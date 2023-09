Democrazia del software: cosa significa per i non tecnici

Cos’è la democrazia del software?

La democrazia del software è un movimento che cerca di fornire a persone con background diversi, in particolare individui non tecnici, gli strumenti e le opportunità per costruire, mantenere e modellare la tecnologia. L’idea alla base della democrazia del software è quella di eliminare le barriere che tradizionalmente hanno impedito ai non programmatori di partecipare al mondo digitale. Consentendo a una gamma più ampia di utenti di creare e gestire applicazioni software, la democrazia del software mira a democratizzare l’accesso alla tecnologia, promuovere l’innovazione e guidare la trasformazione digitale.

Al centro della democrazia del software c’è il concetto che chiunque, indipendentemente dalla propria competenza tecnica, dovrebbe essere in grado di creare soluzioni digitali per risolvere problemi e soddisfare le proprie esigenze. Questo approccio mette in discussione l’idea secondo cui solo gli individui con capacità di programmazione avanzate possono contribuire al mondo della tecnologia. La democrazia del software alimenta un ecosistema più inclusivo, innovativo e agile in cui gli utenti non tecnici possono prosperare in un mondo sempre più digitale.

L’ascesa delle piattaforme low-code/ No-Code

L’emergere e la crescita di piattaforme low-code e no-code hanno svolto un ruolo significativo nella promozione della democrazia del software. Queste piattaforme forniscono ambienti di sviluppo che consentono agli utenti di creare applicazioni software senza la necessità di conoscenze approfondite di programmazione o di scrittura di righe di codice.

Le piattaforme Low-code semplificano il processo di sviluppo delle applicazioni offrendo interfacce visive, componenti drag-and-drop e funzionalità predefinite che automatizzano parti del processo di codifica. Ciò consente agli utenti con competenze di programmazione di base di creare applicazioni in modo più rapido ed efficiente rispetto ai metodi di codifica tradizionali.

Le piattaforme senza codice fanno un ulteriore passo avanti eliminando del tutto la necessità di codificare. Offrono strumenti di sviluppo visivo, modelli predefiniti e componenti predefiniti che consentono agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza scrivere alcun codice. Ciò apre il mondo dello sviluppo software a un pubblico molto più ampio, offrendo ai non tecnici gli strumenti e la fiducia necessari per partecipare alla rivoluzione digitale.

Le piattaforme Low-code e no-code hanno guadagnato l'accettazione generale, con aziende e aziende di tutte le dimensioni che si rivolgono a loro per un rapido sviluppo e innovazione delle applicazioni. Secondo Gartner, entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni.

Vantaggi della democrazia del software per i non tecnici

La democrazia del software livella il campo di gioco per gli individui non tecnici, consentendo loro di contribuire al mondo digitale senza la necessità di competenze di codifica. Alcuni dei principali vantaggi per i non esperti di tecnologia includono:

Empowerment: la democrazia del software dà potere ai non esperti di tecnologia fornendo loro strumenti e piattaforme per creare applicazioni su misura per le loro esigenze specifiche. Ciò li aiuta a diventare contributori attivi alla sfera tecnologica piuttosto che semplici consumatori passivi di soluzioni tecnologiche.

la democrazia del software dà potere ai non esperti di tecnologia fornendo loro strumenti e piattaforme per creare applicazioni su misura per le loro esigenze specifiche. Ciò li aiuta a diventare contributori attivi alla sfera tecnologica piuttosto che semplici consumatori passivi di soluzioni tecnologiche.

consentendo agli utenti non tecnici di creare soluzioni ai loro problemi, le aziende possono risparmiare sui costi di assunzione e di outsourcing mantenendo un maggiore controllo sui propri progetti. Questa efficienza in termini di costi può avere un impatto diretto sulla redditività di un'azienda.

man mano che sempre più persone entrano nello spazio di sviluppo delle applicazioni, emergono nuove prospettive e idee che guidano l'innovazione e sbloccano nuove opportunità di crescita. La democrazia del software promuove un ambiente fertile in cui i non tecnici apportano nuove idee e approcci alla risoluzione dei problemi.

le piattaforme low-code e no-code consentono agli utenti non tecnici di creare rapidamente applicazioni, riducendo il tempo e l'impegno coinvolti nel processo di sviluppo tradizionale. Questa maggiore velocità e agilità è particolarmente vantaggiosa per le piccole imprese, le startup e le organizzazioni con risorse limitate.

Enhanced career prospects: acquisendo esperienza nello sviluppo di app tramite piattaforme low-code e no-code , le persone non tecniche possono migliorare le proprie competenze ed espandere le proprie opzioni di carriera. Questa conoscenza interfunzionale può anche portare a una migliore collaborazione e comunicazione tra team tecnici e non tecnici all'interno delle organizzazioni.

La democrazia del software è fondamentale nel consentire ai non tecnici di interagire con la tecnologia alle proprie condizioni, consentendo loro di prosperare nel mondo digitale.

Come AppMaster accelera la democrazia del software

AppMaster è una potente piattaforma no-code progettata per rendere lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili più accessibile a persone con background diversi, tecnici o meno. Accelera la democrazia del software consentendo agli utenti non tecnici di creare applicazioni senza scrivere codice personalizzato. Offrendo funzionalità come strumenti di progettazione visiva di alta qualità, componenti predefiniti e un'interfaccia facile da navigare, AppMaster aiuta i non esperti di tecnologia a iniziare con i loro progetti digitali in pochissimo tempo.

Fondata nel 2020, AppMaster consente agli utenti di creare applicazioni con tre componenti principali: backend, web e dispositivi mobili. Gli utenti possono progettare modelli di dati , logica di business, API REST ed endpoints websocket per applicazioni backend e configurare interfacce utente per app web e mobili utilizzando componenti drag-and-drop. La piattaforma dispone anche di un Business Process Modeler integrato che consente ai non esperti di tecnologia di creare e gestire processi aziendali senza conoscenze di programmazione.

AppMaster genera un file binario eseguibile o un codice sorgente per ospitare applicazioni in locale quando un utente pubblica un progetto. Poiché la piattaforma consente ai clienti di esportare applicazioni, le organizzazioni possono mantenere il controllo e la proprietà del proprio codice. Questa combinazione di flessibilità, proprietà e funzionalità low-code/ no-code rende AppMaster un contributore significativo alla democrazia del software.

Con una base utenti in crescita di oltre 60.000 (ad aprile 2023) che comprende startup, piccole imprese, istituti scolastici e imprese, AppMaster ha già avuto un impatto su molti settori. È stato presentato come un prodotto ad alte prestazioni in più categorie da G2, come piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni, gestione API e altro ancora. AppMaster offre una varietà di piani di abbonamento per soddisfare clienti diversi, rendendolo un'opzione conveniente per potenziare gli utenti non tecnici e migliorare il loro accesso al mondo digitale. Fornendo supporto a un'ampia gamma di utenti, AppMaster contribuisce a livellare il campo di gioco e ad accelerare l'adozione della democrazia del software.

Sfide e limiti delle piattaforme low-code/ No-Code

Sebbene le piattaforme low-code e no-code come AppMaster siano eccellenti per democratizzare lo sviluppo di software, presentano sfide e limitazioni. È necessario considerare i potenziali svantaggi per comprendere la portata e l’impatto di queste piattaforme.

Problemi di prestazioni: poiché le piattaforme low-code/ no-code offrono componenti e strumenti riutilizzabili per semplificare lo sviluppo delle applicazioni, le applicazioni generate potrebbero talvolta riscontrare problemi di prestazioni. Soluzioni altamente ottimizzate e con codifica personalizzata possono potenzialmente offrire prestazioni migliori, ma richiedono una vasta esperienza di codifica, che potrebbe non essere fattibile per i non esperti.

poiché le piattaforme low-code/ no-code offrono componenti e strumenti riutilizzabili per semplificare lo sviluppo delle applicazioni, le applicazioni generate potrebbero talvolta riscontrare problemi di prestazioni. Soluzioni altamente ottimizzate e con codifica personalizzata possono potenzialmente offrire prestazioni migliori, ma richiedono una vasta esperienza di codifica, che potrebbe non essere fattibile per i non esperti.

le piattaforme low-code/ no-code possono essere restrittive in termini di personalizzazione poiché gli utenti devono lavorare con componenti, modelli e strumenti disponibili. Queste piattaforme potrebbero non fornire sufficiente flessibilità per soluzioni software complesse con requisiti specifici.

man mano che le applicazioni crescono e attirano più utenti, potrebbero esserci limitazioni di scalabilità, soprattutto quando si creano soluzioni su larga scala e ad alte prestazioni utilizzando piattaforme low-code/ no-code . Sebbene alcune piattaforme come AppMaster siano in grado di gestire la scalabilità in una certa misura, potrebbe essere necessario assumere sviluppatori per ottimizzare il codice per scenari con carichi pesanti.

Nonostante queste limitazioni, le piattaforme low-code e no-code continuano ad evolversi, affrontando queste sfide ed espandendo le proprie capacità. Considerando i loro vantaggi, in particolare per gli individui non tecnici, le piattaforme low-code/ no-code possono svolgere un ruolo cruciale nella democrazia del software.

Competenze necessarie ai non tecnici per orientarsi nella democrazia del software

Affinché gli individui non tecnici possano sfruttare i vantaggi della democrazia del software e sfruttare al meglio le piattaforme low-code/ no-code, è necessario sviluppare e coltivare diverse competenze essenziali.

Concetti digitali di base: la comprensione dei concetti digitali critici, come database, API , interfacce utente e costrutti di programmazione di base, è necessaria per gli utenti non tecnici che desiderano creare applicazioni.

la comprensione dei concetti digitali critici, come database, API , interfacce utente e costrutti di programmazione di base, è necessaria per gli utenti non tecnici che desiderano creare applicazioni. Capacità di risoluzione dei problemi: la capacità di pensare in modo critico, analizzare i problemi e ideare soluzioni è fondamentale, poiché i non esperti devono utilizzare gli strumenti e i componenti disponibili per creare soluzioni software personalizzate.

la capacità di pensare in modo critico, analizzare i problemi e ideare soluzioni è fondamentale, poiché i non esperti devono utilizzare gli strumenti e i componenti disponibili per creare soluzioni software personalizzate. Competenza sui dati: capire come lavorare con i dati in modo efficace, creare modelli di dati e analizzare le tendenze diventa sempre più importante con la crescita delle soluzioni basate sui dati.

capire come lavorare con i dati in modo efficace, creare modelli di dati e analizzare le tendenze diventa sempre più importante con la crescita delle soluzioni basate sui dati. Familiarità con modelli e strumenti visivi: lavorare in modo efficace ed efficiente con modelli predefiniti, interfacce utente e strumenti di sviluppo visivo è essenziale quando si sviluppano applicazioni su piattaforme low-code/ no-code .

lavorare in modo efficace ed efficiente con modelli predefiniti, interfacce utente e strumenti di sviluppo visivo è essenziale quando si sviluppano applicazioni su piattaforme low-code/ . Competenze trasversali: buone capacità di comunicazione e collaborazione sono necessarie affinché gli utenti non tecnici possano lavorare in modo efficace con team sia tecnici che non tecnici.

Poiché la democrazia del software continua a guadagnare terreno, gli individui non tecnici dovrebbero investire tempo nello sviluppo di queste competenze per stare al passo con il settore in evoluzione. Il miglioramento di queste competenze consentirà ai non esperti di tecnologia di creare soluzioni digitali sempre più sofisticate utilizzando piattaforme low-code/ no-code, contribuendo a un mondo digitale più inclusivo.

Prospettive future e impatto sulle industrie

La democrazia del software e l’uso di piattaforme low-code/ no-code sono destinati ad avere un impatto significativo su vari settori, sia a breve che a lungo termine. Poiché sempre più esperti non esperti di tecnologia sfruttano queste piattaforme per creare soluzioni digitali su misura, possiamo anticipare una trasformazione nel modo in cui le aziende operano, innovano e competono nel mondo di oggi guidato dal digitale.

Innovazione e crescita

Uno dei principali vantaggi della democrazia del software è il potenziale per una maggiore innovazione. Man mano che persone con background e competenze diversi ottengono l’accesso agli strumenti di sviluppo digitale, portano nuove idee e prospettive. Questa ondata di pensiero creativo può portare a soluzioni innovative rivolte a mercati di nicchia e non sfruttati, aprendo la strada a nuove opportunità di business e crescita.

Trasformazione digitale rapida

Le piattaforme low-code/ no-code sono emerse come forza trainante dietro la rapida trasformazione digitale. Poiché sempre più utenti non tecnici utilizzano questi strumenti per creare soluzioni digitali personalizzate, i settori che una volta erano considerati lenti ad adattarsi alle tendenze digitali accelereranno la loro trasformazione e diventeranno più efficienti e competitivi. La democrazia del software consentirà ai non tecnici di settori come la sanità, la logistica e l’agricoltura, tra gli altri, di sviluppare applicazioni su misura che migliorano la produttività e l’esperienza del cliente.

Condizioni di maggiore parità

La democratizzazione dello sviluppo software grazie a piattaforme low-code/ no-code renderà più conveniente e accessibile per le piccole e medie imprese creare le proprie soluzioni digitali. Questa accessibilità può contribuire a garantire condizioni di parità tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese, promuovendo una sana concorrenza e consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di partecipare all’economia digitale.

Impatto sul mercato del lavoro e sulla collaborazione

Man mano che la democrazia del software acquisisce slancio, anche il mercato del lavoro si adatterà a questi cambiamenti. I professionisti non tecnici possono espandere le proprie competenze e svolgere un ruolo più significativo nello sviluppo di software, nel processo decisionale o nella pianificazione tecnologica. Questo cambiamento può creare nuove opportunità di lavoro, favorire la collaborazione tra team tecnici e non tecnici e portare a un approccio più interdisciplinare alla risoluzione dei problemi. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che, sebbene la democratizzazione del software possa aprire nuovi orizzonti ai non esperti di tecnologia, non sostituirà del tutto la necessità di sviluppatori, programmatori e ingegneri del software qualificati. In effetti, progetti e applicazioni più complessi potrebbero comunque richiedere l’esperienza di sviluppatori esperti, poiché le piattaforme low-code/ no-code potrebbero non sempre soddisfare ogni esigenza specifica. Di conseguenza, la collaborazione tra tecnici e non tecnici diventerà più importante che mai.

Affrontare le sfide e garantire la qualità

Sebbene la democrazia del software abbia molte caratteristiche promettenti, è essenziale non trascurare le sfide e i rischi associati alle piattaforme low-code/ no-code. Man mano che sempre più persone vengono coinvolte nello sviluppo del software, diventa fondamentale considerare aspetti come la qualità delle applicazioni, la sicurezza, la protezione dei dati e la scalabilità. Piattaforme come AppMaster stanno adottando misure per fornire soluzioni sicure e scalabili, ma è responsabilità collettiva di tutte le parti interessate coinvolte nello sviluppo del software essere consapevoli di questi rischi. È fondamentale trovare un equilibrio tra la promozione della democrazia del software e la garanzia che le soluzioni digitali create siano di alta qualità, affidabili e sicure.

La democrazia del software ha il potenziale per rivoluzionare le industrie e rendere lo sviluppo digitale più accessibile, inclusivo e innovativo. Fornendo ai non esperti della tecnologia gli strumenti e le opportunità di apprendimento per sviluppare soluzioni digitali su misura, la democrazia del software continuerà a rimodellare il modo in cui utilizziamo, creiamo e pensiamo alla tecnologia nei prossimi anni. Aziende come AppMaster svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerare questo movimento e nel consentire ai non tecnici di partecipare e prosperare nel mondo dello sviluppo software.