente codice pulito ed efficiente, garantendo il rispetto delle best practice e riducendo la probabilità di bug e altri problemi derivanti dalla codifica manuale. Di conseguenza, le organizzazioni possono evitare gli elevati costi associati alla correzione di codice mal scritto o obsoleto nel tempo.

Migliore utilizzo delle risorse

Le soluzioni zero-code consentono alle organizzazioni di allocare le risorse di sviluppo in modo più strategico, riducendo la necessità di sviluppatori specializzati e di codifica manuale. Grazie a queste piattaforme, le aziende possono concentrare le proprie risorse su attività di alto valore e investire in altre aree, come l'assistenza clienti, le vendite e il marketing, che possono contribuire direttamente a generare ricavi e ad aumentare il ROI complessivo.

In conclusione, le piattaforme di sviluppo zero-code svolgono un ruolo essenziale nel massimizzare il ROI dello sviluppo delle applicazioni riducendo i costi di sviluppo, accorciando il time-to-market, consentendo una rapida iterazione e adattamento e minimizzando il debito tecnico. Investendo in soluzioni zero-code come AppMaster.io, le aziende possono ottenere un vantaggio competitivo e posizionarsi meglio per capitalizzare nuove opportunità nell'attuale mercato tecnologico innovativo.