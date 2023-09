Democracia del software: lo que significa para los no expertos en tecnología

¿Qué es la democracia del software?

La democracia del software es un movimiento que busca brindar a personas de diversos orígenes, especialmente personas sin conocimientos técnicos, las herramientas y oportunidades para construir, mantener y dar forma a la tecnología. La idea detrás de la democracia del software es eliminar las barreras que tradicionalmente han impedido a los no programadores participar en el mundo digital. Al empoderar a una gama más amplia de usuarios para que creen y administren aplicaciones de software, la democracia del software tiene como objetivo democratizar el acceso a la tecnología, fomentar la innovación e impulsar la transformación digital.

En el corazón de la democracia del software está el concepto de que cualquier persona, independientemente de su experiencia técnica, debería poder crear soluciones digitales para resolver problemas y satisfacer sus necesidades. Este enfoque desafía la noción de que sólo las personas con habilidades avanzadas de codificación pueden contribuir al mundo de la tecnología. La democracia del software fomenta un ecosistema más inclusivo, innovador y ágil donde los usuarios no técnicos pueden prosperar en un mundo cada vez más digital.

El auge de las plataformas Low-Code/ No-Code

El surgimiento y crecimiento de plataformas con y sin código han desempeñado un papel importante en la promoción de la democracia del software. Estas plataformas proporcionan entornos de desarrollo que permiten a los usuarios crear aplicaciones de software sin la necesidad de tener conocimientos profundos de programación o escribir líneas de código.

Las plataformas Low-code simplifican el proceso de desarrollo de aplicaciones al ofrecer interfaces visuales, componentes de arrastrar y soltar y funciones predefinidas que automatizan partes del proceso de codificación. Esto permite a los usuarios con conocimientos básicos de programación crear aplicaciones de forma más rápida y eficiente que los métodos de codificación tradicionales.

Las plataformas sin código van un paso más allá al eliminar por completo la necesidad de codificar. Ofrecen herramientas de desarrollo visual, plantillas prediseñadas y componentes prediseñados que permiten a usuarios no técnicos crear aplicaciones sin escribir ningún código. Esto abre el mundo del desarrollo de software a una audiencia mucho más amplia, brindando a los no expertos en tecnología las herramientas y la confianza para participar en la revolución digital.

Las plataformas Low-code y no-code han ganado aceptación generalizada, y empresas y negocios de todos los tamaños recurren a ellas para desarrollar e innovar rápidamente aplicaciones. Según Gartner, para 2024, el desarrollo de aplicaciones low-code será responsable de más del 65% de la actividad de desarrollo de aplicaciones.

Beneficios de la democracia del software para los no expertos en tecnología

La democracia del software nivela el campo de juego para las personas sin conocimientos técnicos, permitiéndoles contribuir al mundo digital sin la necesidad de tener experiencia en codificación. Algunos de los beneficios clave para los no expertos en tecnología incluyen:

Empowerment: La democracia del software empodera a los no expertos en tecnología proporcionándoles herramientas y plataformas para crear aplicaciones adaptadas a sus necesidades específicas. Esto les ayuda a convertirse en contribuyentes activos a la esfera tecnológica en lugar de meros consumidores pasivos de soluciones tecnológicas.

Cost efficiency: al permitir que los usuarios no técnicos creen soluciones para sus problemas, las empresas pueden ahorrar en costos de contratación y subcontratación mientras mantienen un mayor control sobre sus proyectos. Esta rentabilidad puede tener un impacto directo en la rentabilidad de una empresa.

Innovation: a medida que más personas ingresan al espacio del desarrollo de aplicaciones, surgen nuevas perspectivas e ideas que impulsan la innovación y abren nuevas oportunidades de crecimiento. La democracia del software fomenta un entorno fértil donde los no expertos en tecnología aportan ideas y enfoques novedosos para la resolución de problemas.

Rapid application development: las plataformas Low-code y no-code permiten a los usuarios no técnicos crear aplicaciones rápidamente, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo involucrados en el proceso de desarrollo tradicional. Esta mayor velocidad y agilidad es particularmente beneficiosa para las pequeñas empresas, las nuevas empresas y las organizaciones con recursos limitados.

Enhanced career prospects: al adquirir experiencia en el desarrollo de aplicaciones a través de plataformas low-code o no-code , las personas sin conocimientos técnicos pueden mejorar sus habilidades y ampliar sus opciones profesionales. Este conocimiento multifuncional también puede conducir a una mejor colaboración y comunicación entre equipos técnicos y no técnicos dentro de las organizaciones.

La democracia del software es fundamental para capacitar a quienes no son expertos en tecnología para que interactúen con la tecnología en sus propios términos, permitiéndoles prosperar en el mundo digital.

Cómo AppMaster acelera la democracia del software

AppMaster es una poderosa plataforma no-code diseñada para hacer que el desarrollo de aplicaciones backend, web y móviles sea más accesible para personas de diversos orígenes, técnicos o no. Acelera la democracia del software al permitir que usuarios no técnicos creen aplicaciones sin escribir código personalizado. Al ofrecer funcionalidades como herramientas de diseño visual de alta calidad, componentes prediseñados y una interfaz fácil de navegar, AppMaster ayuda a los no expertos en tecnología a comenzar con sus proyectos digitales en poco tiempo.

Fundada en 2020, AppMaster permite a los usuarios crear aplicaciones con tres componentes principales: backend, web y móvil. Los usuarios pueden diseñar modelos de datos , lógica empresarial, API REST y endpoints de websocket para aplicaciones backend, y configurar interfaces de usuario para aplicaciones web y móviles mediante componentes drag-and-drop. La plataforma también tiene un Modelador de procesos de negocios incorporado que permite a los no expertos en tecnología crear y administrar procesos de negocios sin conocimientos de programación.

AppMaster genera un archivo binario ejecutable o código fuente para alojar aplicaciones localmente cuando un usuario publica un proyecto. Dado que la plataforma permite a los clientes exportar aplicaciones, las organizaciones pueden mantener el control y la propiedad de su código. Esta combinación de flexibilidad, propiedad y capacidades de código bajo/ no-code hace AppMaster un contribuyente importante a la democracia del software.

Con una base de usuarios cada vez mayor de más de 60 000 (en abril de 2023), que abarca nuevas empresas, pequeñas empresas, instituciones educativas y empresas, AppMaster ya ha tenido un impacto en muchos sectores. G2 lo presentó como de alto rendimiento en múltiples categorías, como plataformas de desarrollo No-Code, desarrollo rápido de aplicaciones, gestión de API y más. AppMaster ofrece una variedad de planes de suscripción para atender a diferentes clientes, lo que la convierte en una opción asequible para capacitar a los usuarios no técnicos y mejorar su acceso al mundo digital. Al brindar soporte a una amplia gama de usuarios, AppMaster está ayudando a nivelar el campo de juego y acelerar la adopción de la democracia del software.

Desafíos y limitaciones de las plataformas Low-Code/ No-Code

Si bien las plataformas low-code y no-code como AppMaster son excelentes para democratizar el desarrollo de software, tienen desafíos y limitaciones. Es necesario considerar los posibles inconvenientes para comprender el alcance y el impacto de estas plataformas.

Problemas de rendimiento: dado que las plataformas de código bajo/ no-code ofrecen componentes y herramientas reutilizables para simplificar el desarrollo de aplicaciones, las aplicaciones generadas a veces pueden enfrentar problemas de rendimiento. Las soluciones altamente optimizadas y codificadas a medida pueden ofrecer potencialmente un mejor rendimiento, pero requieren una amplia experiencia en codificación, lo que puede no ser factible para quienes no son expertos en tecnología.

Personalización limitada: las plataformas con código bajo o no-code pueden ser restrictivas en términos de personalización, ya que los usuarios deben trabajar con componentes, plantillas y herramientas disponibles. Es posible que estas plataformas no proporcionen suficiente flexibilidad para soluciones de software complejas con requisitos específicos.

Preocupaciones sobre la escalabilidad: a medida que las aplicaciones crecen y atraen a más usuarios, pueden existir limitaciones de escalabilidad, especialmente cuando se crean soluciones a gran escala y de alto rendimiento utilizando plataformas con poco código o no-code . Si bien algunas plataformas como AppMaster pueden manejar la escalabilidad hasta cierto punto, puede ser necesario contratar desarrolladores para optimizar el código para escenarios de carga pesada.

Dependencia del proveedor de la plataforma: cuando se utilizan plataformas con o no-code código, las empresas pueden volverse dependientes del proveedor de servicios para obtener soporte, mantenimiento y actualizaciones. Esta dependencia puede conducir potencialmente a tiempos de inactividad más prolongados o retrasos en las respuestas a problemas críticos.

A pesar de estas limitaciones, las plataformas low-code y no-code continúan evolucionando, abordando estos desafíos y ampliando sus capacidades. Teniendo en cuenta sus beneficios, particularmente para las personas sin conocimientos técnicos, las plataformas de código bajo/ no-code pueden desempeñar un papel crucial en la democracia del software.

Habilidades que los no técnicos necesitan para navegar por la democracia del software

Para que las personas sin conocimientos técnicos aprovechen los beneficios de la democracia del software y aprovechen al máximo las plataformas de código bajo/ no-code, es necesario desarrollar y fomentar varias habilidades esenciales.

Conceptos digitales básicos: la comprensión de conceptos digitales críticos, como bases de datos, API , interfaces de usuario y construcciones de programación básicas, es necesaria para los usuarios no técnicos que desean crear aplicaciones.

Habilidades para resolver problemas: la capacidad de pensar críticamente, analizar problemas e idear soluciones es crucial, ya que los no expertos en tecnología deben utilizar las herramientas y componentes disponibles para crear soluciones de software personalizadas.

Alfabetización de datos: comprender cómo trabajar con datos de manera efectiva, crear modelos de datos y analizar tendencias se vuelve cada vez más importante con el crecimiento de las soluciones basadas en datos.

Familiaridad con plantillas y herramientas visuales: trabajar de manera eficaz y eficiente con plantillas prediseñadas, interfaces de usuario y herramientas de desarrollo visual es esencial al desarrollar aplicaciones en plataformas de código bajo o no-code .

Habilidades sociales: Se necesitan buenas habilidades de comunicación y colaboración para que los usuarios no técnicos trabajen de manera efectiva con equipos técnicos y no técnicos.

A medida que la democracia del software continúa ganando terreno, las personas sin conocimientos técnicos deberían invertir tiempo en desarrollar estas habilidades para mantenerse al día con la cambiante industria. Mejorar estas habilidades permitirá a los no expertos en tecnología crear soluciones digitales cada vez más sofisticadas utilizando plataformas de código bajo/ no-code, contribuyendo a un mundo digital más inclusivo.

Perspectivas futuras e impacto en las industrias

La democracia del software y el uso de plataformas de código bajo/ no-code están a punto de tener un impacto significativo en varias industrias, tanto a corto como a largo plazo. A medida que más personas no tecnológicas aprovechen estas plataformas para crear soluciones digitales personalizadas, podemos anticipar una transformación en la forma en que las empresas operan, innovan y compiten en el mundo actual impulsado por lo digital.

Innovación y crecimiento

Uno de los principales beneficios de la democracia del software es el potencial para una mayor innovación. A medida que personas de diversos orígenes y habilidades obtienen acceso a herramientas de desarrollo digital, aportan nuevas ideas y perspectivas. Este aumento del pensamiento creativo puede conducir a soluciones innovadoras que aborden nichos de mercado y mercados sin explotar, allanando el camino para nuevas oportunidades de negocio y crecimiento.

Transformación digital acelerada

Las plataformas low-code/ no-code se han convertido en una fuerza impulsora detrás de la rápida transformación digital. A medida que más usuarios no técnicos empleen estas herramientas para crear soluciones digitales personalizadas, las industrias que antes se consideraban lentas para adaptarse a las tendencias digitales acelerarán su transformación y se volverán más eficientes y competitivas. La democracia del software permitirá a los no expertos en tecnología en sectores como la salud, la logística y la agricultura, entre otros, desarrollar aplicaciones personalizadas que mejoren la productividad y la experiencia del cliente.

Un campo de juego más nivelado

La democratización del desarrollo de software gracias a las plataformas de código bajo/ no-code hará que sea más asequible y accesible para las pequeñas y medianas empresas crear sus propias soluciones digitales. Esta accesibilidad puede ayudar a nivelar el campo de juego entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, promoviendo una competencia sana y empoderando a empresas de todos los tamaños para participar en la economía digital.

Impacto en el mercado laboral y la colaboración

A medida que la democracia del software gane impulso, el mercado laboral también se adaptará a estos cambios. Los profesionales no técnicos pueden ampliar sus habilidades y desempeñar un papel más importante en el desarrollo de software, la toma de decisiones o la planificación tecnológica. Este cambio puede crear nuevas oportunidades laborales, fomentar la colaboración entre equipos técnicos y no técnicos y conducir a un enfoque más interdisciplinario para la resolución de problemas. Aún así, es crucial reconocer que, si bien la democratización del software puede abrir nuevos horizontes para los no expertos en tecnología, no reemplazará por completo la necesidad de desarrolladores, programadores e ingenieros de software capacitados. De hecho, es posible que proyectos y aplicaciones más complejos aún requieran la experiencia de desarrolladores experimentados, ya que es posible que las plataformas de código bajo o no-code no siempre satisfagan todas las necesidades específicas. Como resultado, la colaboración entre técnicos y no técnicos será más importante que nunca.

Abordar los desafíos y garantizar la calidad

Si bien la democracia del software tiene muchas características prometedoras, es esencial no pasar por alto los desafíos y riesgos asociados con las plataformas de código bajo/ no-code. A medida que más personas se involucran en el desarrollo de software, se vuelve crucial considerar aspectos como la calidad de las aplicaciones, la seguridad, la protección de datos y la escalabilidad. Plataformas como AppMaster están tomando medidas para proporcionar soluciones seguras y escalables, pero es responsabilidad colectiva de todas las partes interesadas involucradas en el desarrollo de software ser conscientes de estos riesgos. Es crucial equilibrar el fomento de la democracia del software y garantizar que las soluciones digitales creadas sean de alta calidad, confiables y seguras.

La democracia del software tiene el potencial de revolucionar las industrias y hacer que el desarrollo digital sea más accesible, inclusivo e innovador. Al proporcionar a los no expertos en tecnología las herramientas y oportunidades de aprendizaje para desarrollar soluciones digitales hechas a medida, la democracia del software seguirá remodelando la forma en que usamos, creamos y pensamos sobre la tecnología en los próximos años. Empresas como AppMaster desempeñan un papel vital a la hora de acelerar este movimiento y permitir que los no expertos en tecnología participen y prosperen en el mundo del desarrollo de software.