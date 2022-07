Vous recherchez une application en marque blanche pour votre entreprise d'applications sans code ? Une application en marque blanche est une application mobile générique qui peut être téléchargée sur votre appareil. Cette application mobile est une application de base "vierge" qu'une entreprise peut ensuite rebaptiser. Les applications en marque blanche sont créées par un tiers et présentent des caractéristiques d'application de base et générales compatibles avec la plupart des appareils mobiles. Une entreprise achète ensuite l'application en marque blanche, et ces fonctionnalités d'application sont ensuite personnalisées ou marquées selon ses spécifications. Les applications en marque blanche sans code sont l'exact opposé de la création d'une application mobile personnalisée.

Que sont les applications en marque blanche ? Comment les développer et lancer votre entreprise d'applications sans code ?

L'utilisation d'applications en marque blanche pour créer et personnaliser des applications mobiles professionnelles présente de nombreux avantages. Ces applications mobiles nécessitent moins de temps de construction, car elles sont prêtes à être installées dans un délai plus court. La réduction du temps de construction permet aux entreprises de lancer leur application mobile dans un délai plus court qu'une application personnalisée. Les applications en marque blanche constituent une option plus économique pour les entreprises, car elles nécessitent un investissement moindre que la création d'une application mobile personnalisée.

En personnalisant une application en marque blanche prête à l'emploi, une entreprise peut créer son application mobile pour une fraction du coût. Ces applications mobiles sans code peuvent également être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Les applications mobiles en marque blanche sont une solution privilégiée pour les entreprises disposant de ressources technologiques et humaines limitées. Ces applications mobiles sont maintenues par le vendeur tiers responsable des mises à jour, de l'entretien et de la mise à niveau de l'application en marque blanche. Les applications en marque blanche sont souvent hébergées et contrôlées sur les serveurs de développeurs tiers. Pour les entreprises non codeuses, cela minimise le stress lié à la conception, à la création et à la maintenance de leur application mobile.

Peut-on créer une application complexe sans codage ?

Oui ! Il est possible, grâce aux plateformes no-code, de construire et de développer simplement de grandes applications complexes sans codage. Les plateformes de développement d'applications sans codage ou à faible codage permettent aux utilisateurs de créer des applications pour leurs entreprises sans l'aide de codeurs et de développeurs. Après la création de ces applications, leur téléchargement sur l'app store est également facilement gérable sans aucune aide professionnelle. La plupart de ces plates-formes sans code ont des fonctions simples pour développer des applications, par exemple, il suffit de glisser-déposer. L'application créée sur ces plateformes est agréable à regarder, réactive et conviviale. Si vous créez de grandes applications complexes, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un professionnel spécialisé dans ces types de plates-formes, qui vous aidera à terminer la tâche en douceur. Un développeur de plateforme sans codage possède l'expertise nécessaire pour développer une application à partir de zéro et créer presque n'importe quel type d'application complexe selon vos besoins, et élimine complètement les tracas liés à la création d'une application par vous-même. Vous pouvez nous contacter pour obtenir une liste d'experts agréés sans codage qui peuvent vous aider à créer votre application par le biais de notre plateforme AppMaster.

La solution d'application dépend de la complexité de l'application mobile. Elle est également basée sur les caractéristiques de l'application que vous avez décidé d'inclure dans le processus de développement de l'application. Une application en marque blanche peut être la solution parfaite pour votre entreprise si les fonctions de personnalisation sont disponibles dans l'application choisie. Les applications en marque blanche facilitent la création sans que les entreprises aient à employer des équipes de développement d'applications pour le codage et la maintenance.

Les solutions d'applications mobiles en marque blanche sans code fonctionnent selon le modèle commercial "software as a service" ou SaaS. Un modèle commercial SaaS permet le développement et l'hébergement d'applications par des tiers. Le produit SaaS est ensuite vendu à l'utilisateur final comme une solution qui simplifie le processus de création d'applications à partir de zéro. De plus en plus d'entreprises utilisent les produits SaaS pour leur rentabilité, leur délai de mise en œuvre réduit et leur faible maintenance.

Comment créer une application en marque blanche ?

Le processus de création de votre propre application mobile en marque blanche est simple et comprend les étapes suivantes :

Première étape - Consultation

Une consultation initiale avec notre équipe est la première étape de la création d'une application mobile en marque blanche qui répond aux besoins de votre entreprise. Au cours de ce processus de brainstorming, nous créons un profil des utilisateurs cibles de votre application mobile en marque blanche. Notre équipe discute également avec vous des meilleures caractéristiques de votre application.

La phase de consultation vous aide à vous faire une meilleure idée de ce à quoi ressemblera votre application finale. Au cours de cette phase de collaboration, votre entreprise est guidée vers les meilleures pratiques en matière de création d'applications mobiles. Elle permet également de déterminer si une application en marque blanche est la meilleure solution pour votre entreprise.

Deuxième étape - Développement de l'application

Notre plateforme AppMaster aidera votre entreprise à optimiser les fonctionnalités de l'application mobile en marque blanche pour répondre aux besoins de votre entreprise. AppMaster est l'outil le plus efficace pour votre entreprise, ce qui rend plus efficace la personnalisation d'une application en marque blanche. Pendant le processus de développement de l'application, les fonctionnalités de l'application mobile en marque blanche sont personnalisées afin de la rendre plus efficace pour les utilisateurs. Grâce à cette personnalisation, votre application mobile en marque blanche sera relookée pour refléter l'image de votre entreprise.

Nous accordons une grande attention aux détails pour nous assurer que tout ce qui se trouve dans l'application mobile correspond à l'esthétique de votre entreprise. L'application mobile en marque blanche sera personnalisée pour inclure des détails tels que le logo de votre entreprise, les polices, les graphiques, les couleurs et d'autres éléments de conception de l'application. Ces détails de l'application en marque blanche contribueront à rendre votre marque reconnaissable pour les utilisateurs finaux de l'application.

Troisième étape - Lancement de l'application

Votre application mobile entièrement personnalisée sera lancée à l'aide de notre plateforme AppMaster sans code. L'application et ses fonctionnalités se trouvent dans l'app store lors du lancement de votre application mobile. Les utilisateurs pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités de l'application mobile et les utiliser. Ils pourront également soumettre leurs commentaires et leurs critiques sur le nouvel ajout aux solutions technologiques de votre entreprise.

Dans le cadre des activités de marketing et de promotion, votre entreprise peut inciter les utilisateurs à télécharger l'application mobile. Notre équipe de développement d'applications fournira un soutien continu pendant cette phase de déploiement et au-delà, afin de s'assurer que votre entreprise profite au maximum de sa nouvelle application.

Combien coûte une application en marque blanche ?

Les applications en marque blanche sont beaucoup plus rentables qu'une application personnalisée. Le coût de votre application mobile dépend de votre budget, des caractéristiques spécifiques de l'application et de l'équipe de développement de l'application. Comme on peut s'y attendre, une personnalisation d'application en marque blanche plus complexe sera plus coûteuse qu'une solution d'application mobile traditionnelle.

Peut-on créer des applications sans coder ?

La réponse courte est oui ! De nos jours, il n'est pas nécessaire de connaître le codage pour créer une application mobile sans code. Le succès de la création de votre application mobile dépend de la sélection de la bonne équipe de développement d'applications et de la bonne plateforme sans code. La plateforme AppMaster offre aux entreprises tous les avantages du développement d'applications sans le stress !

Comment puis-je créer une application mobile sans code ?

L'une des meilleures de l'industrie, la plateforme no-code d'AppMaster est la solution parfaite pour les entreprises qui ont besoin d'applications mobiles sans coder des applications personnalisées à partir de zéro. Avec la bonne quantité de personnalisation pour convenir à votre entreprise, ces applications développées sans code sont prêtes à être commercialisées !

La plateforme AppMaster est une solution rentable pour les entreprises où elles peuvent venir et réaliser facilement leur application personnalisée. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions économiques pour répondre aux besoins de votre entreprise. AppMaster est une plateforme efficace d'applications sans code avec un excellent support client continu. Cela signifie que vous n'avez pas à parcourir seul le chemin du développement de votre application. Nous pouvons vous aider ! Planifiez votre consultation avec l'équipe d'AppMaster aujourd'hui !