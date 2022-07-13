Kodsuz uygulama işiniz için beyaz etiketli bir uygulama mı arıyorsunuz? Beyaz etiket uygulaması, cihazınıza indirilebilen genel bir mobil uygulamadır. Bu mobil uygulama, bir işletmenin daha sonra yeniden markalaştırabileceği temel bir 'boş sayfa' uygulamasıdır. Beyaz etiket uygulamaları bir üçüncü tarafça oluşturulmuştur ve çoğu mobil cihazla uyumlu temel ve genel uygulama özelliklerine sahiptir. Bir şirket daha sonra beyaz etiketli uygulamayı satın alır ve bu uygulama özellikleri daha sonra kendi özelliklerine göre kişiselleştirilir veya markalaştırılır. Kodsuz beyaz etiket uygulamaları, özel bir mobil uygulama oluşturmanın tam tersidir.

Beyaz etiketli Uygulamalar nelerdir? Nasıl Geliştirilir ve Kodsuz Uygulama İşinize Nasıl Başlanır?

Mobil iş uygulamaları oluşturmak ve özelleştirmek için beyaz etiketli uygulamaları kullanmanın birçok avantajı vardır. Bu mobil uygulamalar, kuruluma hazır hale getirilmeleri için daha kısa geri dönüş sürelerine sahip oldukları için daha az yapım süresi gerektirir. Azaltılmış oluşturma süresi, işletmelerin mobil uygulamalarını özel bir uygulamaya göre daha kısa sürede başlatmasına olanak tanır. Beyaz etiket uygulamaları, özel bir mobil uygulama oluşturmaktan daha az yatırım gerektirdiğinden işletmeler için daha bütçe dostu bir seçenektir.

Bir işletme, hazır bir beyaz etiket uygulamasını özelleştirerek, mobil uygulamalarını maliyetin çok altında oluşturabilir. Bu kodsuz mobil uygulamalar, işletmenizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Beyaz etiketli mobil uygulamalar, sınırlı teknolojik ve insan kaynağına sahip işletmeler için tercih edilen bir çözümdür. Bu mobil uygulamalar, beyaz etiket uygulamasının güncellemelerinden, bakımından ve yükseltilmesinden sorumlu üçüncü taraf satıcı tarafından sağlanır. Beyaz etiket uygulamaları genellikle üçüncü taraf geliştiricilerin sunucularında barındırılır ve izlenir. Kodlayıcı olmayan işletmeler için bu, mobil uygulamalarını tasarlama, oluşturma ve sürdürme stresini en aza indirir.

Kodlamadan Karmaşık Bir Uygulama Oluşturabilir misiniz?

Evet! Kodsuz platformlar aracılığıyla, büyük karmaşık uygulamaları kodlamadan kolayca oluşturmak ve geliştirmek mümkündür. Kodlama yok veya Düşük kodlamalı uygulama geliştirme platformları, kullanıcıların kodlama ve geliştiricilerin yardımı olmadan işletmeleri için uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu uygulamaları oluşturduktan sonra, uygulama mağazasına yüklemek de herhangi bir profesyonel yardım almadan kolayca yönetilebilir. Bu kodsuz platformların çoğu, uygulama geliştirmek için basit işlevlere sahiptir, örneğin sadece sürükleyip bırakın. Bu platformlarda oluşturulan uygulama göze hitap ediyor, duyarlı ve kullanıcı dostu. Bu tür platformlarda uzmanlaşmış ve görevi sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olan, kodlama gerektirmeyen bir teknolojiden büyük karmaşık uygulamalar oluşturuyorsanız, yine de profesyonel yardıma ihtiyacınız olabilir. Kodlama gerektirmeyen bir platform geliştiricisi, sıfırdan bir uygulama geliştirme ve ihtiyacınıza göre hemen hemen her tür karmaşık uygulama oluşturma uzmanlığına sahiptir ve sizin tarafınızdan bir uygulama oluşturma zorluğunu tamamen ortadan kaldırır. AppMaster platformumuz aracılığıyla uygulamanızı oluşturmanıza yardımcı olabilecek kayıtlı lisanslı kodlama gerektirmeyen uzmanların bir listesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uygulama çözümü, mobil uygulamanın ne kadar karmaşık olduğuna bağlıdır. Ayrıca, uygulama geliştirme sürecine dahil etmeye karar verdiğiniz uygulama özelliklerini temel alır. Özelleştirme özellikleri seçilen uygulamada mevcutsa, beyaz etiket uygulaması işletmeniz için mükemmel bir çözüm olabilir. Beyaz etiketli uygulamalar, işletmelerin kodlama ve bakım için uygulama geliştirme ekipleri çalıştırması gerekmeden oluşturmayı kolaylaştırır.

Kodsuz beyaz etiketli mobil uygulama çözümleri, "hizmet olarak yazılım" veya SaaS iş modeliyle çalışır. Bir SaaS iş modeli, üçüncü taraf uygulama geliştirme ve barındırmaya izin verir. SaaS ürünü daha sonra son kullanıcıya sıfırdan uygulama oluşturma sürecini basitleştiren bir çözüm olarak satılır. Daha fazla işletme, maliyet etkinliği, daha kısa teslim süresi ve düşük bakım için SaaS ürünlerini kullanıyor.

Beyaz Etiket Uygulamasını Nasıl Oluştururum?

Kendi beyaz etiketli mobil uygulamanızı oluşturma süreci basittir ve aşağıdaki adımları içerir:

Birinci Adım - Danışma

Ekibimizle ilk görüşme, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan beyaz etiketli bir mobil uygulama oluşturmanın ilk aşamasıdır. Bu beyin fırtınası sürecinde beyaz etiketli mobil uygulamanızın hedef kullanıcıları için bir profil oluşturuyoruz. Ekibimiz ayrıca uygulamanızın en iyi özelliklerini sizinle tartışır.

Danışma aşaması, bitmiş uygulamanızın nasıl görüneceğine dair daha iyi bir fikir oluşturmanıza yardımcı olur. Bu ortak çalışma aşamasında, mobil uygulama oluşturma söz konusu olduğunda işletmeniz en iyi uygulamalara yönlendirilir. Ayrıca, beyaz etiket uygulamasının işletmeniz için en iyi çözüm olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

İkinci Adım - Uygulama Geliştirme

AppMaster platformumuz, beyaz etiketli mobil uygulamanın özelliklerini iş gereksinimlerinize uyacak şekilde optimize etmede işletmenize yardımcı olacaktır. AppMaster, beyaz etiket uygulamasını özelleştirmeyi daha verimli hale getiren, işletmeniz için en verimli araçtır. Uygulama geliştirme sürecinde, beyaz etiketli mobil uygulama özellikleri, kullanıcılar için en verimli hale getirmek için özelleştirilir. Bu özelleştirme sayesinde, beyaz etiketli mobil uygulamanız, şirket imajınızı yansıtacak şekilde yeniden markalandırılacaktır.

Mobil uygulama içerisindeki her şeyin firmanızın estetiğine uygun olması için detaylara büyük önem vereceğiz. Beyaz etiketli mobil uygulama, işletmenizin logosu, yazı tipleri, grafikler, renkler ve diğer uygulama tasarım öğeleri gibi kişiselleştirilmiş ayrıntıları içerecek şekilde özelleştirilecektir. Bu beyaz etiketli uygulama ayrıntıları, markanızın uygulamanızın son kullanıcıları tarafından tanınmasına yardımcı olacaktır.

Üçüncü Adım - Uygulama Başlatma

Tamamen özelleştirilmiş mobil uygulamanız, kodsuz AppMaster platformumuz kullanılarak başlatılacaktır. Uygulama ve özellikleri, mobil uygulama başlatmanız sırasında uygulama mağazasında bulunur. Kullanıcılar, mobil uygulamanın yeni özelliklerine erişebilecek ve kullanabilecek. Ayrıca, işletmenizin teknoloji çözümlerine eklenen yeni ürünle ilgili geri bildirimlerini ve incelemelerini de gönderebilecekler.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olarak işletmeniz, kullanıcıları mobil uygulamayı indirmeye teşvik edebilir ve teşvik edebilir. Uygulama geliştirme ekibimiz, işletmenizin yeni uygulamasından maksimum düzeyde yararlanmasını sağlamak için bu kullanıma sunma aşamasında ve sonrasında sürekli destek sağlayacaktır.

Beyaz Etiket Uygulamasının Maliyeti Ne Kadardır?

Beyaz etiket uygulamaları, özel bir uygulama derlemesinden çok daha uygun maliyetlidir. Mobil uygulamanızın maliyeti bütçenize, belirli uygulama özelliklerine ve uygulama geliştirme ekibine bağlıdır. Beklenebileceği gibi, daha karmaşık bir beyaz etiket uygulaması özelleştirmesi, geleneksel bir mobil uygulama çözümünden daha maliyetli olacaktır.

Kodlamadan Uygulamalar Oluşturabilir misiniz?

Kısa cevap evet! Günümüzde, mobil kodsuz bir uygulama oluşturmak için kodlama bilmek gerekli değildir. Mobil uygulamanızı oluşturmanın başarısı, doğru uygulama geliştirme ekibini ve kodsuz platformu seçmeye bağlıdır. AppMaster platformu, işletmelere stres olmadan uygulama geliştirmenin tüm avantajlarını sağlar!

Kodsuz Nasıl Mobil Uygulama Yapabilirim?

Sektördeki en iyilerden biri olan AppMaster kodsuz platform, özel uygulamaları sıfırdan kodlamadan mobil uygulamalara ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmel bir çözümdür. İşletmenize uygun doğru miktarda özelleştirmeyle, kod gerektirmeyen bu uygulamalar piyasaya çıkmaya hazır!

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