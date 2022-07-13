هل تبحث عن تطبيق البطاقة البيضاء لشركتك التي لا تحتوي على كود؟ تطبيق التسمية الأولية هو تطبيق محمول عام يمكن تنزيله على جهازك. تطبيق الهاتف المحمول هذا هو تطبيق "لوح فارغ" أساسي يمكن لأي شركة إعادة تسميته بعد ذلك. يتم إنشاء تطبيقات العلامة البيضاء من قبل جهة خارجية ولها ميزات تطبيق أساسية وعامة متوافقة مع معظم الأجهزة المحمولة. تقوم الشركة بعد ذلك بشراء تطبيق العلامة البيضاء ، ثم يتم تخصيص ميزات التطبيق هذه أو تمييزها وفقًا لمواصفاتها. تطبيقات التسمية البيضاء التي لا تحتوي على تعليمات برمجية هي عكس إنشاء تطبيق مخصص للهاتف المحمول.

ما هي تطبيقات العلامة البيضاء؟ كيفية تطويره وبدء أعمالك في تطبيق No-Code؟

هناك العديد من المزايا لاستخدام تطبيقات العلامة البيضاء لإنشاء تطبيقات الأعمال المتنقلة وتخصيصها. تتطلب تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه وقتًا أقل في البناء ، حيث تستغرق وقتًا أقصر لتكون جاهزة للإعداد. يمكّن تقليل وقت البناء الشركات من إطلاق تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم في فترة أقصر من التطبيقات المخصصة. تعد تطبيقات العلامة البيضاء خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية للشركات ، لأنها تتطلب استثمارات أقل من إنشاء تطبيق مخصص للهاتف المحمول.

من خلال تخصيص تطبيق تسمية أول جاهز ، يمكن للأعمال إنشاء تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم بجزء بسيط من التكلفة. يمكن أيضًا توسيع نطاق تطبيقات الهاتف المحمول التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لتلبية الاحتياجات المحددة لشركتك. تعد تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات العلامة البيضاء حلاً مفضلاً للشركات ذات الموارد التكنولوجية والبشرية المحدودة. تتم صيانة تطبيقات الهاتف المحمول هذه بواسطة بائع الجهة الخارجية المسؤول عن تحديثات تطبيق البطاقة البيضاء وصيانته وترقيته. غالبًا ما تتم استضافة تطبيقات العلامة البيضاء ومراقبتها على خوادم مطوري الطرف الثالث. بالنسبة للشركات غير المبرمجة ، فإن هذا يقلل من ضغوط تصميم وبناء وصيانة تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم.

هل يمكنك إنشاء تطبيق معقد بدون تشفير؟

نعم! من الممكن من خلال الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية إنشاء تطبيقات كبيرة معقدة وخالية من الترميز وتطويرها ببساطة. لا توجد أنظمة أساسية لتطوير تطبيقات الترميز أو البرمجة المنخفضة تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات لأعمالهم دون مساعدة الترميز والمطورين. بعد إنشاء هذه التطبيقات ، يمكن أيضًا التحكم في تحميلها على متجر التطبيقات بسهولة دون أي مساعدة احترافية. تحتوي معظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على وظائف بسيطة لتطوير التطبيقات ، على سبيل المثال ، ما عليك سوى السحب والإفلات. التطبيق الذي تم إنشاؤه على هذه الأنظمة الأساسية جذاب للعيون وسريع الاستجابة وسهل الاستخدام. قد لا تزال بحاجة إلى مساعدة احترافية إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيقات كبيرة ومعقدة من تقنية غير مبرمجة متخصصة في هذه الأنواع من الأنظمة الأساسية وتساعدك على إنهاء المهمة بسلاسة. يتمتع مطور النظام الأساسي بدون تشفير بالخبرة لتطوير تطبيق من البداية وإنشاء أي نوع من التطبيقات المعقدة تقريبًا حسب حاجتك ، ويزيل متاعب إنشاء تطبيق بواسطتك تمامًا. يمكنك الاتصال بنا للحصول على قائمة بخبراء الترميز المسجلين والمرخصين الذين يمكنهم المساعدة في بناء تطبيقك من خلال نظامنا الأساسي ، AppMaster.

يتلخص حل التطبيق في مدى تعقيد تطبيق الهاتف المحمول. يعتمد أيضًا على ميزات التطبيق التي قررت تضمينها في عملية تطوير التطبيق. قد يكون تطبيق التسمية الأولية هو الحل الأمثل لعملك إذا كانت ميزات التخصيص متوفرة داخل التطبيق المحدد. تسهل تطبيقات العلامة البيضاء البناء دون الحاجة إلى توظيف فرق تطوير التطبيقات للترميز والصيانة.

تعمل حلول تطبيقات الأجهزة المحمولة التي لا تحتوي على رمز العلامة البيضاء على "البرنامج كخدمة" أو نموذج الأعمال SaaS. يسمح نموذج الأعمال SaaS بتطوير واستضافة تطبيقات الجهات الخارجية. يتم بعد ذلك بيع منتج SaaS إلى المستخدم النهائي كحل يبسط عملية إنشاء التطبيقات من البداية. تستخدم المزيد من الشركات منتجات SaaS لفعاليتها من حيث التكلفة ، وتقليل المهلة الزمنية ، وانخفاض الصيانة.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق البطاقة البيضاء؟

عملية إنشاء تطبيق البطاقة البيضاء الخاص بك هي عملية مباشرة وتتضمن الخطوات التالية:

الخطوة الأولى - الاستشارة

تعتبر الاستشارة الأولية مع فريقنا هي المرحلة الأولى في إنشاء تطبيق جوال ذي علامة بيضاء يلبي احتياجات عملك. أثناء عملية العصف الذهني هذه ، نقوم بإنشاء ملف تعريف للمستخدمين المستهدفين لتطبيقك المحمول. يناقش فريقنا معك أيضًا أفضل ميزات تطبيقك.

تساعدك مرحلة الاستشارة على تكوين فكرة أفضل عن الشكل الذي سيبدو عليه تطبيقك النهائي. في هذه المرحلة التعاونية ، يتم توجيه عملك نحو أفضل الممارسات عندما يتعلق الأمر بإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. سيساعدك أيضًا في تحديد ما إذا كان تطبيق التسمية الأولية هو الحل الأفضل لعملك.

الخطوة الثانية - تطوير التطبيقات

ستساعد منصة AppMaster الخاصة بنا عملك في تحسين ميزات تطبيق البطاقة البيضاء للهاتف المحمول لتناسب احتياجات عملك. AppMaster هو الأداة الأكثر فعالية لعملك ، مما يجعل تخصيص تطبيق التسمية الأولية أكثر كفاءة. أثناء عملية تطوير التطبيق ، يتم تخصيص ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات العلامة البيضاء لجعلها أكثر فاعلية للمستخدمين. من خلال هذا التخصيص ، ستتم إعادة تسمية تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ليعكس صورة شركتك.

سنولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل للتأكد من أن كل شيء داخل تطبيق الهاتف المحمول يناسب جمالية شركتك. سيتم تخصيص تطبيق الهاتف المحمول ذي العلامة البيضاء ليشمل تفاصيل مخصصة مثل شعار عملك ، والخطوط ، والرسومات ، والألوان ، وعناصر تصميم التطبيق الأخرى. ستساعد تفاصيل التطبيق ذات التسمية البيضاء هذه في جعل علامتك التجارية معروفة للمستخدمين النهائيين للتطبيق.

الخطوة الثالثة - بدء التطبيق

سيتم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول المخصص بالكامل باستخدام منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود. تم العثور على التطبيق وميزاته داخل متجر التطبيقات أثناء إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الميزات الجديدة لتطبيق الهاتف المحمول واستخدامها. سيكونون قادرين أيضًا على إرسال تعليقاتهم ومراجعاتهم للإضافة الجديدة لحلول تكنولوجيا الأعمال الخاصة بك.

كجزء من الأنشطة التسويقية والترويجية ، يمكن لعملك الترويج وتحفيز المستخدمين لتنزيل تطبيق الهاتف المحمول. سيقدم فريق تطوير التطبيقات لدينا الدعم المستمر خلال مرحلة الإطلاق هذه وما بعدها ، لضمان تمتع عملك بأقصى فائدة من تطبيقه الجديد.

ما هي تكلفة تطبيق White Label؟

تعد تطبيقات التسمية الأولية أكثر فعالية من حيث التكلفة من إنشاء تطبيق مخصص. تأتي تكلفة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك في حدود ميزانيتك وميزات التطبيق المحددة وفريق تطوير التطبيق. كما هو متوقع ، سيكون تخصيص تطبيق التسمية الأولية الأكثر تعقيدًا أكثر تكلفة من حل تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليدية.

هل يمكنك إنشاء تطبيقات بدون تشفير؟

الإجابة القصيرة هي نعم! في الوقت الحاضر ، ليس من الضروري معرفة الترميز لإنشاء تطبيق محمول بدون رمز. يعود نجاح بناء تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك إلى اختيار فريق تطوير التطبيق المناسب والنظام الأساسي بدون رمز. توفر منصة AppMaster للشركات جميع مزايا تطوير التطبيقات دون ضغوط!

كيف يمكنني إنشاء تطبيق جوال بدون رمز؟

يعد AppMaster أحد أفضل الأنظمة الأساسية في هذا المجال ، وهو الحل الأمثل للشركات التي تتطلب تطبيقات للهاتف المحمول دون تشفير تطبيقات مخصصة من البداية. مع المقدار المناسب من التخصيص ليناسب عملك ، فإن هذه التطبيقات التي لم يتم تطويرها بأكواد جاهزة للتسويق!

تعد منصة AppMaster حلاً فعالاً من حيث التكلفة للشركات حيث يمكنهم القدوم وإنشاء تطبيقاتهم المخصصة بسهولة. نحن متخصصون في تقديم حلول مناسبة للميزانية لتلبية احتياجات عملك. AppMaster عبارة عن منصة تطبيقات فعالة لا تحتوي على كود مع دعم عملاء مستمر ممتاز. هذا يعني أنك لست مضطرًا لخوض رحلة تطوير التطبيق بمفردك. نستطيع المساعدة! حدد موعد استشارتك مع فريق AppMaster اليوم!